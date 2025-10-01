Abbonati
Ecco la Ferraro Volley Roma, nasce una nuova squadra pallavolo femminile

Debutterà nel campionato nazionale di serie B2

Dare vita a un progetto che unisca agonismo e crescita sociale, offrendo alle nuove generazioni luoghi di sport e socializzazione. È questa la visione con la quale Ferraro S.p.a, realtà italiana nella realizzazione di grandi opere e impianti sportivi, ha presentato a Palazzo Valentini la Ferraro Volley Roma, nuova squadra femminile della Capitale che debutterà nel campionato nazionale di Serie B2. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il presidente di Ferraro S.p.A. e fondatore del club Antonio Ferraro, l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il presidente del Comitato Strategico di indirizzo di Ferraro S.p.A. Enrico Giovannini e il presidente della Polisportiva Fonte Roma Eur Alberto Di Blasi.

«La pallavolo è uno sport straordinario e Roma ha una base sportiva enorme con di appassionati di volley. Pensiamo ai risultati ottenuti alle Olimpiadi e consideriamo la vastissima rete scolastica che abbiamo. I numeri parlano chiaro: abbiamo più di 25.000 ragazzi e ragazze che praticano volley. Roma non è una città qualunque e per questo deve stare al pari delle altre grandi città nel mondo. La nostra città deve pretendere strutture e un'organizzazione all’altezza perchè merita una squadra di A1 sia nel femminile che nel maschile. Oggi è una giornata positiva per il volley e per Roma», le parole dell’assessore Onorato. «Costruire è la nostra missione.

Con questa squadra vogliamo dare forma a un progetto inclusivo, fondato sui valori della passione e della socializzazione, per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Non solo traguardi sportivi, ma un impegno per il territorio e per le nuove generazioni», ha poi concluso Ferraro.

