Ecco gli ostacoli, iniziano le classiche in Italia

Settimana interlocutoria per il galoppo italiano, aspettando il calendario ufficiale. Intanto le corse in ostacoli entrano nel vivo con la riunione domenicale a San Rossore (Pisa). Vi proponiamo i risultati e il commento delle corse più importanti disputatesi in Italia da domenica a venerdì. La presentazione delle corse più importanti del fine settimana.

I commenti e i pronostici sulle corse della settimana

Domenica scorsa a Pisa

Nel Premio “Ersilio Verricelli” Blatant si adatta alla perfezione alla pista pisana e vince senza sforzo apparente, secondo Quentin e terzo Absolute beginners. Quota del vincitore 1,92 che con il senno di poi è veramente "grassa".

Nel Premio Massimiliano Losi Win the best fa valere la sua superiorità vincendo nettamente sul il grande Black e Kir Royal. Quota del vincitore 2,74. Dario (Secret Risk, Win the Best e Havana Billy) contro Dario (Blatant e Tutto scorre) finisce 3 a 2 per Di Tocco

Martedì a Napoli

Nel Premio “Alcinodoro” Sartatetti, il portacolori della Società Sportiva Lazio Ippica srls domina gli avversari facendoli sperdere letteralmente per la pista, il secondo arrivato Sinibaldo è ad almeno 12 lunghezze. Prestazione maiuscola dopo una precedente prova sul all weather romano non proprio esaltante.

Venerdì a Roma

Nel Premio “Red Lord”, handicap per cavalli di 3 anni sui 1.500 metri della pista All weather, Dario Di Tocco guida alla perfezione Blue Golan, che apre ad una quota di 9 e chiude a 2 e mezza, secondo ad una testa A gonfie vele rimontato proprio negli ultimi metri. Corsa bella e tirata, bravi tutti.

Domenica a Pisa

All’ippodromo di San Rossore inizia la vera kermesse degli ostacoli; domenica avremo due interessantissime prove per i cavalli che si dedicano ai salti. La Listed Race “Premio Corsa Siepi dei 4 Anni” e la Corsa di GR3 “Premio Gran Corsa Siepi di Pisa”.

Alle 14.35 partirà la prova dedicata ai 4 anni, 8 al via. Bad Brake su tutti, dopo la prova d’assaggio vinta con estrema facilità, è per noi il favoritissimo, del resto nelle corse in piano ha raccolto meno di quanto meritato ed in questa nuova disciplina può diventare dirompente, un’alternativa va concessa ed allora proviamo a nominare come contro favorito Sopran Mistery.

Alle 15.40 partirà la Corsa di Gruppo e qui non possiamo che aspettarci l’arrivo in parata della Scuderia Eichner, 4 i soggetti schierati e tutti con chance di vittoria. Sarà solo lotta in famiglia? No, Callistemon, Velo Dipinto e Younes non faranno da comprimari.

Per il resto del programma, sarà interessante vedere come si comporteranno alla seconda corsa, una Condizionata maiden dedicata ad Angiolo Grassini, Tellateller e Vengo anch’io; il primo ha deluso alla sua prima uscita italiana mentre il secondo ha debuttato dignitosamente e sicuramente sarà in progresso. Il numero uno For the Faithful rimane incondizionatamente il cavallo da battere.

La corsa in piano più intrigante è la sesta, il tradizionale e sempre combattuto “Premio Luigi Toni” sui 1.500 metri. 14 i partecipanti che hanno risposto presente alla chiamata dell’handicapper. Spicca la scuderia Turri con tre soggetti. Canticchiano, City of Star e Chic hanno tutti la possibilità di far bene. Attenzione a Clean Emperor, molto buona l’ultima e Lucrezio che ritrova la dirittura lunga dopo la sfortunata prova livornese di fine anno.

L’altro Handicap, il Premio Supino sui 2.000 metri della pista media per cavalli anziani ha raccolto 11 buonissimi soggetti…tutti con chance di vittoria, noi però ci affidiamo al giovane e talentuoso Dario in sella a Shark Alert che dopo due secondi posti potrebbe colpire il bersaglio grosso… Alternativa al primo Dario, sicuramente il Grande Dario in sella ad Estoril, troppo brutta la sua ultima prova per essere vera.

L’handicap per velocisti, il Premio Bottanelli, è il solito rompicapo, 9 i soggetti agli ordini dello Starter. Per simpatia ci affidiamo all’inossidabile Apache Kid, il 10 anni da Dagger Drawn e Louise Alix con il nove di steccato ed un peso veramente minimo sulla schiena potrebbe pescare la corsia giusta e vincere, confezionando il diciassettesimo alloro in carriera, alternativa l’altro pesino, il castrone Tockins, soggetto che ha raccolto meno rispetto alle prestazioni fornite. L’ultima vittoria ormai risale a maggio 2021 mentre l’ultimo secondo posto ad ottobre.

Mentre scriviamo c’è un bellissimo sole che risplende sulla città di Pisa, le previsioni per domenica ci fanno star tranquilli, noi ci saremo e siamo convinti che gli appassionati risponderanno numerosi a questo ottimo appuntamento invernale.

