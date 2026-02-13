"Ci sono rimasta male": cosa è successo a Francesca Lollobrigida

Un doppio oro che vale, definitivamente, l’inserimento nella leggenda: non soltanto del pattinaggio di velocità ma della storia dei Giochi olimpici invernali. Due vittorie a distanza di cinque giorni, nei tremila e cinquemila metri dello speed skating sono un’impresa difficilmente ripetibili per atleti “comuni mortali”. La super mamma Lollo, però, ha un velo di tristezza per le assurde critiche ricevute dopo aver vinto il primo oro.

Cosa è successo

In preda all’euforia, giustamente, la prima cosa a cui pensa una madre è riabbracciare il proprio figlio, piccolo, di appena due anni. Ed è ciò che è avvenuto dopo la prima gara ma gli haters trovano sempre il modo di scatenarsi anche per uno dei momenti più belli che possano esserci. “Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciare mio figlio perché non lo vedevo da una settimana”, ha spiegato la campionessa azzurra nelle scorse ore.

“Prendetevela con me”

Lollobrigida non ha poi risparmiato un affondo ai critici sottolineando che nessuno debba permettersi di criticare un bimbo così piccolo. “Giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella, lui voleva la sua mamma. Mi è dispiaciuto, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, a me per esempio la vittoria di Federica (Brignone, ndr) mi ha gasato. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio: dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni”.

Due vittorie da incorniciare

La 35enne di Frascati ai Giochi di Milano-Cortina ha vinto due ori: il primo sui tremila metri stabilendo anche il nuovo record olimpico con il tempo di 3’54″28) e quella sui cinquemila

metri con un altro tempo mostruoso, 6’46”17. A questo punto la domanda è lecita? Può inseguire un ancor più clamoroso tris sui 1.500 metri? A mamma “Lollo”, visto lo stato di forma, a questo punto nulla è precluso.