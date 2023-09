Si riaprono i cancelli di Capannelle, al via il grande galoppo

Riparte il grande galoppo italiano, dopo un luglio ed un agosto che hanno visto protagoniste le piazze di Napoli, Varese e Livorno. Il primo fine settimana targato "settembre" vede l’apertura di Firenze, Siracusa e Roma.

Sabato 2 settembre

Le piazze di galoppo saranno due, Firenze e Siracusa. Nel primo ippodromo si farà subito sul serio con sei prove molto interessanti, nel secondo saranno 5 all’insegna dell’ordinario.

Andiamo ad analizzare il convegno fiorentino: inizio ore 16 con il "Premio Tazza d’oro", condizionata per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2000 metri. I partenti sono 5 con un favorito d’obbligo Flag’s up che dopo un periodo di smarrimento, ha infilato due successi a Varese, gli altri quattro possono sicuramente guastare la festa all’allievo di Stefano Botti.

"Premio Cascine", condizionata per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1500 metri. I partenti sono 5 con il favorito Some Respect che vuole continuare a vincere. Il controfavorito è il Grande Gatsby, vincitore del Premio Pisa 2022. Gli altri non staranno a guardare.

"Premio il Quercione" condizionata per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1200 metri. I Partenti sono 10. Corsa dove può succedere di tutto, e se togliamo Twinkle Star, gli altri nove possono sicuramente ben figurare. Un favorito però deve esserci ed allora noi scegliamo Sicilia Cabaret, contro favorito Zarbitter al pari di Jack folla.

La riunione prevede anche una maiden per cavalli di 2 anni, con ben tre debuttanti e due handicap.

A Siracusa come abbiamo già scritto, programma molto ordinario con 5 prove. Inizio alle ore 18. Due reclamare e tre handicap per un totale di 31 cavalli agli ordine dello starter.

Domenica 3 settembre

Le piazze di galoppo saranno 3, Roma, Merano e Livorno. Noi analizzeremo la piazza capitolina, anche perché, per le altre due, vale il discorso di Siracusa, i programmi sono molto ordinari.

Nel mese di settembre a Capannelle i cancelli dell’ippodromo aprirano nei seguenti giorni:

domenica 3, martedì 5, domenica 10 (con due Listed Race per Puro Sangue Arabi), martedì 12, venerdì 15, domenica 17 (Premio Archidamia, già LR), venerdì 22, domenica 24 (con tre Listed Race “Ubaldo Pandolfi”, “Repubbliche Marinare” e “Conte Felice Scheibler”, un HP C “Premio d’Autunno” ed il Premio Fiuggi, condizionata per 2 anni che tradizionalmente lancia i futuri campioni), martedì 26 e venerdì 29.

E adesso proviamo ad analizzare la giornata inaugurale: inizio del convegno ore 14.10, 5 condizionate e 2 handicap per un totale di 50 cavalli agli ordini dello starter.

Commento tecnico : tutte già vincitrici, con Preziosissima che alla sua seconda uscita a Merano domina dando l’impressione di non essere ancora centrata. La scuderia di Stefano Botti (Bonny in love e Comunque bella) si candida a controfavorita. Flor del Plata e Mrs Morena salgono da Napoli con ambizione.

Commento tecnico : Potrebbe essere la volta buona per King Collector, Melfi e Apollo theatre sono lì molto vicini. Corintonero ha vinto al debutto mostrando qualità e concentrazione. Diomede sembra di qualità inferiore.

Commento tecnico : bella condizionata per tre anni, si rivedono Blatant e Saputello, rispettivamente il terzo ed il quarto del Premio Parioli. Saranno già competitivi? Conoscendo gli allenatori possiamo pensare di sì. A gonfie vele ha saltato le ultime due con ritiri dell’ultim’ora, incognita! Fade to gray è l’atra pedina di Guerrieri, ha corso tre volte in Inghilterra vincendo e piazzandosi, adesso però sono 143 giorni che non gareggia, incognita! Final credit ha il percorso in fotocopia di Fade to gray, 58 i giorni di stop, l'allenatore è Stefano Botti, incognita! My Eternal love ha cambiato all’allenatore, da Stefano ad Endo Botti con un DDT in più in sella, potrebbe essere un bel binomio. Self Praise ha vinto a metà luglio il Premio Livorno, mettendo in fila gli anziani, sarà di nuovo protagonista. Wide sea se pronto, sarà un altro protagonista.

Commento tecnico : Dark chocolate potrebbe essere pronta per vincere. Hey Honey, quarta nel Regina Elena, prima nel Nogara, poi riposo, la nostra favorita. Love Tonight accorcia la distanza ma non sembra possa valere le altre. The Dams è la nostra contro favorita. Too Clever proverà a risvegliarsi.

Commento tecnico : corsa incertissima? Sulla carta proprio no, perché Incantatrice le ha già battute e vuole continuare a volare, puntando al quinto successo consecutivo. Deadline è subito dietro, poi White lips, l’eterna incompiuta, ma con un treno giusto... Allison è in forma, Sa Filonzana ha passato l’estate in Sardegna facendo bene, una sorpresa che poi tanto sorpresa non è.

Notizie dal Mondo

Tra sabato e Domenica tante corse di Gruppo in Europa e nel Mondo, noi vi segnaliamo il GR1 di Baden Baden “153° Grosser Preise von Baden” sui 2.400 metri per cavalli di tre anni ed oltre, 7 i partenti di cui Fantastic Moon, il vincitore del Derby tedesco e una vecchia conoscenza italiana Sisfahan. In USA, precisamente a Saratoga il GR1 “Spinaway Stakes” sui 1.400 metri per femmine di 2 anni, 10 al via. I bookmaker hanno candidato Ways and Means al ruolo di favorita (una corsa, una vittoria in canter lasciando le avversarie a distanza siderale), controfavorita Brightwork (tre uscite, tre successi scalando le categorie).