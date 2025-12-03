Ceccon & C. dopo 14 anni sono oro nella 4x50 stile

L'Italnuoto cala il tris di medaglie nella prima giornata degli Europei in vasca corta: un oro e due argenti. Una strepitosa Simona Quadarella illumina la piscina di Lublino con una prestazione favolosa. In Polonia, la 27enne romana sorpassa la britannica Colbert all'ultima bracciata e si prende la piazza d'onore nei 400 stile libero alle spalle della tedesca Gose, che si impone in 3'54'33 e toglie il record europeo di 3'54'52 (datato 2013) alla spagnola Belmonte. Per Simona c'è invece il primato italiano in 3'56'70 con cui cancella il 3'57'59 siglato dalla Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia. «Quest'anno ho migliorato tutti i miei tempi - racconta Simona -. E da gennaio andrò 3 mesi in Australia». Nella batteria della mattina, inoltre, c'era stato l'esordio con la Nazionale maggiore di baby Alessandra Mao, 14 anni.

L'Italia si scatena poi nelle staffette 4x50 stile: il quartetto maschile Deplano-Zazzeri-Guatti-Ceccon (quest'ultimo nella foto) si tinge d'oro dopo 14 anni di digiuno continentale e con tanto di record italiano eguagliato; quella femminile, Di Pietro-Curtis-Ambler-Cocconcelli, è d'argento con il record e anche un po' di amaro in bocca. E oggi la finale dei 100 rana con Martinenghi e Cerasuolo. Diretta RaiSport dalle 19.