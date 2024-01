Cade e finisce ad alta velocità nelle reti: paura per Mikaela Shiffrin a Cortina

Momenti di apprensione per Mikaela Shiffrin nella discesa di Cortina. La leader di Coppa del Mondo è finita nelle reti dopo una ventina di secondi di gara. La gara è stata sospesa a lungo per consentire i soccorsi alla campionessa che a Jasna nel fine settimana aveva raccolto la vittoria numero 95 in Coppa. Dopo qualche minuto Shiffrin si è rialzata ma appare dolorante al ginocchio sinistro. Una dinamica veramente impressionante, che ha ricordato per certi versi lo stesso crash del fidanzato, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde nella discesa maschile di Wengen. Per lui una profonda ferita al polpaccio destro e la lussazione di una spalla.

La ricostruzione

Sull'Olympia delle Tofane la Shiffrin è partita con il pettorale numero 8. Prima era caduta anche l'austriaca Nufer e poi anche Federica Brignone, finita fuori alla curva Delta: per lei nessuna conseguenza. L'americana , dopo circa trenta 'scendi gara' e quando era in ritardo di mezzo secondo sull'azzurra Laura Pirovano, momentaneamente al comando, è caduta dopo un salto finendo violentemente nelle reti dopo una spigolata. A quel punto, ha immediatamente alzato il braccio per segnalare che non si era fatta male. Subito sono scattati i soccorsi. Poi si è rialzata ma zoppicando poi vistosamente accusando dei problemi alla gamba sinistra.

Brutta caduta della #Shiffrin a #Cortina. Allucinante il ritardo dei soccorsi: è stata almeno un minuto lì da sola senza che nessuno intervenisse. pic.twitter.com/AwqAs6RVED — Shuren (@S_H_U_R_E_N) January 26, 2024

Dopo di lei è caduta anche la campionessa olimpica Corinne Suter, campionessa olimpica in carica, caduta nello stesso punto: per lei problemi al ginocchio. E la discesa è stata nuovamente interrotta. Brignone ha rassicurato: "Sono tutta intera, ma vediamo domani mattina come mi alzo. Sono caduta in un punto che in prova avevo fatto bene, evidentemente non devo fare le prove...".

Una settimana fa un infortunio in gigante è costato la rottura dei legamenti a Petra Vlhova, grande rivale dell'americana nelle prove tecniche: per la slovacca la stagione è già finita. La gara chiaramente è stata interrotta per consentire i soccorsi, con l'arrivo di un elicottero che appunto ha trasportato la campionessa statunitense nella più vicina struttura ospedaliera. Si teme quindi un infortunio importante che potrebbe quindi condizionare la lotta per la Sfera di Cristallo, visto quando già accaduto nel gigante di Jasna a Vlhova.

Sofia Goggia resta in testa alla classifica di discesa con 290 punti, 74 vantaggio su Venier. Nella generale sempre davanti a tutte Shiffrin con 1209, Gut al secondo posto con 869, Brignone è quarta con 787. Domani a Cortina è in programma un'altra discesa, mentre domenica si gareggerà in SuperG.