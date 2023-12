Corse cavalli, una fine 2023 da urlo

Notizie dall’Italia

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) con il D.M. Direttore Generale n. 700104 del 21/12/2023 ha comunicato il calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2024: un’ottima notizia perché fino all’anno scorso si procedeva con un calendario a singhiozzi, ovvero fino a febbraio e poi, al termine del mese, con il calendario completo fino alla fine dell'anno. Il 21 dicembre scorso, invece, è stato pubblicato l’intero anno corredato di stanziamenti ufficiali, premi e giornate di corse. Per il comparto del galoppo le giornate nel calendario ordinario saranno 422, per quasi 20 milioni di euro al palo d’arrivo.

gli stanziamenti ordinari per il galoppo anno 2024

Per quanto riguarda il calendario classico, si conoscono le date fino al 28 febbraio ma questo non è un problema di programmazione ministeriale, infatti siamo in attesa di conoscere definitivamente il calendario europeo con promozioni e retrocessioni da parte dell’European Pattern Races.

Per adesso godiamoci le buone notizie a concentriamoci sugli ultimi impegni dell’anno, a partire da oggi pomeriggio a Livorno con il Premio d’Inverno. Il convegno sarà camposto da altre 5 corse.

Il nostro commento tecnico : Ira degli Dei, cavallo tra i più in forma, arriva da 2 vittorie e potrebbe centrare la terza, distanza forse un po’ corta ma la forma lo aiuterà. Global hero, troppo brutta l’ultima a Roma per essere vera, sugli standard milanesi sarà protagonista. Arc on fire, forma in crescendo, sull’anello labronico ha già corso e Pasquale Borrelli è il fantino del momento. Rock life, è il detentore del titolo, ci riprova con chances primarie. Sebah il guerriero, guerriero di nome e di fatto, potrebbe sbalordire. Orologio, qualche chilo in più potrebbe esserli fatale. Pink guy, ha vinto la coppa del Mare a dicembre 21 alla quota di 20 contro 1, sulla sabbia di Varese ha ritrovato la vittoria, il tempo passa ma non per lui. Tempo di renaccio, l’ultima vittoria a Corridonia, 5 mesi fa. Capotempesta, vince poco ma spesso arriva secondo, i chili sono giusti. Caterpillar, altro vecchio ma onestamente il cavallo con più classe del lotto. Anche lui vincitore della Coppa del Mare, a fine carriera si merita almeno un piazzamento. Il più vittorioso ed anche il più ricco. Arvier, ha corso 6 giorni fa, un 3000 metri impegnativo, il recupero sembra improbabile. Blonde Queen, l’ultima vittoria risale a 7 mesi fa, dopo una serie di prestazioni grige, si è risvegliata il 14 dicembre a Pisa finendo seconda.

Notizie dal mondo

Sabato 24 dicembre, a Nakayama (Giappone), l’ultimo grandissimo appuntamento del Galoppo mondiale, in programma “Arima Kinen” (the gran prix) corsa di GR1 sui 2.500 metri. 16 i partenti che si contenderanno un montepremi da capogiro da oltre 8 milioni di dollari americani. Chi succederà al numero 1 al mondo Equinox, vincitore della corsa nel 2022?

Questi i partecipanti, cavalli e fantini:

1 Sol Oriens, J: Yuga Kawada

2 Shahrjar, J: Kohei Matsuyama

3 Ho O Emmy’s, J: Hironobu Tanabe

4 Titleholder, J: Kazuo Yokoyama

5 Do Deuce, J: Yutaka Take

6 Deep bond, J: Tom Marquand

7 Iron Barows, J: Shu Ishibashi

8 Lilac, J: Keita Tosaki

9 Heat on Beat, J: Ryusei Sakai

10 Justin palace, J: Takeshi Yokoyama

11 Harper, J: Mirai Iwata

12 Win Marilyn, J: Luke Morris

13 Tastiera, J: Ryan Moore

14 Pradaria, J: Bauyrzhan Murzabayev

15 Trough Seven Seas, J: Kenichi Ikezoe

16 Star on Earth, J: Christophe-Patrice Lemaire

8 maschi e 8 femmine… i nostri favoriti: Trough Seven Seas, Titleholder, Star on Earth e Do Douse. Attenzione però anche al campione del mondo dei fantini Ryan Moore in sella a Tastiera.

In Italia

Sabato 24 Dicembre a Napoli 5 corse, la più significativa in termini tecnici ma anche economici, la Corsa maiden per i 2 anni sulla distanza dei 1.700 sulla pista grande dedicata a Babbo Natale. 11 cavalli al via.

