Dopo due rinvii per maltempo l'Onda vince il Palio di Siena

L'Onda vince il Palio di Siena, che si è corso due giorni dopo rispetto al previsto causa maltempo. In sella a Tabacco Carlo Sanna (detto Brigante) si è aggiudicato il Palio della Madonna di Provenzano. Per Brigante sedicesima partecipazione e terza vittoria (due con l'Onda). Per Tabacco, invece, è il primo successo. Successo numero quarantadue per il rione di Malborghetto, l’ultimo il 16 agosto 2017

Ci sono voluti sette tentativi prima della volta buona, con la mossa che è durata trenta minuti prima dei tre giri della piazza. Alla fine della disputa cinque cavalli sono rimasti scossi (senza fantino).

Alla partenza buona schizzano via Oca, Leocorno, Bruco e Onda. Nella curva cade la contrada della Civetta. Al primo Casato passa avanti la contrada dell’Onda, e da lì inizia la sfida al cardiopalma con il Leocorno e con l’Oca, le prime inseguitrici. Al secondo Casato nuove cadute: vanno giù Valdimontone, Nicchio e Pantera. Nel terzo e ultimo giro Leocorno e Oca ce la mettono tutta per riprendere l'Onda ma Carlo Sanna e Tabacco si difendono benissimo e chiudono la carriera per primi.

Il Drappellone di questo Palio è stato dipinto Giovanni Gasparro, che ha richiamato gli 80 anni della liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio 1944. Dopo la vittoria è stato consegnato alla contrada dell'Onda, che lo conserverà tra i beni più preziosi nella propria sede, come un pezzo di storia a cui rendere sempre omaggio.

Cavalli e fantini in gara

1- Pantera (Viso d'Angelo-Enrico Bruschelli detto Bellocchio)

2 - Valdimontone (Ungaros-Jonatan Bartoletti detto Scompiglio)

3 - Nicchio (Akida-Elias Mannucci detto Turbine)

4 - Giraffa (Ardeglina-Gabriele Puligheddu detto Granito)

5 - Civetta (Criptha-Federico Guglielmi detto Tamuré)

6 - Leocorno (Ares Elce-Sebastiano Murtas detto Grandine)

7 - Bruco (Brivido Sardo-Mattia Chiavassa detto Tambani)

8 - Oca (Veranu-Giovanni Atzeni detto Tittia)

9 - Onda (Tabacco-Carlo Sanna detto Brigante)

Rincorsa: Lupa (Zenios-Andrea Coghe detto Tempesta)