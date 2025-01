Brignone e Goggia da urlo, splendida doppietta! Prima e seconda in discesa libera

Ascolta ora 00:00 00:00

Un periodo d'oro con due super campionesse separate soltanto da un centesimo: Federica Brignone ha vinto la discesa libera femminile di Garmisch, in Germania, con il tempo di 1'35"83 precedendo di un solo centesimo Sofia Goggia che si è classificata al secondo posto con 1'35"84". Una doppietta storica e meravigliosa per i colori italiani (la prima di questa stagione) con la la svizzera Corinne Suter che si è piazzata al terzo posto con il tempo di 1'36"02. Ma non è la prima volta che tra le due azzurre c'è il distacco per un solo centesimo: a parti invertite, il 14 dicembre 2019 nel supergigante di Saint Moritz, in Svizzera, Goggia vinse per un solo centesimo su Brignone con terza Mikaela Shiffrin.

Una gara da urlo

" Sono sorpresa anch'io, non mi era venuto bene nelle prove. Con mio fratello abbiamo studiato i video, abbiamo capito che cosa dovevamo fare, ho cercato di dare il mio massimo ma mai avrei pensato di stare davanti ": sono queste le prime parole di Brignone felice come non mai dopo aver vinto la discesa libera che è stata interrotta a lungo dopo la caduta di Nina Ortlieb. Tra le altre azzurre, Laura Piovano si è piazzata in decima posizione, dodicesima Marta Bassino, posto numero 14 per Nicol Delago ed Elena Curtoni in quindicesima posizione. " Non avrei mai pensato di tenermi questo pettorale rosso in discesa, io voglio correre sempre al massimo. Questo è tra i momenti più belli della mia vita, questo è uno dei capitoli ", ha aggiunto felice la vincitrice della discesa libera.

Messa definitivamente alle spalle l’uscita di martedì a Kronplatz, Brigone racconta che si è caricata ulteriormente ma senza mettersi addosso troppa pressione. " Ora voglio cercare di pensare gara per gara, senza mettermi pressione che per me è una delle cose più difficili da fare" .

Come cambia la classifica

Oltre a essere il quinto successo in stagione, Brignone continua a essere al primo posto della classifica generale in discesa libera con 289 punti, 29 in più di Sofia Goggia che segue a 260 e dell'austriaca Cornelia Huetter molto pù distaccata a 208. Ma i numeri incredibili della Brignone non si fermano qui visto che domina davanti a tutti anche la classifica generale con 739 punti, 110 in più rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami che oggi si è piazzata al quinto posto. Ma non è ancora finito il week-end visto che domani, domenica 26 gennaio, è in programma il super Gigante.

Le parole di Sofia Goggia

Un solo centesimo di distacco ma che le è costato il secondo posto dietro la connazionale, Sofia Goggia ha raccontato di un piccolo problema alla spalla avvenuto al penultimo intermedio. " Mi si è dislocata la spalla destra per via del cercine rotto e ho dovuto concludere la prova senza mettermi al meglio in posizione. Ma brava Federica: non ho fatto una gara perfetta, ho sciato bene la parte tecnica ma va bene così" .

stimolo continuo, uno sprone per essere sempre sul pezzo in tutte le discipline. Sto facendo grandi cose, valutando la mia preparazione e l’infortunio di un anno fa: e sono perfettamente d’accordo con Federica nell’analisi sulle nostre sfide"

La sfida tra le due azzurre, ha continuato la Goggia, è uno "