Martedì 26 Dicembre a Pisa, 7 corse, noi analizziamo le più importanti:

Pisa – “Premio Piazza dei miracoli” (Listed Race) - € 42.900 sulla distanza dei 2.200 metri (pista grande). Ancorché, molti dei proprietari interpellati, siano fiduciosi, la corsa è difficilissima. In 12 hanno risposto "presente" all’ultima classica italiana, nessun straniero a parte l’importato Dazzle at Dawn ma a contendersi il titolo sono venuti da tutta Italia…

Il nostro commento tecnico : Acheso, l’ultima doppietta lo posiziona molto in alto, il figlio di Cracksman, fratellastro di Ace Impact arriva all’appuntamento in perfetto orario. Brigante sabino, l’ultima di una settimana fa lo ha visto soccombere a Rio Natal, la rivincita è doverosa e classica. Certaldo, si merita di vincere dopo tante belle prestazioni ma con pochi allori al collo. Cime Tempestose, la scelta di Stefano Botti a sostegno di Dolce Napoli, sicuramente protagonista. Dazzle at dawn, il francese che se si adatterà alla pista potrà far male. Dolce Napoli, la femmina che accompagna Cime Tempestose ma non da gregaria, anzi... Igazgato, sui 2.200 metri ha vinto il Premio Galilei a febbraio, la squadra ci crede. Kadabration, il periodo di riposo e Di Tocco in sella fanno sperare. Rain Maker, può ancora stupire. Rio Natal, dopo l’ultima è il favorito d’obbligo. Theatre lodge, un cavallo sempre positivo. Zanfogna, l’altra femmina che se trovasse un terreno congeniale potrebbe mettere tutti d’accordo.

Pisa – Premio Goldoni (HP C) - € 20.900 sulla distanza dei 1.500 metri (pista grande)

Il nostro commento tecnico : Wolverine, rientra dopo un meritato riposo di 65 giorni, favorito. Kadegliano, 6 partenze, 1 vittoria 2 secondi e 2 terzi posti. Controfavorito. Fly by fly, la pedina di Max Allegri che forse lo seguirà dal vivo,vince l’ultima in bello stile e per la prima volta corre a San Rossore. Frughetto, è alla quarta in carriera, corsa decisamente ostica. Gaeli, ha vinto al debutto, poi una serie di piazzamenti, potrebbe essere la volta buona per bissare. Mr Bayonetta, sulla distanza non ha brillato. Winning secret, sul terreno faticoso ha chance primaria. Look upon, rientra dopo 51 giorni ed il penultimo posto nel “Guido Berardelli” incognita. Princess Valentina, le ultime due le ha vinte con facilità, il peso e la monta potrebbero premiarla. Confort zone, le ultime due prestazioni la relegano ai margini ma le femmine possono stupire e Sergio Urru è fantino molto esperto. Zebra, la pedina di Francesca Turri e Marco Gasparini, quindi ancorché sempre maiden non può essere sottovalutata. Pistolera, per ora ha sempre sparato a salve.

Martedì 26 dicembre a Siracusa, 6 corse, noi analizziamo le più importanti:

Siracusa – “Memorial Gaetano Fancicanava” - (Handicap Principale "C") - € 20.900 sulla distanza dei 2.100 metri circa (pista piccola)

Il nostro commento tecnico : Neileta, ha vinto l’ultima e punta al bis. Muhaarar dream, ha corsa ottimamente il Francesco Faraci, protagonista

Immortal romance, finisce a metà gruppo nel Francesco Faraci…se trovasse la posizione giusta. Canoeing, ultimo nel Francesco Faraci, sembra molto improbabile un riscatto. Don Aureliano, secondo nel Francesco Faraci, protagonista. Vega magic, vince a vendere, la categoria sembra ostica. Star of wells, medaglia di legno nel Francesco Faraci, corre per migliorarsi. Age of Ultron, dopo un altro stop di 65 giorni, al rientro in condizionata è secondo, stesse bene con 52 chilogrammi può fare l’arrivo. Lear theywerewrong, le ultime tre sono incoraggianti per un piazzamento ad alta quota. Carta vincente, specialista della sabbia. Wonka willy, per classe potrebbe vincere facilmente…ma sembra non ritrovarsi.

Siracusa – “Criterium d'Inverno” - (condizionata) - € 20.900 sulla distanza dei 2.000 metri circa (pista piccola)

Il nostro commento tecnico : Anniber, non ci sono prestazioni per un giudizio. Benfas, già 8 corse all’attivo, vince la penultima e rimane nel gruppo all’ultima. Infinity romance, due partenze, due quarti posti…Last Star, 5 partenze ancora maiden, l’ultima a Roma rimane in gruppo

Refrigenio, 11 partenze ancora maiden, difficile un suo risveglio. Sea Empreror, vince al debutto, favorito. Sioux passion, cavallo alterno ma di mezzi. Smooth uncle, 7 partenze ancora maiden ma dalla sua vanta un rendimento costante. Zio ciccio nice, cavallo favorito.

Che altro aggiungere se non grazie per la vostra gentile attenzione...

Buon Natale!