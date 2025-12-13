Coppa del Mondo di sci, Sofia Goggia è terza: davanti a tutte Aicher, Vonn seconda

Dopo il quarto posto di ieri finisce meritatamente sul podio Sofia Goggia che ottiene il terzo posto nella seconda prova in discesa libera della Coppa del Mondo di sci in corso a St.Moritz con il tempo di 1'30"79. Quest'oggi, davanti a tutti, si piazza la tedesca Emma Aicher con il tempo di 1'30"50 che ha preceduto un'infinita Lindesy Vonn attardata di 24 centesimi (1'30"74). L'atleta azzurra, invece, ha accumulato 29 centesimi sulla prima in classifica. A concludere la tre giorni, grande attesa per la prova del SuperG di domenica 14 dicembre. L'azzurra, quindi, si "riprende" quello che non le era riuscito ieri meritando di salire nuovamente sul podio, il primo di questa stagione e il 63esimo della sua straordinaria carriera.

La prova della Goggia

È andata meglio rispetto a 24 ore fa sulla stessa pista con una grande partenza della 33enne bergamasca che fa benissimo soprattutto nei primi due intermedi rimanendo sempre all'attacco: un allungo, però, rispetto alla linea di discesa non le ha fatto perdere più di tanto il tempo consentendole di arrivare, in un primo momento, al primo posto della classifica davanti l'altra azzurra Laura Pirovano per poi essere superata da due grandi discese di Aicher e Vonn.

" Sono contenta per come ho sciato, l'atteggiamento rispetto a ieri ma peccato per quell'allungo. Era fondamentale per avere velocità ma non sono riuscita a invertire il piede con solidità. Ho cercato di spingere il più possibile. Se dovesse essere podio sarei comunque soddisfatta della prestazione e del risultato ", dichiara Goggia ai microfoni della Rai quando c'era ancora la gara in corso e la non certezza di concludere terza. A proposito dell'americana, Goggia spiega che " ieri Vonn ha fatto un giro pauroso, oggi ero anche più convinta di me stessa. Io vengo da due mesi dove ho fatto prevalentemente soltanto Giganti - sottolinea la bergamasca - oggi ho fatto un giro con più pelo sullo stomaco, peccato per quel piede sinistro che mi ha fatto uscire dalla linea ma avevo chiaramente perso la spinta. Un errore abbastanza importante ma ci siamo, la confidenza in questa disciplina arriva giro dopo giro ".

L'aneddoto sulla Vonn

Prima di concludere l'intervista con la Rai, Sofia racconta in esclusiva un aneddoto che riguarda lei e l'americana. "L'anno scorso a ottobre ero a Salisburgo, si vociferava del rientro di Lindsey. Io le dissi: 'Se c'è qualcuna che ce la può fare quella sei tu'.

In quella chiamata le ho detto che sarebbe stato un sogno poter essere di nuovo sul podio insieme. Oggi è accaduto ma ho già visto la sua faccia: a lei piace vincere come a me, ma siamo comunque contentissime così".