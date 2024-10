Domenica di grande galoppo a San Siro con il Gran Criterium e il Premio Dormello

Folgaria sul traguardo di San Siro - Premio Dormello 2023 (f.te ufficio stampa Ippodromo Snai San Siro)

A Milano in evidenza Il Gran Criterium e il Premio Dormello ma anche il Premio Campobello, il Carlo Porta e il Madonnina. In piazzale dello Sport 16 cancelli e biglietteria aperti dalle ore 12.00 con ticket d’ingresso a 5 euro per i maggiorenni, gratuito per minori e persone con disabilità. Attività di animazione e intrattenimento compresi nel biglietto.

Dopo la stupenda giornata con il Gran Premio Enel Jockey Club e il Premio del Piazzale della scorsa domenica, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano torna in pista un’altra super domenica con le attese prove di Gruppo II, Gran Criterium e Premio Dormello riservate ai i cavalli di 2 anni sulla distanza di 1.600 metri. Ma il programma del 20 ottobre include altre corse di elevato valore tecnico, con la Listed “Premio Campobello” per cavalli di 2 anni sui 1.800 metri, e le nuove edizioni del super-handicap “Premio Carlo Porta”, con in pista i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri, e l’handicap principale “Premio Madonnina” riservato alle femmine di 3 anni ed oltre impegnate sui 1.800 metri.

La 43^ stagionale di galoppo non offre solo le corse di cavalli ma anche tanto divertimento grazie alle attività d’intrattenimento e di animazione destinate alle famiglie e, in particolare, ai bambini. Ma tornando alla pista, diamo uno sguardo al palinsesto con inizio alle ore 13.50.

Come nostra consuetudine, il commento alle corse principali del pomeriggio

Premio Campobello (Listed)

Un'edizione in cui di certo non manca l’intrigo, con due vincitori al debutto, Razio e il tedesco Zunder, nonostante una certa inesperienza e con chiara indicazione di poter fare molto di più; con un cavallo imbattuto in due corse, a sorpresa ma meritando molto come Piazzadram; con un piazzato di listed come Hanting che ha fatto capire di gradire il test di stamina più severo; con un vincitore di maiden come Gray Chance che ha fatto strabuzzare gli occhi; infine con un elemento come Zibibbo che ha raccolto meno di quel che avrebbe meritato e che potrebbe chiudere i conti con una quota attraente.

Premio Dormello (GR2)

Per le femmine di 2 anni sul miglio di pista media, da sempre la griglia in rosa generazionale sulla distanza. A memoria non si ricorda un’edizione recente con così tanto fascino alla vigilia, con tre puledre imbattute in due corse di cui una, la tedesca Santagada, già a segno in gruppo 3 e pertanto favorita tecnica. Klaynn e Nigrum Regina non le sono da meno però e sono alla vigilia assolutamente inseparabili perché hanno entrambe impressionato parecchio. L’altra tedesca Lips Vega seconda di listed e Selfish runner-up di Primi Passi e con esame distanza superato non si faranno da parte, così come la stessa Fast Spirit, attesa in progresso dopo il rodaggio.

Gran Criterium (GR2)

Dopo le femmine ci sono i maschi del Gran Criterium, Gruppo II sul miglio che propone i leader sulla distanza della generazione. Arrivano da tutta Europa per una corsa che alla vigilia non ha un padrone, ma con il tedesco Lazio che si lascia preferire di un pelo non tanto per l’impressione che ha lasciato nella sua vittoriosa listed, quanto per le promesse chiare di poter offrire di più. L’inglese Urban Glimpse e il francese Royal Enclosure hanno a loro volta fatto intendere di poter migliorare i riferimenti discreti con cui si presentano, ma pure Monello Sabino e Brisone sono dati in progresso dopo due vittorie in maiden bene auguranti. E nessuno ovviamente dimentica di Lao Tzu, che ha perso l’imbattibilità solo a tavolino, ma non ha smarrito il suo grande appeal e si giocherà una carta assolutamente importante.

Premio Carlo Porta (Super Handicap)

Alla penultima tutta da vedere il Carlo Porta, tradizionale e fondamentale Handicap Principale di tipo A aperto a tutti sul doppio chilometro di pista grande, per un’edizione super. Ce n’è davvero per tutti i gusti e le opzioni si sprecano, ma abbandonandoci totalmente al fascino, andiamo con Verso Le Stelle, un 3 anni in piena ascesa tecnico agonistica e con grande qualità, e soprattutto assolutamente impressionante nella sua ultima vittoria. Raimaker, Storm Shelter, Friedrich sono alcuni dei tanti possibili candidati, ma pure Tramaglino, Merlano e Quello che stuzzica molto su questa distanza. Ultima citazione per Dark Defence alla sua prima corsa in Handicap...

Premio Madonnina (Handicap Principale A)

A chiudere questa bella domenica di galoppo le femmine del Madonnina, altro classicissimo appuntamento d’autunno, Handicap Principale sui 1.800 metri di pista grande aperto a tutte le età. Un modo perfetto di chiudere la giornata, con una prova incerta e di qualità e con una possibile soluzione in Garbo, 3 anni in chiara parabola di crescita che anche su questa distanza in pista grande potrà trovare il test di stamina gradito. Al contrario Aquila Reale dovrà dare prova di tenerla la distanza, perché per il resto non le mancherebbe davvero nulla, e con lei ai piani alti ci sarà anche The Dams, fresca vincitrice dell’Archidamia e con possibilità tanto ovvie quadro solide. Sopran Brescia e Summer Lady sono altri due nomi caldi, e ce ne sarebbero altri.

