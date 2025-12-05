Europei nuoto vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso

Pur non essendo al massimo della condizione l'azzurro Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Con il tempo di 49″27 l'atleta di Thiene (Vicenza) ha preceduto il francese Tomac e il britannico Oliver. Quinto posto per Lorenzo Mora.

Allo start Ceccon ha iniziato subito a imporre il proprio ritmo, portandosi in testa, ma a metà gara suo malgrado è stato rimontato.

A quel punto ha innescato la "quinta", mettendo tutti gli avversari alle proprie spalle con una gara che, in primo luogo, ha mostrato la sua enorme grinta.

Ventiquattro anni, Ceccon ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo (2020) e Parigi (2024), vincendo vinto una medaglia d'oro, una d'argento e due di bronzo.