Ducati senza rivali: numeri da dominio assoluto in MotoGP

I numeri sono da paura. Sei titoli costruttori consecutivi, quattro titoli piloti con tre campioni diversi (Bagnaia 2022-23, Martin 2024, Marquez 2025), terza tripla corona (2007, 2022, 2025), ed ancora 88 gare consecutive a podio (Aragon 2021 – Valencia 2025), record assoluto in MotoGP. “E’ un grande motivo di orgoglio“, ha dischiarato l’ad Claudio Domenicali, “le vittorie non si possono comprare. La visibilità che ne deriva è impagabile. Incrementa l’awareness del marchio, associandolo a competenza, tecnologia e capacità organizzativa”.

“Da ingegnere, sono felicissimo anche di un altro dato: tutti i nostri sei piloti sono saliti sul podio nel corso della stagione”, ha aggiunto l’Ing. Gigi Dall’Igna.

La famiglia Ducati è infatti al completo a Borgo Panigale in occasione di “Campioni in festa”, un evento per celebrare i titoli ed i piloti Lenovo, Gresini e VR46.

“Ancora due giorni di festeggiamenti e poi mi dedicherò a pieno alla preparazione della nuova stagione. Niente ferie per me” ha anticipato il campione del mondo Marc Marquez, “sono passati tre mesi dall’infortunio. Prossima settima potrò finalmente tornare ad allenarmi in moto”. Sorride soddisfatto lo spagnolo. “Un pilota felice è un pilota veloce”, confessa, “sono rinato e tornato a vincere. Adesso capisco cosa vuol dire essere ducatista. La passione che ho trovato è incedibile”.

“Un pilota veloce è anche felice” fa eco Pecco Bagnaia, reduce da un anno molto difficile. “Un errore che ho commesso? partire con l’idea che il mio potenziale con la 2024 fosse veramente alto. Cercavo quel feeling che non è mai arrivato. Adesso però sono pronto per ripartire”.

A coronare i festeggiamenti è stata la presentazione della Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, un modello da collezione, prodotto in soli 293 esemplari numerati e firmati in originale sulla cover serbatoio dal nr 93.