Finestra sul mondo: Pegasus Cup (galoppo) e Prix d’Amerique (trotto)

Sabato e domenica fuochi d’artificio in Florida ed in Francia, Pegasus Cup per il galoppo, Prix d’Amerique per il Trotto, due appuntamenti che aprono la stagione classica nel mondo. In Italia il galoppo non si ferma e sabato a Napoli si corrono i tradizionali handicap di gennaio mentre domenica a Pisa è previsto un ottimo palinsesto per passare un pomeriggio nello splendido scenario del Parco di San Rossore. Com al solito vi proponiamo anche i risultati e il commento tecnico delle corse più importanti della settimana.

Da questa settimana si apre la nostra finestra sul mondo, il primo appuntamento che segnaliamo è sabato con la Pegaus Cup, nello splendido impianto di Gulfstream Park a Miami, Florida. Il circuito classico statunitense apre con due prove di importanza planetaria, Pegasus Cup Dirt (sulla sabbia) e la Pegasus Cup Turf (sull’erba). In entrambe 12 partenti più due riserve pronte ad entrare se ci fosse qualche forfait dei titolari. Le due corse sono riservate a cavalli maschi di 4 anni ed oltre sulla distanza di un miglio ed 1/8 ovvero 1.800 metri circa. Insomma, tutto uguale tranne il montepremi e la superficie su cui si corre, infatti alla corsa in sabbia è destinata una borsa di ben 3 milioni di dollari mentre per la corsa in erba un solo (si fa per dire) milione. Nel pomeriggio il circuito metterà in palio oltre 5 milioni di dollari distribuiti su 8 corse con una prova di GR2, 4 prove di GR3 ed un Handicap.

, nella corsa sulla sabbia il favorito è Cyberknife, cavallo statunitense nato il 14 marzo 2019 che ha corso 12 corse vincendone 5 ed arrivando 4 volte secondo ed una volta terzo per un guadagno totale di oltre 2 milioni di dollari.

, nella corsa sull’erba il favorito è Ivar, cavallo brasiliano nato il 4 ottobre 2016 che ha corso 15 corse vincendone 6 ed arrivando 2 volte secondo e 2 volte terzo per un guadagno totale di oltre 1,4 milioni di dollari. Un simile spettacolo si potrà mai ammirare anche in Italia? Noi lo proponiamo ai nostri lettori proprio perché si apra il dibattito, dagli Usa importiamo un sacco di idee, progetti ed oggetti, si può importare anche questo tipo di evento che non è per niente male. Occorrono buona volontà e competenza, attributi di cui la nostra nazione non è sprovvista, quindi al lavoro…

Il secondo appuntamento invece è domenica e, anche se la specialità non è il galoppo, non possiamo non fare un salto in Francia per la corsa di trotto più importante al mondo, il Prix d’Amerique, la corsa che si corre sui 2.700 metri del magnifico impianto di Vincennes alle porte della capitale transalpina e mette in palio un milione di Euro. Sono 18 i cavalli trottatori che si affrontano, tutti di età tra i 5 e i 10 anni. I contendenti si sfideranno per succedere a Davidson du Pont, vincitore della passata edizione:



