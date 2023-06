Europei di scherma, grande gioia per Filippo Macchi

L'azzurro Filippo Macchi ha vinto la medaglia d'oro nella gara di fioretto degli Europei di scherma a Plovdiv. In finale, il 21enne poliziotto pisano, ha battuto per 15-14 il francese Enzo Lefort. Quella di Macchi è stata un'autentica impresa perché ha ribaltato la situazione da 11-14 piazzando 4 stoccate consecutive e conquistando così il titolo di campione d'Europa.

Oltre all'oro del pisano Filippo Macchi nel fioretto maschile, la terza e ultima giornata degli Europei, dedicata alle gare di fioretto maschile e sciabola femminile, porta almeno altre due medaglie alla scherma azzurra. Sono state conquistate da Guillaume Bianchi, che aveva perso 15-13 nella semifinale del fioretto proprio contro Macchi, e da Martina Criscio nella sciabola donne. L'azzurra ha perso in semifinale per 15-10 contro la francese Sara Balzer, poi battuta in finale dalla connazionale Manon Apithy-Brunet.

Le altre medaglie azzurre

L'oro di Macchi è il tassello definitivo per assegnare il medagliere all’Italia, che torna a casa con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi, seguita proprio dalla Francia, che ormai non può agguantare il primo posto. Lo show dell'Italia era cominciata nella prima giornata degli Europei. A Plovdiv la truppa azzurra ha conquistato subito sei medaglie tra fioretto femminile e spada maschile. Nel fioretto Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi si sono divise i quattro gradini del podio: nelle due semifinali tutte italiane Batini ha battuto Palumbo 15-12 mentre Favaretto si è imposta su Volpi 15-9.

L'oro è andato a Batini che, sul punteggio di 9-6 in proprio favore, ha potuto beneficiare del ritiro di Favaretto per un problema fisico. Bronzo per le altre due azzurre. Altra finale tutta azzurra nella spada con Davide Di Veroli e Federico Vismara, che si sono ritrovati avversari in pedana per la medaglia più preziosa: a prevalere è stato il romano, che si è imposto 15-14, Hanno completato il podio il tedesco Marco Brinkmann e il polacco Mateusz Antkiewicz, sconfitti rispettivamente dai due italiani in semifinale.

L'en plein del venerdì, con sei medaglie tra fioretto femminile e spada maschile, non era ripetibile, ma la giornata di sabato non è stata comunque avaro per la scherma azzurra, che ha portato a casa la settima medaglia, l'argento di Mara Navarria nella gara di spada. La spadista dell'Esercito ha sconfitto in semifinale l'estone Nelli Differt per 15-10. Solo nell'ultimo atto è arrivato lo stop contro la francese Louis Marie, vincitrice per 15-8.