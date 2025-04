Dubai World cup 2025 e il Premio Pisa, la prima grande classica italiana

Laurel River, vincitore DWC2024 (www.dubairacingclub.com)

Sabato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti

Si disputa il meeting più ricco al mondo, nove corse per un montepremi totale di 30.5 milioni di dollari. Di seguito tutto il programma, con 6 GR1 e 3 GR2:

Corsa 1 - Dubai Kahayla Classic Sponsored by Zabeel Feed. Gruppo 1 Per cavalli di 5YO+ Purosangue Arabi SABBIA USD 1,000,000 Distanza 2.000 metri Partenti 15

Corsa 2 - Dubai Gold Cup Sponsored by Al Tayer Motors. Gruppo 2 Per cavalli di 4YO+ ERBA USD 1,000,000 Distanza 3.200 metri Partenti 10

Corsa 3 - Godolphin Mile Sponsored by EMAAR. Gruppo 2 Per cavalli di 4YO+ SABBIA USD 1,000,000 Distanza 1.600 metri Partenti 16 ritirati 2

Corsa 4 - Al Quoz Sprint Sponsored by AZIZI Developments. Gruppo 1 Per cavalli di 3YO+ ERBA USD 1,500,000 Distanza 1.200 metri Partenti 11

Corsa 5 - UAE Derby Sponsored by Jumeirah. Gruppo 2 Per cavalli di 3YO SABBIA USD 1,000,000 Distanza 1.900 metri Partenti 9

Corsa 6 - Dubai Golden Shaheen Sponsored by Nakheel. Gruppo 1 Per cavalli di 3YO+ SABBIA USD 2,000,000 Distanza 1.200 metri Partenti 13 ritirati 1

Corsa 7 - Dubai Erba Sponsored by DP World. Gruppo 1 Per cavalli di 4YO+ ERBA USD 5,000,000 Distanza 2410 metri Partenti 11

Corsa 8 - Longines Dubai Sheema Classic. Gruppo 1 Per cavalli di 4YO+ ERBA USD 6,000,000 Distanza 2410 metri Partenti 9

Corsa 9 - Dubai World Cup Sponsored by Emirates Airline. Gruppo 1 Per cavalli di 4YO+ SABBIA USD 12,000,000 Distanza 2.000 metri Partenti 11

Questi gli italiani impegnati



I cavalli:

Giavellotto, allevato da “La scuderia La Tesa”, allenato da Marco Botti con Oisin Murphy in sella, Dubai Sheema Classic (GR1)

Regional, allevato da “La razza del Sole”, allenato da Edwuard Bethell con Callum Rodrigez in sella, Al Quoz Sprint Sponsored By Azizi Developments (GR1).

I fantini:

Lanfranco Dettori con tre ingaggi: Racing Torrent (GR2), Remake (GR1) e Mixto (GR1)

Lanfranco Dettori - 132° Premio Pisa (f.te galleria fotografica ippodromo di San Rossore)

con tre ingaggi: Kazu Petrin (GR2), Danon Mckinley (GR1) e Soul rush (GR1)con Quinault (GR1)con Goemon (GR1)

In Italia

Domenica a Pisa si corre il "135° Premio Pisa"

La corsa che tradizionalmente apre il circuito classico italiano e che negli anni 80 era classificata Gr3. Oggi è una Super Condizionata. Nove al via con un favorito d’obbligo Kabir, già vincitore del Criterium di Pisa e del Premio Thomas Rook. A seguire il Lao Tzu che è suo secondo nel Criterium con l’incognita rientro. Tutti gli altri possono essere messi sullo stesso piano e sicuramente proveranno a guastare la festa ai due protagonisti più titolati.

Nel pomeriggio però non ci sarà solo la super condizionata; saranno 7 le corse in programma, con la prova sul miglio riservata alle femmine ovvero il premio Allegria, poi il SH Regione Toscana ed il Hp B Premio San Rossore. Insomma, una vera domenica di festa, sport e spettacolo.

Corsa dedicata alle femmine di 3 anni con ambizioni classiche. Chi vince stacca il biglietto per il Premio Regina Elena. Endo Botti ha monopolizzato la corsa con ben 4 puledre, Bubuz su tutte anche se l'impegno non è così agevole...a seguire Royal son. Stefano Botti presenta Brown Lady, Melania Cascione Jungle Secret. corsa imprevedibile.

Corsa sulla distanza per cavalli anziani, un Super Handicap ben riuscito che riserverà belle sorprese. il numero 1 Budrio è sicuramente il cavallo da battere, i 61 chili non dovrebbero essere un gran problema. Strong Alpha, Grey Creek, Anthony e Cyclonic Arrow proveranno l'assalto.

Handicap Principale che si preannuncia altamente spettacolare, undici soggetti e tutti con probabilità di vittoria. Salah al din, dopo la campagna a Riyadh torna sulla pista amica e si candida per un posto al sole...attenzione a Cuore giallorosso perchè con pesino da sparo ed un fanitno in sella che sta andando molto bene.

Domenica a Milano

La prima domenica di aprile vede l’Ippodromo Snai San Siro ospitare la 6^ giornata stagionale di galoppo. Sono sei le prove in programma a partire dalle ore 15:48 fino alle 18:45 circa

Il "Premio Aria Club Milano" è la corsa tecnicamente più importante del pomeriggio. La distanza è quella del miglio per i cavalli di 3 anni che potrebbero avvicinarsi al ‘Parioli’ in caso di esito particolarmente positivo. Il fascino non manca, soprattutto per quanto riguarda i due elementi che hanno colpito in inverno al debutto e che sono di fronte alla perfetta prova del nove per testare le proprie ambizioni, Ancient Story e Il Maggiordomo, con quest’ultimo leggermente preferito per l’impressione un filo migliore che ha lasciato. Conformist ha corso così così al rientro, ma il rodaggio gli avrà fatto bene e ha già dimostrato il suo indubbio valore. Whatever You Can invece rientra, ma dopo che aveva chiuso in crescendo netto la scorsa stagione.

Lunedi a Roma

Premio per velociste con lo scontro generazionale tra giovani ed anziane che è sempre affascinante...Talentuosa, Zahir Zulema e Beauty of Tuscany contro le più giovani ed agguerrite Giorgia forever, Invincible naomi e Monster's ball. 6 kg di differenza che potranno fare la differenza.

Con vista Regina Elena, ed allora scriviamo un solo nome Nigrum Regina

Un ingaggio per saggiare la distanza in vista delle Oaks d'Italia. 5 al via...dopo un secondo posto sul miglio, Fast Spirit assaggia la distanza lunga... le altre non staranno a guardare e sarà corsa vera.

Con vista Parioli, chi non ha scelto il Premio Pisa, ha scelto questa prova...10 al via! Ingaggio complicato visto i molti rientri, Bridge Ashi kun deve riscattare un marzo distastroso per ambire a qualcosa di importante, affascina Lost President plurivincitore di handicap a Dundalk in Irlanda.

entrambial rientro saranno i più attenzionati...tra gli altri