Edizione storica, i 100 anni di Piazza di Siena

«Un modello che si conferma unico nel suo genere e che unisce mondi diversi». Piazza di Siena compie 100 anni: dal 27 al 31 maggio andrà in scena il grande show degli sport equestri. La cui federazione a sua volta tocca il traguardo a tre cifre. Nella splendida cornice di Villa Borghese, tra l'Ovale e il Galoppatoio, l'evento che si fonde con la legacy e le opere di restauro dell'area, per far sì che Piazza di Siena sia anche una palestra a cielo aperto. Prima il concerto di apertura, poi la competizione sportiva del CSIO-Master d'Inzeo e il gran finale con il Carosello del San Raffaele Viterbo, confermato come presenza storica e significativa che porta l'inclusione e la riabilitazione equestre nel CSIO. È un evento imperdibile che unisce sport, spettacolo e sociale.
«È la mia nona volta da presidente, ma sono sempre emozionato come il primo giorno», così il numero 1 della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola. «Piazza di Siena è uno dei playground più belli che possano esserci nel mondo - ha sottolineato il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma -. E da settembre ci sarà quello dello Stadio dei Marmi, che diventerà spazio pubblico aperto h24 per tutti». L'evento è stato definito dall'assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato «una festa popolare di aggregazione sociale, da vivere senza pagare il biglietto». «Grazie a questa collaborazione con FISE e Sport e Salute - così Sabrina Bono, capo di gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani - non solo arricchiamo il già ricco calendario, ma generiamo ricadute economiche dando ai turisti un motivo in più per visitare Roma».E chissà che da questi eventi non possano nascere ulteriori opportunità: «Dopo le splendide Olimpiadi e Paralimpiadi invernali - ha ammesso il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - abbiamo l'obbligo di crederci ancora e immaginare un percorso che possa portare alla candidatura di Roma per i Giochi 2036».