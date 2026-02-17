Chi è Flora Tabanelli, la 18enne e prima italiana che ha vinto una medaglia nel nel freestyle

La gioia di ieri è stata immensa. Flora Tabanelli, 18 anni, ha infatti conquistato la prima medaglia italiana nel Big Air alle Olimpiadi. Si tratta della prima volta in assoluto che l'Italia finisce sul podio olimpico in questa disciplina. Flora, del resto, viene considerata un "prodigio" dello sci acrobatico nazionale. Ieri, lunedì 16 febbraio, nonostante l'infortunio al ginocchio, non si è smentita, confermando le aspettative di un intero Paese.

Ma chi è Flora Tabanelli? Nata il 20 novembre 2007 a Modena, si è allenata insieme al fratello Miro, condividendo con lui l'amore per il freestyle. Le sue specialità sono il Big air e lo slopestyle. Il suo allenatore è Valentino Mori e fa parte della società dell'Esercito.

Dopo l'ultimo successo olimpico, è l'atleta italiana più vincente di sempre in questa disciplina.

Nel 2023 e nel 2024 ha vinto due titoli mondiali juniores consecutivi nel Big Air. Ha poi conquistato una medaglia d'oro ad Aspen, durante gli X Games. Nel 2024 ha ottenuto due medaglie d'oro, una nel Big Air e una dello Slopestyle, alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon. È stata successivamente vincitrice della Coppa del Mondo generale e di specialità (Big Air) durante l'edizione 2024-2025. Ha poi conquistato l'oro nel Big Air ai mondiali di Engadina, piazzandosi al 4º posto nello slopestyle.

Da qui, la convocazione alle sue prime Olimpiadi, per la precisione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un sogno che ha rischiato di sfumare, dal momento che proprio tre mesi prima dell'evento la giovane ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro (come è recentemente accaduto a Lindsey Vonn). Flora non si è però persa d'animo e si è sottoposta a un intervento conservativo che le ha permesso di rimandare l'operazione vera e propria. Al centro J-Medical di Torino ha affrontato la riabilitazione con la grandissima Federica Brignone, da lei definita una fonte di ispirazione.

In questo modo ha potuto essere presente alla manifestazione

olimpica. Una presenza che si è fatta sentire, dato che proprio ieri la 18enne ha conquistato un eccellente terzo posto nella gara del Big Air femminile. Per l'Italia è stata la prima medaglia ottenuta in questa disciplina.