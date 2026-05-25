Teheran: "Progressi su molte questioni, ma firma non imminente". Rubio avverte: "Intesa possibile già oggi, ma possiamo risolvere in altro modo"

La firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. 'Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra partè, dice Trump. Ma Teheran avverte: 'Se continua l'ostruzionismo Usa su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltarè. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi, e Israele avrà comunque il diritto di difendersi. Cala il prezzo del petrolio di oltre il 5%. Trump ai Paesi arabi: se ci sarà il patto, entrate negli Accordi di Abramo.Intanto 'fermato un gruppo Flotilla in Libia con due italianì, dice la portavoce: 'Forse arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar'. Attivata la Farnesina. L'Idf si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, Herzog denuncia 'un processo di imbestialimentò. 'Respingiamo le accusè, replica Ben Gvir.
Teheran, a Hormuz costi per servizi navigazione, non pedaggi
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, nel corso di un briefing ha detto che l'Iran non intende "riscuotere pedaggi nello Stretto di Hormuz", ma che "gli sforzi compiuti da Iran e Oman per redigere un protocollo per il passaggio sicuro delle navi costituiscono una misura responsabile" ed "è naturale che i servizi forniti nell'ambito di questo processo, così come gli sforzi volti a proteggere l'ambiente, comportino dei costi". Il portavoce ha parlato di necessità di precisione nell'uso della terminologia e ha dichiarato che spetta all'Iran e all'Oman formulare il meccanismo per il passaggio sicuro.
Ghalibaf rieletto presidente Parlamento per il settimo anno
Mohammad Bagher Ghalibaf è stato eletto presidente del Parlamento iraniano per il settimo anno. Secondo quanto riporta Tasnim, la maggioranza dei voti per la sua rielezione è stata raggiunta nella terza sessione dell'Assemblea consultiva islamica. Qalibaf è tra le figure di spicco in Iran ed è emerso come il principale negoziatore del Paese nei colloqui con gli Stati Uniti mediati dal Pakistan.
Teheran: "Nessuna garanzia che Usa rispettino impegni"
"Non c'è alcuna garanzia che l'altra parte rispetti gli impegni". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, rispondendo a una domanda sulle continue minacce Usa. "Abbiamo cose importanti da fare e, se ci mettessimo a rispondere a post e foto, non riusciremmo a dedicarci alle questioni più rilevanti. Il nostro obiettivo è elaborare e promuovere le strategie migliori per tutelare gli interessi nazionali dell'Iran. Abbiamo il nostro stile e non intendiamo copiare le tattiche del nemico", ha detto il portavoce.
Teheran: "Progressi su molte questioni con gli Usa ma accordo non è imminente"
L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che "un accordo non è imminente". "È corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione - ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghei - Ma dire che ciò significhi che la firma di un accordo sia imminente... nessuno può fare una simile affermazione". Per Baghei, l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare".
Teheran: "Con Usa accordo di massima ma firma non imminente"
L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto "un accordo di massima", ma la sua firma "non è imminente". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, affermando che "abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente".
Cnn: per finalizzazione accordo potrebbero volerci giorni
Gli Stati Uniti ritengono che l'Iran abbia accettato in linea di principio i punti principali dell'accordo, ma continua il botta e risposta sulla formulazione del testo e potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che il memorandum d'intesa venga finalizzato. È quanto riferisce un alto funzionario Usa citato dalla Cnn. Anche la Cbs riporta un'informazione simile: citando un alto funzionario dell'amministrazione Trump, riferisce che gli iraniani hanno accettato in linea di principio un accordo, che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito. La fonte statunitense citata dalla Cnn attribuisce le tempistiche a quella che definisce la lentezza del processo necessario per ottenere l’approvazione da parte dell'Iran sulla formulazione dell’accordo, affermando che il tempo necessario dipenderà dalla rapidità con cui Teheran risponderà ad alcune richieste di modifica della formulazione avanzate dagli Usa. Il funzionario ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno ancora definendo la formulazione su "un paio di punti".
Media: "Quadro intesa Usa-Iran definito, manca ok finale di Trump e Khamenei"
Washington e Teheran hanno "concordato in linea di principio" gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora "l'approvazione finale" del presidente Usa Donald Trump e del leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei: lo scrive il Telegraph, citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, ha aggiunto la stessa fonte.
Rubio: Trump non farà un cattivo accordo
Donald Trump "non farà un cattivo accordo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dopo avere ribadito che il presidente "non ha fretta". "Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative", ha aggiunto.
Khamenei in luogo segreto comunica tramite corrieri
La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei si trova in un luogo segreto e viene contattata tramite una rete di corrieri. Lo riporta l'emittente Cbs News citando funzionari americani ben informati. Secondo le fonti, pochi iraniani conoscono la posizione di Khamenei, il che spiega i lunghi ritardi nelle risposte iraniane alle proposte statunitensi per un accordo che ponga fine alla guerra.
Rubio: pace? possibili buone notizie già nelle prossime ore
"Forse c'è la possibilità che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie". Il Segretario di Stato Marco Rubio, in visita in India, ha dichiarato che "sono stati compiuti progressi significativi, sebbene non definitivi", nei negoziati e che il mondo non dovrà più temere che l'Iran si doti di armi nucleari.Rubio ha dichiarato a India Today che la "prima fase" da affrontare sarà la riapertura completa dello Stretto. "La seconda è che l'Iran deve avviare negoziati seri su tre punti: il suo impegno a non possedere mai armi nucleari, restrizioni a lungo termine sulle sue capacità di arricchimento e cosa fare con l'uranio altamente arricchito?".Trump ha cercato di ottenere dall'Iran maggiori concessioni rispetto a quelle previste dall'accordo del 2015, stipulato durante l'amministrazione Obama, dal quale gli Stati Uniti si sono poi ritirati sotto la presidenza Trump.
Rubio: "Qualsiasi sia patto con Iran Israele avrà diritto a difendersi"
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele avrà "sempre" il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ha questo diritto. Quindi, se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire", ha detto Rubio ai giornalisti da Nuova Delhi, dove si trova in visita.
Media Usa: "Con Iran c'è accordo di principio, per la firma servirà tempo"
Gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero raggiunto un "accordo di principio" che potrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. E' quanto ribadiscono i media Usa, tra cui il New York Times, la Cbs e la Cnn. Le testate citano "un alto funzionario Usa", anonimo, secondo il quale gli iraniani avrebbero accettato in linea di principio un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, ha affermato il funzionario, e vi è un ampio impegno appunto sui principi. Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. In ogni caso, confermano le fonti, Stati Uniti e Iran stanno lavorando per raggiungere un accordo definitivo.
Media Iran: Teheran profondamente diffidente verso gli Stati Uniti"
Nonostante la diplomazia indiretta in corso tramite mediatori pakistani, l'Iran continua a nutrire una profonda diffidenza nei confronti degli Stati Uniti. E' quanto afferma una fonte citata dall'agenzia di stampa Tasnim, legata alle Guardie Rivoluzionarie, ripresa da Iran International. La fonte ha affermato che la Repubblica Islamica non nutre "alcun ottimismo" nei confronti di Washington e ha descritto gli attuali scambi di messaggi con gli Stati Uniti come condotti con profondo pessimismo verso il governo americano. Secondo il rapporto, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo e permangono divergenze su diverse disposizioni in discussione.