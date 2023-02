Il famoso corto muso di Mister Allegri

Programma decisamente ordinario per il galoppo italiano, aspettando le decisioni della Comitato Pattern che potrebbero rivoluzionare ancor più al ribasso il nostro calendario classico. Aspettiamoci una nuova mazzata perché di questo si tratterà se l’appassionato è paziente in Europa non lo sono più e i pagamenti dei premi a data da destinarsi stanno facendo un danno colossale, senza soldi è molto difficile trovare la qualità e stare al vertice. Un dato su tutti, nei primi 300 purosangue al mondo (classica IFHA), con rating da 115 a 140 (Flightline) non c’è un cavallo di proprietà e tanto meno allevato nel Bel Paese. Davanti a noi anche il Cile, il Brasile, il Sud Africa e la Nuova Zelanda… Vostro Onore, l’accusa non ha altro da aggiungere!

Il Diario della settimana



Martedì 31/1 a Roma

Dopo la bella prestazione al debutto in Italia sulla pista di San Rossore, nella prova centrale sui 1.400 metri della pista All weather, Blatant fa un canter pubblico. Parte in testa e vince fermando senza mai essere richiesto da Dario Vargiu, gli avversari restano molto lontani. In attesa di vederlo in prove ben più impegnative l’allievo di Guerrieri impressiona, complimenti a tutta la squadra!

Mercoledì 1/2 a Varese

Nella corsa TQQ con premio raddoppiato, sui 2.100 metri in sabbia dell’anello varesino Pink Guy mette tutti d’accordo, battendo Salsapoppy, Sopran Islanda, Amica mia, Sopran Everest. Ordine d’arrivo tradotto in numeri: 3 6 9 8 1 per un quintè da oltre 8mila euro. Il pupillo di Roberto Pierantoni consegna alla storia del galoppo italiano il suo 20° successo, un risultato decisamente importante.

Giovedì 2/2 a Pisa

La sesta corsa, quella abbinata alla TQQ è stata vinta da Silver Mission che ai 200 metri finali piazza lo scatto decisivo e si afferma con una lunghezza tonda su Eiger e Dicono di Te. Erano passati esattamente 361 giorni dall’ultima vittoria del portacolori della Sig.ra Edmaier. Ordine d’arrivo ufficiale 2 5 11 12 1. Quote interessanti con il Tris e Quartè che regalano una quota maggiore del Quintè, € 5.237 e 2.140 contro 1.952, evento decisamente raro.

Venerdì 3/2 a Roma

Nelle Tris di giornata, affermazioni del favorito Zona d’ombra con in sella Dario Vargiu e Black Laser con in sella Alessio Satta che fa doppietta come l’allenatore Riccardo Cangiano.



Nel fine settimana si corre a Follonica, Siracusa e Pisa. Sabato a Follonica e Siracusa saranno in programma sei corse in entrambi gli ippodromi, corse di minima con la TQQ in Sicilia che siamo sicuri regalerà un bel premio a chi indovinerà la cinquina vincente.

Domenica a Pisa saranno in programma sette corse, noi segnaliamo le più qualitative il Premio Unione Industriale Pisana, il Premio Armando e Roberto Renzoni e il Premio Banca Popolare di Lajatico.



Commento tecnico - dopo la vittoria prepotente di domenica scorsa, Certaldo ci riprova in una compagnia decisamente più impegnativa. Il favorito d’obbligo è The Blades, il cavallo del Team Botti ha frequentato ben altre categorie e seppur al rientro dovrebbe offrire molte garanzie, dietro di lui Kazzam. Niente è però scontato, la veloce pista pisana e le due curve potrebbero ribaltare ogni pronostico.



Commento tecnico - handicap per velocisti ed il numero 1 True Motion, in un ottimo stato di forma potrebbe far sua l’intera posta, noi continuiamo a tifare Apache kid, un intrigante testa coda. Terzo incomodo I am magnetic. Falconetta vincitrice all’ultima uscita, ancorchè gravata di 3,5 kg non parte battuta.



Commento tecnico - Altra condizionata sul doppio chilometro ma stavolta per cavalli anziani, la scuderia Botti (Cime tempestose e Vento di passioni) sugli altri, a seguire Storm Shelter dal momento che la scuderia Turri è sempre stata protagonista negli ultimi ingaggi, ancorché il cavallo non assaggi la pista da 99 giorni. Intrigante Breckland castrone di 5 anni da Helmet al debutto in Italia dopo buoni trascorsi in terra anglosassone.



Commento tecnico - 14 protagonisti, il rebus della domenica è servito, linee incrociate che non consentono di scovare un solo protagonista… Diamond falls è dal primo di gennaio che prova a vincere e con 57 chilogrammi può far male. Paradise cake è la scelta di Stefano e Alduino Botti, in sella Dario Vargiu che ha l’obbligo di non far allontare troppo l’altro Dario in sella a What you can. Jar Jar Binks ritrova Sara Del Fabbro con cui a luglio ha fatto sfraceli… attenzione, attenzione!