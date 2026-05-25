A Cagliari vince Luna Rossa, ma non quella dei giovani

A Cagliari Luna Rossa ha vinto la Louis Vuitton Preliminary Regatta contro Emirates Team New Zealand. L’equipaggio senior con Peter Burling, Ruggero Tita, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro ha battuto nella finale i kiwi. Alla fine le cinque medaglie olimpiche e le tre vittorie di Coppa ai timoni di Luna hanno fatto il loro lavoro e portato a casa il risultato. Luna Rossa ha vinto nelle acque di casa, come da pronostico. Tuttavia non è la Luna che ci si aspettava alla vigilia e che sarebbe servita a scrivere un nuovo pezzetto di leggenda. Non è la vittoria dei giovani, equipaggio misto con due ragazze, che partivano al mattino di ieri con un vantaggio che poteva sembrare “incolmabile” ma che hanno buttato alle ortiche per irruenza partendo in anticipo in una regata che dovevano controllare. Nella settima regata di flotta anche arrivando a centro classifica il loro vantaggio era tale che sarebbero entrati nella finale a due. Poi si dirà colpa del computer, degli schermi congelati, colpa della comunicazione con gli Umpire. Semplicemente non si doveva rischiare in quella situazione di vantaggio una partenza al limite. Rischio ripetuto anche nella ultima regata dove erano ancora in testa alla classifica. Di nuovo partenza anticipata e obbligo di rientrare sulla linea di partenza. Resta la consolazione del premio «Youth and Women».

La morale? Ha vinto chi doveva vincere, la storia e le regate sono fatte un po’ così, la classifica premia la costanza. E per la prima volta Peter Burling al timone di Luna Rossa ha battuto il suo vecchio team, lo ha fatto senza rimpianti. Dice Max Sirena: «Chi è Peter è già scritto nei libri: il velista più vincente degli ultimi 30, 40 anni. Ha vinto tutto. Adesso è un asset fondamentale per il team, non solo in acqua, ma anche a terra. Abbiamo avuto l’opportunità di coinvolgerlo e ci ha scelto per avere una nuova opportunità per il suo futuro».

In questi giorni ha anche vinto anche la città di Cagliari, che si è dimostrata calda e generosa in questo primo evento che finalmente accende le luci sulla prossima Coppa America. Appuntamento per il secondo round dei preliminari a settembre a Napoli.