Il calendario di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro prosegue con gli appuntamenti di mercoledì 23, venerdì 25 e mercoledì 30 a chiudere il mese di ottobre.

A Merano

Questa domenica il saluto dell’Ippodromo Maia al suo splendido pubblico avviene nel nome di Live Your Life, indimenticato campionissimo delle siepi, cui è dedicata la bella prova per siepisti di 3 anni, evento principale di giornata: è in campo l’importante Excellent Drago, speranza targata Aichner-Vana Jr, accompagnato dal pure qualitativo Dom Approach, e sfidato da un qualificato drappello di coetanei capeggiato da Rainbow Queen, di Salvatore Canto, vincitrice al suo esordio sulle siepi davanti a Portobello, pure della partita. Khabib, Royal Biz, Lingaun River, Welcometoro e Yeomanry completano un campo compatto. Coppie Aichner da battere anche nei due buoni handicap in steeple e siepi per anziani: il Premio Spegasso-Rinaldo Innocenzi, per steepler anziani ricorda contemporaneamente un campionissimo storico degli ostacoli e lo straordinario, appassionato cultore degli ostacoli che ne fu il primo tifoso e cantore, Rinaldo Innocenzi, instancabile fautore di iniziativa a favore dell’ostacolismo. Qui la coppia-Aichner in vista è formata dal cronometrico Prince d’Orage, il cavallo che nella vita sa far tutto, siepi steeple e cross, e da Zio Reginaldo. Gli si oppone , per la giubba Roessl-Rablà, il glorioso Sky Constellation che ritenta l’avventura sullo steeple con un peso impegnativo. Un Beso (in progresso stagionale), Mensch e Na Scoitear gli altri in campo.

Nel Premio Mac Costruzioni, in siepi, gli alleati Aichner Aslano e Sopran Leger se la vedono con il vecchio Dalton, El Bulli, Assassin ed Island King. Ben riuscita, con i suoi 9 partenti, la siepi-maiden dedicata all’allenatore Terenzio Manili. Completano il programma i Premi Villa Laurus e White Turf, in piano per cavalieri ed amazzoni. I cancelli dell’ippodromo apriranno a mezzogiorno , la visita guidata avrà luogo alle 12.30, cavalli al tondino della prima corsa verso le 13.15 (è l’ultima giornata dell’anno ed è bello andare al tondino a salutarli), partenza alle 13.35. Sei le corse in programma. In funzione il Ristorante. il bar a lato del tondino, il bar pasticceria, la gelateria, la champagneria ed attivi i pony per i bambini. La musica dal vivo è a cura di Clarissa Arena e Stefano Licio.

È successo in settimana

Martedì a Roma Puntemes e Orso Nero vincono con autorevolezza le condizionate più importanti del pomeriggio, il maschio da Kodi Bear e Nonna Grazia e la femmina da Bated Breath e Coquet vincono in fotocopia allungando prepotenti ai 300 finali lasciando il secondo arrivato e 3 lunghezze.

Mercoledì a Firenze, la storica corsa del Chianti che si corre dal 1828 porta alla ribalta Bye Bye Sensazione con in sella Sara Del Fabbro che va in testa sin da subito sfruttando il numero 1 di steccato e regge tutta strada, respingendo in un bel duello finale El Gringo.

Giovedì a Pisa, riparte l'ippodromo più britannico della penisola, San Rossore è sempre una gioia di cavalli, cavalieri, pubblico e panorami. Aspettando di entrare nel vivo del programma, 6 corse che hanno messo in evidenza un cavallo su tutti, Sopran Pistoia che ha vinto la Maiden consì: "In testa allunga e stacca" alla fine saranno 6 le lunghezze dal secondo arrivato. Bravo Pierantonio Convertino per l'ottima preparazione del suo allievo, aspettando conferme e riconferme.

Venerdì a Roma, Beauty of Tuscany si ricorda di esser nata velocista e fa una prestazione da circoletto rosso fermando il cronometro a 57.8 su un terreno decisamente pesante, andando così a bissare la vittoria a Milano di un mese prima sulla pista dritta ma a 1.400 metri. Molto bravo Endo Botti che in questo periodo non ne sbaglia una.

Notizie dall'Europa

Sabato 19 dalle 14.20 ultimo meeting ad Ascot, con ben quattro corse di GR1. La corsa più importante porta il nome di "Champion Stakes" ed è cionsiderata una delle corse più importanti al mondo sulla distanza del doppio chilometro. Oggi al via saranno in 12.

Il cavallo da battere è Calandaghan, il castrone dell'Aga Khan sembra non aveere avversari, sarà un canter? Alle 17 sapremo il verdetto...a contendere il titolo al cavallo francese, Los Angeles il terzo dell'Arc 2024, Economics che punta al pokerissimo nell'annata e poi tutti gli altri dove scegliamo Anmaat.