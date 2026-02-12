Lollobrigida da brividi! Un altro oro nei 5mila metri di pattinaggio

Con il cuore, le gambe, il talento: mamma Francesca Lollobrigida fa la gara della vita, una prestazione incredibile nei 5milametri di speed skating che le consente di ottenere la medaglia d’oro, per dieci centesimi, davanti all’olandese Conjin (6’46”28) con il tempo mostruoso di 6’46”17 e un alto primato personale ottenuto. Al terzo posto si è piazzata la norvegese Wiklund con il tempo di 6’46”34. Appena cinque giorni fa c’era stato il trionfo nella 3mila metri: per la “Lollo” è il secondo oro consecutivo, mostruosa e impressionante la 35enne di Frascati.

Due ori in cinque giorni

Per Francesca si tratta della quarta medaglia, nel complesso, alle sue partecipazioni alle Olimpiadi invernali e la seconda d’oro, tra l’altra consecutiva in appena cinque giorni dalla prima.

La strepitosa vittoria di Francesca

Lollobrigida parte subito forte nell’ottava e ultima batteria al Milano Speed Skating Stadium facendo segnare il migliore tra i tempi di tutte le atlete che l’hanno preceduta. Ai mille metri è in testa con 1’31’8 rispetto all’olandese Conjin in quel momento prima in classifica con il miglior tempo. Molto bene al cronometro dei 1.400 metri ma la gara è ancora lunga e si può decidere anche nelle ultime centinaia di metri. Ancora molto bene ai 2.200 metri con nove decimi di vantaggio, a 3000 metri è ancora davanti alla capolista olandese Conjin ma la fatica si fa sentire, siamo nei momenti clou della gara.

A 3.

800 metri di gara è ancora davanti ma l’olandese ha fatto il suo exploit proprio alla fine del tracciato: Francesca ha ormai lasciato indietro l’avversaria ceca, c’è da dare il tutto per tutto. A un giro dalla fine è ancora avanti di 50 centesimi, prova a farcela e ottiene uno magnifico ora con il tempo di 6’46”17.