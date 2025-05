Il concerto della Tosca ha aperto a Roma il 92° Csio Master d’Inzeo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'affresco perfetto per l'apertura di un evento unico al mondo. Attorno all'Ovale di gara che da oggi accoglierà le gesta di cavalli, cavalieri e amazzoni, il consueto appuntamento del concerto diretto dal Maestro Casellati con l'Orchestra della Toscana. Il concerto, promosso da Intesa Sanpaolo, è stato dedicato interamente a una selezione di arie tratte dalla 'Tosca', opera simbolo di Puccini, in occasione dei suoi 125 anni. Da anni è ormai l'apertura ufficiale del CSIO di Roma Master d'Inzeo - a Villa Borghese.

E per il sesto anno consecutivo nelle vie del centro di Roma migliaia di curiosi hanno assistito alla sfilata dei protagonisti di Italia Polo Challenge, il circuito organizzato da FISE e The Chukker Company, in programma da oggi a sabato al Galoppatoio, accompagnati dalla Fanfara dei Carabinieri a Cavallo e il cui corteo era guidato tra gli altri dall'ambasciatore argentino in Italia Giusto. Il presidente FISE Di Paola: «Evento mix di sport, adrenalina ed eleganza».

Alla Casina dell'Orologio il selezionatore azzurro Marco Porro ha presentato il team della Coppa delle Nazioni di domani: Giulia Martinengo Marquet, Paolo Paini, Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei.

Presenti, insieme ai vertici FISE, anche Arnaldo Bologni e Davide Vitale, il più 'grande' e il più 'piccolo' del concorso. E oggi anche una gara di salto ostacoli di rilievo internazionale con al via le promesse Under 25 provenienti da 11 nazioni.