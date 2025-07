Calciomercato, Inter: trovato il dopo Calha, ma servono 40 milioni

Roma – Caccia al centravanti: Mikautadze in pole

La Roma accelera per rinforzare il reparto avanzato dopo le partenze di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov. In cima alla lista c’è Georges Mikautadze del Lione, valutato circa 25 milioni, con la Roma che sta spingendo per abbassare la parte fissa a 18 più bonus. Come piano B resta in corsa anche Nikola Krstović del Lecce: il prezzo è più basso (circa 20 milioni) e l'esperienza già maturata in Serie A potrebbe essere un fattore.

L'Inter vira su Ederson per il centrocampo

L’Inter guarda al futuro del proprio centrocampo e individua in Éderson dell'Atalanta il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Hakan Çalhanoğlu, sempre più vicino al passo d'addio. Il brasiliano è considerato il primo obiettivo: nerazzurri pronti a mettere sul tavolo 30 milioni di euro più contropartite, mentre il club bergamasco ne chiede almeno 40. Marotta valuta l’affondo nei prossimi giorni, ma la trattativa si preannuncia serrata.

Juve - Sancho, ore decisive

Ore caldissime anche in casa Juventus, dove si entra nella fase decisiva per Jadon Sancho. Il club bianconero è al lavoro con il Manchester United per definire la formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 35 milioni la pista più probabile. Sancho ha già dato disponibilità al trasferimento.

Napoli, rilancio per Beukema: 30 milioni più bonus

Il Napoli alza il tiro per assicurarsi Sam Beukema, difensore centrale del Bologna e tra i più richiesti in questa finestra di mercato. Dopo una prima proposta ritenuta insufficiente, il club di De Laurentiis è pronto a rilanciare con un’offerta da 30 milioni di euro più 2 di bonus, puntando a chiudere nei prossimi giorni. Il giocatore ha già dato disponibilità al trasferimento, ma il Bologna prende tempo: vuole monetizzare al massimo e non intende svendere uno dei pilastri della scorsa stagione.

Milan, offerta per Jashari: il giocatore vuole solo i rossoneri

Anche il Milan si muove con decisione: nel mirino c’è Ardon Jashari, classe 2002 del Lucerna e talento emergente del centrocampo svizzero.

Il club rossonero ha presentato un’offerta ufficiale da 32 milioni di euro più bonus al Club Brugge, convinto dalle relazioni degli scout e dal profilo perfetto per il progetto tecnico. A rafforzare la posizione del Milan, le parole di Igli Tare: “Jashari ha fatto sapere di volere solo il Milan. Per noi è un orgoglio, ma ora serve l’intesa giusta tra i club”.