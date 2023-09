Europei, l'Italvolley femminile illude poi cede al 5° set contro la Turchia

Grande rammarico per l'Italvolley femminile. A Bruxelles le ragazze di Mazzanti cedono in semifinale contro la Turchia al 5° set (18-25 25-23 15-25 25-22). Una sconfitta che fa molto male, considerando l'andamento del match. Le Azzurre perdono un match a lungo dominato e poi sfuggito di mano proprio quando sembrava ormai incanalato su un binario favorevole.

A far pendere l'ago della bilancia a favore delle turche è stato il "risveglio" di Melissa Vargas nella seconda parte del quarto set. Da lì, il nostro muro e la nostra difesa fin lì perfetti non sono più riusciti a contenere la cubana naturalizzata turca. Adesso per l'Italvolley resta la finalina di domenica per il 3-4 posto, dove troverà la vincente dell'altra semifinale tra Serbia e Olanda.

Türkiye will face the defending champions Italy in the #EuroVolleyW 2023 semifinal at 17:00 CEST today!



Experience every moment of the match live on https://t.co/35InljpTyP https://t.co/G3qcpL9pki#Volleyball #EuroVolley2023 pic.twitter.com/8AvPqXiWAV — European Volleyball (@CEVolleyball) September 1, 2023

La partita

Il sestetto titolare di Davide Mazzanti è quello previsto. Orro-Antropova, Pietrini-Sylla, Danesi-Lubian, libero Fersino. Dunque ancora in panchina Paola Egonu, possibile jolly da utilizzare a partita in corso. La Turchia allenata da Daniele Santarelli risponde con Ozbay-Vargas, Karakurt-Baladin, Erdem-Gunes, Orge.

Le azzurre prendono in mano le redini dell'incontro nella seconda parte della prima frazione portandosi agevolmente sull'1-0. La migliore Italia vista finora all'Europeo vince meritatamente un primo set giocato benissimo, specialmente nel limitare Vargas e Karakurt. Ottimo l'ingresso di Paola Egonu, ma da sottolineare anche il primo parziale di Pietrini in attacco e Danesi a muro. Il secondo set è tutto di marca turca. il primo parziale perso in questo Europeo lascia un po' l'amaro in bocca: azzurre che partono malissimo e vanno a -6 sul 3-9 per la Turchia ma poi poco a poco si portano a -1 sul 22-23 e hanno anche la palla del pareggio a quota 24 ma è stata bravissima Gunes a murare Pietrini. Grandi protagoniste Karakurt tra le avversarie (11 punti, 9 nel secondo set) e Paola Egonu tra le azzurre: 8 punti con un ottimo secondo set.

Ma il terzo set è di nuovo sinfonia azzurra: straordinaria prova in tutti i fondamentali delle ragazze di Mazzanti che si esaltano nel gioco corale. Domina l'Italvolley fin dal primo punto del parziale. Bravissime le azzurre a limitare gli attacchi di Karakurt e Vargas con difese e tocchi a muro. Altrettanto notevole la fase break con Egonu sugli scudi. Non solo la straordinaria prova di Egonu (15 punti finora), ma anche i muri di Danesi e gli attacchi di Pietrini. Il secondo set finisce in ghiaccio rapidamente fino al 25-15 finale.

Nel quarto set l'Italvolley paga a caro prezzo qualche errore di troppo mentre la Turchia gioca meglio i punti importanti. Ma è grande il rammarico per le azzurre che hanno comandato per buona parte del parziale salvo poi subire il rientro della Turchia nel finale grazie a Vargas (9 punti nel set). Egonu e compagne dilapidano un vantaggio di 4 punti. Sul 22 pari. Vargas sale in cattedra e non perdona: 22-24 con attacco vincente e ace a seguire. Sylla subisce il muro del 22-25 ed è parità. Si val quinto set.

Al tie-break si va a braccetto fino al 5-5. Una scatenata Vargas porta la Turchia 7-5. L'Italia non c'è più, finisce sotto 10-5. Parziale terribile di 0-8, alle azzurre non funziona più niente: 5-13. La Turchia vince 15-6 e va in finale.