Breeders' Cup 2023, negli Usa scacco matto

Nel mondo

Il galoppo mondiale fa tappa a Santa Anita (California), nell'impianto statunitense si corre la kermesse più importante del galoppo americano, la Bredeers' Cup. Venerdì 3 e sabato 4 novembre il meglio del galoppo mondiale passa da lì. Finita la stagione europea, il circuito si divide tra gli Stati Uniti e l'Australia (aspettando la Melbourne Cup). L'annuale manifestazione a stelle e strisce distribuirà premi per 30 milioni di dollari, per l'esattezza 8 al venerdì e 22 al sabato. 14 corse di GR1, 2 di GR2 e 6 condizionate. Insomma, dove c'è da imparare dagli americani... noi guardiamo, ammiriamo e poi passiamo la mano.

Il mercato americano è il più importante al mondo, mai potremmo paragonare il Bel Paese a quanto succede negli Usa, ma provare ad imitare in piccolo questa due giorni, potrebbe dimostrare che è possibile invertire la tendenza. Con estrema dignità potremmo farlo in ogni ippodromo italiano ma ciò ad oggi sembra un vero tabù. Nella programmazione 2024 sarebbe auspicabile vedere una due giorni in calendario a Milano, Roma, Pisa, Napoli, Siracusa, e se ciò accadesse potrebbe fare la differenza e sancire lo spartiacque con il passato. Noi continuiamo a crederci...

Tornando all'ippodromo di Santa Anita, affrontiamo le due prove clou, Bredeers' cup Turf e Dirt. Quattro e sei milioni di dollari che si spartiranno in 24. Nella prova sull'erba i protagonisti sono 11 dopo i ritiri di Bolshoi Ballet e Get smikin. Il nostro favorito non può che essere il cavallo di copertina Auguste Rodin, il già vincitore di Futurity Trophy (GB-G1,2yoNG,8fT,Don), Epsom Derby (GB-G1,3yoNG,12fT,Eps), Irish Derby (Ire-G1,3yoNG,12fT,Cur), Irish Champion Stakes (Ire-G1,10fT,Leo). L'alfiere di AP O'Brien si presenta al massimo della forma. Il contro favorito non può che esssere Mostahdaf, numero 2 del ranking mondiale. A dividere i due solamente 2 chili (scarsi). Terzo incomodo King of Steel con Frankie Dettori che vuol strabiliare anche nel nuovo continente, perchè oltre a Colombo e Vespucci, c'è un altro Italiano che può rimanere nella storia del nuovo mondo...

Nella prova sulla sabbia, quella da 6 milioni di dollari... dopo il ritiro di Arcangelo (nostro favorito), il campo ci suggerisce White Abarrio che con Irad Ortiz in sella punta dritto alla consacrazione. Vincitore di 2 Gr1: Florida Derby (G1,GP,9f), Whitney Stakes (G1,Sar,9f) ha l'occasione per diventare leggendario, noi puntiamo su di lui e come contro favorito il giapponese Ushba Tesoro.

Vi consigliamo di seguire tutto il convegno per un futuro migliore, vostro e del nostro galoppo.

In Italia

Ci soffermiamo sul solo convegno di Roma anche se le corse non sono solo lì, gli appassionati potranno anche seguire Follonica e Milano di sabato e Pisa, Treviso e Roma la domenica.

A Roma c'è un ottimo convegno all'insegna dei futuri campioni e campionesse:

N.F. Misterious Shadow, Atmosfera, eternal blossom

N.F. Scapestrato, Supereroe

N.F. Diomede, Lancieri, Calm reef

N.F.Talentuosa, Noble Title, Royal Lea, Zandjan