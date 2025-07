Discovery e Sky rompono dopo quasi 30 anni: ecco dove vedere tennis e Olimpiadi invernali

Il sodalizio tra Sky Italia e Warner Bros chiude i battenti dopo quasi trent'anni. Dal prossimo 1° luglio, infatti i canali Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211) e Discovery Channel non saranno più disponibili nell’offerta di Sky e dalla piattaforma NOW. L'accordo, scaduto il 30 giugno, non è stato rinnovato per divergenze economiche.

L'aumento richiesto per i canali Warner, motivato dalla prossima Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026 (evento di cui detiene l’esclusiva per l’Italia) non è stato accettato da Sky che lo ha ritenuto eccessivo. A motivare la scelta di Sky a non concedere il rinnovo ha contribuito l’ampia disponibilità in chiaro di alcuni contenuti chiave dell'offerta di Eurosport, in particolare i Giochi Olimpici del 2006, ma anche il ciclismo e gli sport invernali. Con l’uscita dalla piattaforma Sky dove Eurosport ha sempre fatto la maggior parte degli ascolti, non sarà più rilevata da Auditel e questo comporterà giocoforza una perdita rilevante sulla raccolta pubblicitaria, oggi stimata in Italia in circa 4-5 milioni di euro.

Gli appassionati di tennis per vedere gli Australian Open (in esclusiva fino al 2031) e il Roland Garros (fino al 2030), dovranno fare un secondo abbonamento. I due tornei sono infatti rimasti in mano a Warner Bros. Discovery, che li trasmette sulla propria piattaforma Discovery+, accessibile anche tramite Amazon Prime Video Channels, oppure tramite Dazn e TIMVision. Sky invece continuerà a trasmettere US Open, Wimbledon (appena rinnovato fino al 2030) e più di 100 tornei tra ATP e WTA, grazie all'accordo quinquennale fino al 2028. Novità anche sugli altri sport: Eurosport detiene anche i diritti dei principali eventi ciclistici, trasmessi in buona parte in chiaro anche dalla Rai, come il Giro d’Italia e il Tour de France, mentre la Vuelta resterà visibile solo su Discovery+, accessibile anche da Dazn e TIMvision. Lo stesso vale per molti sport invernali trasmessi in parte dal servizio pubblico e per le Olimpiadi 2026, di cui ha acquisito 250 ore di dirette in chiaro.

All’inizio del nuovo anno WBD lancerà anche in Italia la piattaforma Premium di streaming Max che aggiungerà a partire dal 2026 alla parte Discovery tutti i contenuti della ex Warner Media acquisita nel 2022. I prezzi? Finora Discovery+ costa soltanto 8 euro al mese per il pacchetto che include lo sport, ma è lecito pensare che i costi, con più contenuti esclusivi a disposizione, aumentino. Il piano è essere pronti al lancio in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina in programma a febbraio (WBD è il partner ufficiale dei Giochi in Europa fino al 2032).

Di sicuro entrambi i brodacaster ne escono penalizzati, Sky riguardo agli eventi ed Eurosport in visibilità (i canali usciranno dalla rilevazione Auditel con conseguenze sugli introiti pubblicitari). Tuttavia Sky ha rilanciato la propria offerta con nuovi canali proprietari.

Dal primo luglio sono partiti, che si prepara ad accogliere l’NBA da ottobre, Sky Sport Legend, dedicato ai grandi eventi del passato, e Sky Sport Mix, che integra la proposta estiva. Al posto di Discovery Channel arriva Sky Adventure, un nuovo canale documentaristico con contenuti legati all’esplorazione, all’avventura e all’ingegneria estrema.