Parigi 2024, bronzo per le Farfalle nella ginnastica ritmica

Ascolta ora 00:00 00:00

Le Farfalle conquistano la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel concorso di ginnastica ritmica a squadre. All'Arena La Chapelle, le azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofani, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris hanno totalizzato 68.100 punti (36.100 nella rotazione con i cinque cerchi e 32.000 in quella con i nastri e le palle) piazzandosi alle spalle della Cina, oro con 69.800 punti, e di Israele, argento con 68.850 punti. Ai gradini del podio la Bulgaria con 67.80, mentre l'Ucraina chiude settima con 67.50. Tre anni dopo Tokyo 2020 arriva un altro bronzo nel concorso generale a squadre. Due gare e due medaglie di bronzo: è questo il bilancio della ginnastica ritmica italiana ai Giochi di Parigi.

Nella rotazione con i cinque cerchi le azzurre si sono esibite su "Scherzo molto vivace" tratto dalla Sinfonia n.9 di Beethoven. Un esercizio non impeccabile per le azzurre, a causa di una sbavatura con i cerchi dovuta alla perdita di equilibrio di una delle atlete. Errore che ha portato un giudizio di 36.100 (20.70 di difficoltà totale, 8.35 di artistico e 7.05 di esecuzione), che ha posto l'Italia al terzo posto dietro Cina e Ucraina.

Nell'esercizio misto con tre nastri e due palle, il colpo di scena è arrivato dall'Ucraina che, dopo il miglior punteggio nel turno preliminare, ha pasticciato con nastri e palle perdendo per due volte l'attrezzo e subendo un'importante penalizzazione che l'ha fatta scivolare fuori dal podio. Impeccabili invece le Farfalle, ne "L'estasi dell'oro" di Ennio Morricone, tratto dal film "Il bello, il brutto e il cattivo" di Sergio Leone. Qui le nostre hanno minimizzato le sbavature, dovendo fare i conti soltanto con un nastro intricato. Il giudizio vale 32 punti (17.1 di difficoltà, 8.0 di artistico e 6.9 di esecuzione) per un totale di 68.10. Le Farfalle hanno fatto ancora la storia.

FARFALLE NELLO STOMACO!



Le ragazze della ritmica continuano a regalarci emozioni e medaglie.



Tre anni dopo #Tokyo2020 arriva un altro bronzo nel concorso generale a squadre!

Magiche Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris!… pic.twitter.com/sA7stUoUaD — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 10, 2024

Chi sono le Farfalle azzurre

Scopriamo chi sono le cinque Farfalle. Le ha portate tutte in Nazionale Emanuela Maccarani che dal 2017 lavora costantemente con loro.

La capitana è Alessia Maurelli, quella con maggiore personalità e capacità di leadership. È stata per ben cinque volte vicecampionessa del mondo e tre volte campionessa europea, oltre a essere il bronzo olimpico in carica. Le sue medaglie internazionali sono 137, di cui 62 d’oro. Una carriera ricca di successi, dal suo debutto agli Europei di Baku nel 2014, fino alla tappa di World Cup di poche settimane fa tenuta a Milano.

Un'altra veterena è Martina Centofanti, figlia dell'ex calciatore Felice, terzino sinistro dell'Ancona e poi dell’Inter. Prima capitana della squadra juniores e poi da molto giovane titolare della Nazionale maggiore. Anche per lei tante le vittorie in carriera con il punto più alto a Tokyo 2020, quando hanno vinto l’ultima medaglia italiana nell’ultimo giorno di gare, riuscendo così a portare l’Italia al record di 40 medaglie complessive, almeno una per ogni giornata di gare.

Agnese Duranti è umbra e anche lei è stata capitana della Nazionale juniores. Viene subito inserita in Nazionale A e vince i Mondiali di Pesaro del 2017 nella specialità dei 5 cerchi. Da lì in poi grandi prestazioni di cui viene sottolineata soprattutto la grande eleganza che porta in pedana.

Daniela Mogurean, che tutti chiamano Dana, è di origine moldava. Si trasferisce da bambina in Italia e cresce a Mestre dove si mette in luce per le sue doti di grande elasticità. Dal 2016 inizia a partecipare alle gare della Nazionale maggiore come riserva e dopo il periodi del Covid ne diventa una titolare inamovibile. Anche lei ha vinto il bronzo olimpico a Tokyo.

Laura Paris è la più giovane del gruppo, classe 2002, e dopo essere stata riserva a Tokyo 2020, oggi ne è titolare a Parigi, prendendo il posto di Martina Santandrea.

Anche lei è figlia di uno sportivo, il padre Federico è stato un ottimo ciclista su pista, specialista del keirin. Il suo esordio da titolare in squadra è avvenuto alla prova di Coppa del mondo di Baku nel 2022, quando vince due medaglie d’oro e una d’argento.