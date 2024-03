Brignone vince (in rimonta) il gigante di Are e conquista la vittoria numero 26

Ascolta ora: "Brignone vince (in rimonta) il gigante di Are e conquista la vittoria numero 26"

Una straordinaria Federica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con una incredibile rimonta nella seconda manche (partiva dalla terza posizione), la campionessa azzurra ha chiuso con il miglior tempo totale di 2'11"02. Secondo posto per la svedese Sara Hector, leader della prima manche con oltre 1" su Brignone, arrivata staccata di 0.33 centesimi, terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami a +0.40. Quarto posto invece per l'altra azzurra Marta Bassino, lontana però 1.47 dalla Brignone.

Per la valdostana si tratta della vittoria numero 26 in Coppa del mondo, la quinta della stagione, e del podio numero 67 della sua carriera, superando così l'ex fondista Stefania Belmondo. Davanti a Brignone ci sono solo Armin Zoeggeler, salito 103 volte sul podio, e gli sciatori Alberto Tomba con 88 e Gustavo Thoeni con 69. Terza donna più volte sul podio la sciatrice, ora infortunata, Sofia Goggia con 54, quindi l'altra sciatrice Isolde Kostner con 51. Quella dello sci alpino italiano al femminile quella odierna è la vittoria numero 128. Per numero di vittorie al femminile, Brignone sale a 26 (11 gigante, 10 supergigante e 5 in combinata), due in più di Goggia e dieci in più rispetto a Deborah Compagnoni.

"Non ero contenta della prima manche, non ero in fiducia, nella seconda mi sono detto di fare l'impossibile, di dare tutto" ha raccontato Brignone dopo la vittoria. "Mi piace questa pista. Sto sciando bene anche in allenamento. Sono orgogliosa di quanto sto facendo, abbiamo un gruppo fantastico". Domenica 10 marzo il programma propone la disputa dello slalom (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30).

Ordine di arrivo

1. Federica Brignone (Ita) in 2'11"02

2. Sara Hector (Swe) a 0"33

3. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"40

4. Marta Bassino (Ita) a 1"47

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1"49

6. Julia Scheib (Aut) a 1"70

7. Clara Direz (Fra) a 1"78

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 1"87

9. Franziska Gritsch (Aut) a 2"08

10. Paula Moltzan (Usa) a 2"09

Classifica generale

1. Lara Gut-Behrami (Sui) 1654 punti

2. Federica Brignone (Ita) 1368

3. Mikaela Shiffrin (Usa) 1209

4. Sara Hector (Swe) 860

5. Petra Vlhova (Svk) 802

6. Sofia Goggia (Ita) 792

7. Cornelia Huetter (Aut) 768

8. Marta Bassimo (Ita) 710

9. Stephanie Venier (Aut) 631

10. Michelle Gisin (Sui) 625