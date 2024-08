Il bronzo con le Farfalle poi la proposta di matrimonio: il grande giorno di Alessia Maurelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Una giornata indimenticabile per Alessia Maurelli, la capitana delle Farfalle di ginnastica ritmica che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella finale dell’all around alle spalle di Cina e Israele. Dopo la premiazione il fidanzato, l’attore Massimo Bertelloni, si è inginocchiato e le ha mostrato l'anello chiedendole di sposarlo. "Sei matto...", le prime parole dell'azzurra. Tra abbracci e molta commozione generale, Alessia ha risposto di "sì".

Poi un bacio, l'abbraccio e l'anello al dito tra gli applausi delle compagne di squadra e del pubblico che si è goduto la scena dai maxi schermi dell'impianto. "Mai avrei pensato che lo facesse - ha detto alla fine l’azzurra - lo scorso anno scherzando gli avevo detto che gliela avrei fatta io la proposta... Invece mi ha sorpresa. Non ho parole, sono emozionatissima".

Poi controllate le emozioni, ha spiegato: "La medaglia olimpica è per l'eternità e il matrimonio è per l'eternità: questo è il giorno più bello della mia vita. Questa è la medaglia sognata per tre anni, quella che ci ha riconfermato sul podio olimpico e non era scontata affatto vista la concorrenza super agguerrita, riconfermarsi non è così prevedibile. Il bronzo è un risultato pesantissimo, siamo onorate per tutto il movimento, verso il quale abbiamo onori e oneri. Questa è storia".

Chi è Alessia Maurelli

Nata a Rivoli. Alessia, che a giorni compirà 28 anni è capitana delle Farfalle dal 2016 dopo che Marta Pagnini, capitana di allora lasciò dopo i Giochi di Rio. Alessia e le Farfalle sono state bronzo anche tre anni fa a Tokyo. Ora per la ginnasta il futuro non è ancora deciso. Difficile possa continuare fino a Los Angeles. Intanto subito dopo la premiazione ha detto sì al fidanzato Massimo. La coppia si frequenta da due anni. Massimo Bertelloni è un attore che si divide tra la Toscana e Milano. È originario di Massa Carrara. I due pubblicano tante foto assieme nei vari social network, dagli scatti delle vacanze al mare ai momenti di quotidianità della coppia.

Nel suo palmares diverse medaglie sia agli Europei sia ai Mondiali. Nell'olimpiade del 2016 a Rio de Janeiro aveva vissuto la delusione del quarto posto, in quell'occasione con lei c'era anche la compagna Martina Centofanti. Poi la capitana aveva conquistato con la sua squadra il terzo posto nell'edizione di Tokyo 2020. Una posizione riconfermata anche nella gara di oggi, che potrebbe essere la sua ultima Olimpiade.

"Dopo la carriera di atleta, chissà, mi piacerebbe intraprendere quella giornalistica sportiva per continuare a restare in questo mondo che mi appartiene e mettere a disposizione le mie conoscenze".

Tempo fa aveva confessato un suoChissà che il suo desiderio non possa avverarsi quanto prima.