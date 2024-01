Equinox e la Japan Cup nell'Olimpo del galoppo mondiale

Dopo tanta attesa, sono uscite le definitive classifiche mondiali per il galoppo. Una grandissima conferma per Equinox che ha migliorato il suo personale rating portandolo a 135

La classifica 2023

fonte: IFHA

Il podio dal 2008, per rinfrescare la memoria a tutti gli appassionati

Il podio mondiale dal 2008 ad oggi

Per quanto riguarda la classifica delle corse più importanti al mondo, la Japan cup è stata consacrata la migliore del 2023 con un rating di 126.75, eguagliando il record della Breeders’ Cup del 2022.

fonte:IFHA

Equinox succede a Flightline e visto cosa è successo nel 2023 nessuno potrà mai dire che non sia giusto il verdetto, che in termini pugilistici è "unanime". Alla fine dei giochi la classifica a novembre 2023 è stata totalmente confermata, ma l’ultima prestazione del cavallo nipponico ha meritato il giusto distacco dal secondo arrivato, anche perché i proprietari francesi potevano confrontarsi ma hanno preferito non aderire all’invito giapponese. Non tutti sanno, infatti, che chi vince il Prix de l’Arc de Triomphe stacca il lasciapassare per la corsa che si disputa alla fine di novembre a Tokyo, la Japan Cup appunto.

Il fantino migliore al mondo è ancora una volta Ryan Moore che incassa l’ambito riconoscimento per la quarta volta, un altro super premiato, ovviamente Christophe Lamaire, il fantino di Equinox. Alla premiazione dei “LonginesWorldRacingAwards”, in un notissimo Hotel di Londra, il fantino francese era visibilmente emozionato e questo ci fa un enorme piacere perché dietro a questo bellissimo spettacolo ci sono uomini e donne che hanno sposato il purosangue inglese nel vero senso della parola.

Non si è ancora finito di festeggiare e già il circuito riparte in pompa magna con la tradizionale Pegasus Cup.

Sabato 26 a Gulfstream Hallandale Beach, Florida (Usa)

È il primo grandissimo appuntamento, la Pegasus CUP, che lancia il 2024 dei grandi eventi sportivi e mondani del galoppo mondiale.

Pegasus Dirt (GR1) m. 1.800 Montepremi $ 3.000.000

fonte: horseracingnation.com

Commento tecnico : tutti contro National Treasure, il cavallo di Bob Baffert è il favorito unanime del primo vero appuntamento internazionale del 2024. A seguire First Mission e Gran Aspen. Aspettiamoci sorprese perché la Pegasus Cup non è nuova a risultati anomali.

Pegasus Turf (GR1) m. 1.800 Montepremi $ 1.000.000

fonte: horseracingnation.com

Commento tecnico : la favorita è l’europea Warm Heart, la pupilla di Aidan O’Brien è molto attesa, in caso di vittoria sarebbe lanciata nel gotha del galoppo mondiale, a stretto contatto l’imbattuta Integration. A seguire Webslinger, in questo caso le sorprese sembrano un po’ più difficili.

In Italia

Sabato a Napoli si correranno i tradizionali Handicap principali:

Commento tecnico : 1000 metri in pista dritta, Rayfan è il favorito per classe e trascorsi, a seguire Vengo anch'io che dopo il meritato riposo dovrebbe esser pronto, poi Lyricus sempre temibile in tale contesto. Occhio ai pesi

Commento tecnico : 1.800 metri in pista grande, grande equilibrio nei neo 3 anni, noi scegliamo chi all'ultima uscita si è ben distinto: Komel, Tapflickr, Neiron e siccome è corsa tris allunghiamo il pronostico con Salomon King

Commento tecnico : 2000 metri per cavalli anziani, 16 al via con Arc on fire sugli scudi ed eletto nostro favorito. Kadabration, Sa filonzana e Autre Etape sulla stessa linea per un posto al sole. In basso Caron Dimonio potrebbe stupire.

Domenica a Pisa

La corsa è dedicata ad un caro amico che ci ha lasciato troppo presto, un momento veramente speciale per capire quanto l'ippica possa legare amicizie e sentimenti. Commento tecnico : corsa impronosticabile, ce la godremo come avrebbe fatto il nostro Caro Igor.