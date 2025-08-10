Una Terrazza Romana per un’estate eterna

Roma ha un nuovo indirizzo per chi vuole alzare il bicchiere guardando dall’alto la città. È Terrazza Romana, il cocktail bar aperto qualche settimana fa, che occupa il rooftop dello storico Hotel d’Inghilterra – Starhotels Collezione, in via Bocca di Leone. Aperta a inizio estate 2025, completa il progetto di rinnovamento integrale dell’hotel, riaperto nel settembre scorso dopo un restyling che ha riscritto l’ospitalità nella storica struttura ottocentesca.

Non è la solita terrazza capitolina: si tratta più di un salotto nobiliare che di un locale alla moda, con arredi in teak e ferro battuto, piante aromatiche, ulivi e limoni in vasi di terracotta, travertino e marmo peperino sotto i piedi. Dal sesto piano, lo sguardo spazia dal Quirinale a Villa Medici, dal Vittoriano alla cupola dei Santi Ambrogio e Carlo. Il design gioca con le tonalità calde dei tramonti romani – arancio, senape, bordeaux – bilanciate da bianco e crema.

La drink list è firmata dall’head barman Angelo Di Giorgi e molti drink sono dedicati alla Città Eterna che si srotola sotto gli occhi dei fortunati ospiti: classici rivisitati e cocktail originali come il Terrazza Romana (liquore al fico, agrumi, rosmarino e prosecco), il RomAntica Paloma (agrume, mezcal, chartreuse giallo, cocco e pompelmo rosa), il Fiori di Rio (cachaça, lime, sambuco, menta) e il Tramonto Romano (bitter, lamponi e limone). Non mancano mocktail, bollicine anche zero alcol e una selezione di amari e gin italiani. I drink arrivano con canapè caldi e freddi ideati dallo chef Andrea Sangiuliano.

Sangiuliano guida anche il rinnovato Cafè Romano, ristorante al piano terra ampliato e collegato alla lobby. Romano di nascita, passato per cucine di pregio in Italia e in Europa, propone un menu estivo che unisce tradizione e stagionalità: Fiore di zucca cacio e pepe, Spaghettoni alla Nerano, linguina con astice e dragoncello, melanzana farcita, galletto croccante, astice su pappa al pomodoro, oltre a gelati e sorbetti artigianali.

L’Hotel d’Inghilterra, a due passi da Piazza di Spagna e via Condotti, è un’istituzione dell’hotellerie romana. Ha ospitato nomi come Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Audrey Hepburn. Oggi, dopo il restyling curato da maestri artigiani italiani, le camere e suite conservano fascino storico e comfort moderni.

Oltre a Terrazza Romana e al Cafè Romano, la struttura include il Cafè Romano Lounge Bar, un English bar intimo e raccolto.

Terrazza Romana è aperta ogni giorno, dalle 18 alle 23, anche al pubblico esterno. Per un aperitivo al tramonto o un dopocena con Roma che si accende, è già tra le mete più ambite dell’estate.