Coppa del mondo di sci alpino: ecco le date delle gare maschili 2023/2024

Il countdown sta per terminare: la Coppa del mondo di sci comincerà nel fine settimana del 28 e 29 ottobre a Sölden, in Austria.

Si comincia con lo slalom gigante che vedrà le donne impegnate sabato mentre gli uomini scenderanno dal cancelletto di partenza nella giornata di domenica. Le gare termineranno a fine marzo con le finali di Saalbach-Hinterglemm, località austriaca che ospiterà anche la prossima rassegna iridata nel 2025.

Tredici slalom, 11 slalom giganti, 8 super-G e 13 discese libere. Sono 45 in tutto le gare in programma nella nuova stagione maschile 2023/2024. L'uomo da battere sarà ancora una volta lo svizzero Marco Odermatt, dominatore della passata edizione oltre che due volte Campione mondiale quest'anno a Courchevel/Méribel e medaglia d'oro olimpica in gigante a Beijing 2022.

I favoriti

L'ultima stagione ha visto Marco Odermatt vincere la sua seconda Coppa del Mondo generale, stabilire il record di punti (2042) ed eguagliare il numero di successi (13 come tre leggende del calibro di Ingemark Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher) e di podi in una sola stagione (22 come Maier). É dunque possibile trovare un rivale per il campione elvetico? Chi saranno i suoi avversari? Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha concluso al secondo posto nella generale a settecento punti di distacco da Odermatt e si candida per provare a sfidare nuovamente l’elvetico. La differenza tra i due si è vista soprattutto in gigante, specialità nella quale il norvegese non è riuscito a mantenere l’ottimo livello di qualche stagione fa.

Chi potrebbe giocare il ruolo della sorpresa è Marco Schwarz. L’austriaco ha la possibilità di conquistare punti in quattro specialità, visto che è cresciuto moltissimo di rendimento negli ultimi anni nella velocità. Di sicuro dovrà essere costante per tutta la stagione, perchè solo così potrebbe provare a dare fastidio allo svizzero.

Tra le fila della Norvegia ci sono poi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, che lo scorso anno hanno occupato rispettivamente la terza e la quarta posizione. Difficile, se non impossibile, che possano lottare per la vittoria finale, ma possono assolutamente giocarsi un posto sul podio.

L'Italia invece conta sulla crescita di Filippo Della Vite, che nel 2022/23 ha dimostrato una continuità invidiabile ed è atteso a un ulteriore salto di qualità. Anche Luca De Aliprandini, autore di un discreto finale nella passata stagione, proverà a lasciare il segno.

Le novità

In una stagione senza grandi eventi, la maggior parte delle gare del Circo Bianco si svolgerà in Europa, con quattro tappe confermate in Nord America, tre delle quali negli Stati Uniti (Killington, Beaver Creek, Palisades Tahoe).

La località canadese di Mont-Tremblant, in Quebec, farà la sua prima apparizione nel tour, ospitando due slalom giganti femminili a dicembre, mentre la storica località di Lake Louise è stata rimossa dal calendario, dopo essere stata presente dal 1993 (escluso il 2020).

A novembre, la stagione della velocità prenderà il via con le tanto attese discese di Zermatt-Cervinia, che segneranno la prima gara transfrontaliera nella storia della Coppa del mondo. Dopo l'annullamento dello scorso anno a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, questa volta l'evento dovrebbe svolgersi.

In particolare, la combinata individuale e le gare parallele sono state escluse dal programma della Coppa del mondo. Il debutto della combinata a squadre, inizialmente previsto a Kitzbuehel e Crans Montana, è stato rinviato. Per la prima volta, il finale di stagione si articolerà su due fine settimana anziché su una sola.

Il calendario

29 ottobre 2023 - Soelden (Austria): Slalom gigante

11 – 12 novembre 2023 - Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia): Discesa libera (2x)

18 novembre 2023 - Gurgl (Austria): Slalom

1 – 3 dicembre 2023 - Braver Creek (USA): Discesa libera (2x), Super-G

9 – 10 dicembre 2023 - Val d’Isere (Francia): Slalom gigante / Slalom

15 – 16 dicembre 2023 - Val Gardena - Groeden (Italia): Super-G, Discesa libera

17 – 18 dicembre 2023 - Alta Badia (Italia): Slalom gigante (2x)

22 dicembre 2023 - Madonna di Campiglio (Italia): Slalom

28 – 29 dicembre 2023 - Bormio (Italia): Discesa libera / Super-G

6 – 7 gennaio 2024 - Adelboden (Svizzera): Slalom gigante / Slalom

12- 14 gennaio 2024 - Wengen (Svizzera): Super-G / Discesa libera / Slalom

19 – 21 gennaio 2024 - Kitzbuehel (Austria): Discesa libera (2x) / Slalom

23 – 24 gennaio 2024 - Schladming (Austria) Slalom gigante / Slalom

27 - 28 gennaio 2024 - Garmisch-Partenkirchen (Germania) Super-G (2x)

2 – 4 febbraio 2024 - Chamonix (Francia): Discesa libera (2x) / Slalom

10 – 11 febbraio 2024 - Bansko (Bulgaria): Slalom gigante / Slalom

17 – 18 febbraio 2024 - Kvitfjell (Norway): Discesa libera / Super-G

24 – 25 febbraio 2024 - Palisades Tahoe (USA): Slalom gigante, Slalom

2 – 3 marzo 2024 - Aspen (USA): Slalom gigante / Slalom

9 – 10 marzo 2024 - Kranjska Gora (Slovenia): Slalom gigante / Slalom

16 – 17 / 22 – 24 marzo 2024 - Saalbach (Austria): Finali (Tutte le specialità) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Audi FIS Ski World Cup (@fisalpine)

Dove vedere la Coppa del mondo di sci

Le gare d'apertura di Sölden e tutto il resto della stagione dello sci alpino sono visibili sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Discovery+, dove sarà possibile godersi ogni minuti della nuova stagione. Le telecronache saranno affidate a Zoran Filicic e Silvano Varettoni in campo maschile e a Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri in campo femminile. Le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.