1- Hip Hop Haufor (D4) - Christian Bigeon - Christian Bigeon

2- Horsy Dream (D4) - Eric Raffin - Pierre Belloche

3- Hussard du Landret (D4) - Benoît Robin - Benoît Robin

4- Ampia Mede Sm (D4) - Franck Nivard - Fabrice Souloy

5- Décoloration (D4) - Gabriele Gelormini - Jean-Michel Baudouin

6- Idao de Tillard (DP) - Clément Duvaldestin - Thierry Duvaldestin

7- Honey Mearas (D4) - Örjan Kihlström - Daniel Reden

8- Italiano Vero (D4) - David Thomain - Philippe Allaire

9- Hooker Berry (D4) - Jean-Michel Bazire - Jean-Michel Bazire

10- Moni Viking - Björn Goop - Björn Goop

11- Hohneck (D4) - François Lagadeuc - Philippe Allaire

12- Vernissage Grif (D4) - Alessandro Gocciadoro - Alessandro Gocciadoro

13- Don Fanucci Zet (D4) - Yoann Lebourgeois - Daniel Reden

14- Flamme du Goutier (D4) - Théo Duvaldestin - Thierry Duvaldestin

15- Cokstile (D4) - V. P. Dell'Annunziata - Gennaro Casillo

16- Délia du Pommereux (D4) - Pierre-Yves Verva - Sylvain Roger

17- Etonnant (D4) - Anthony Barrier - Richard Westerink

18- Vivid Wise As (D4) - Matthieu Abrivard - Alessandro Gocciadoro

Tre i portacolori italiani, evidenziati con il grassetto…

Sono passati ormai più di venti anni dal bis del 2001-2002 di Varenne, due vittorie epiche che sono indelebili nei nostri ricordi… ma se non ve le ricordate, di seguito i links per rivedere quei momenti magici:

2001

2002

Due "coast to coast" fantatistici che consacrarono il Capitano come il cavallo trottatore più grande e forte di tutti i tempi. E contro ogni pronostico noi lo scriviamo, abbiamo le carte in regola perché l’Italia torni sul tetto del mondo!

Italia - Le corse di galoppo del fine settimana

Sabato 28 si corre a Napoli, un convegno che mette in evidenza tre Handicap Principali, i tradizionali Premio Agnano, Premio San Gennaro e Premio Guido Ruffo della Scaletta.

Nella corsa di preparazione, il Premio “To go Agnano” è successo: Autre Atape batte il favorito Costantinus dopo una lunga lotta in dirittura ed i 4 chili a favore lo aiutano parecchio Terzo Kadabration che fatica a carburare ma nel finale è l’unico che sembra avere ancora energia. Attenzione, corsa aperta a ogni soluzione, nostri favoriti: Theatre Lodge, Kadabration, Brasilian Man.

Nella corsa di preparazione, il Premio “To go San Gennaro” è successo che dopo un vibrante testa a testa tra Maurino e Last Born, vince il primo di un’incollatura con un tempo decisamente confortante 1 minuto 58 secondi e 8 decimi. 15 partenti in 7 kg e mezzo, traduzione chiudi gli occhi e punta il dito ma se proprio si vuol scegliere ad occhi aperti: Temperance King, Vera amicizia, Cebalrai.

Nella corsa di preparazione Premio “To go Ruffo della Scaletta” è buonissima la gara di Chica Mala che sfrutta a pieno il peso leggero imponendosi su Chiaroscuro che in preparazione del Ruffo della Scaletta corre decisamente bene. Terzo, il sempre positivo Er Faina. 17 partenti in 13 kg, noi ci affidiamo ai pesi alti della scala che oggettivamente hanno maggior qualità rispetto agli altri. Attenzione però a quelli con 55 kg.

Domenica 29 a Pisa invece si corre con 6 corse… due riservate ai gentlemen ed amazzoni e quattro ai professionisti. Interessante sarà la prova dei debuttanti che mette a confronto cavalli tardivi di tre anni, a seguire il Premio Franco Ferrucci, un handicap per velocisti dove i pesi alti dovrebbero contendersi la vittoria, infine il Premio Società Italiana della Mascalcia, handicap limitato per cavalli anziani sul chilometro e mezzo. In totale a San Rossore si sfideranno 60 purosangue, con un minimo de 7 partenti ed un massimo di 13, il divertimento è assicurato.



N.F.: I corsa: Thorn, Sense of Emperor, Coaxiorum; II corsa: Tartana, Pan de Azucar; III corsa: nella corsa dei debuttanti vi consigliamo il tondino di presentazione; IV corsa: Criminal grey, Fulsome, Glenorchy; V corsa: Billy the flag, Lyricus, Riviera; VI corsa: Lord Bay, Hold on, Celtico Arcano.

Cosa è successo in settimana

Domenica 22/1 a Pisa

Nella Prima vera grande giornata di corse in siepi, Don Carlo batte l’atteso Bad Drake ribaltando il risultato della corsa precedente con stupore un po’ di tutti tranne che per il clan del cavallo vincitore che lo aveva preparato veramente alla perfezione, complimenti!. Nella Gran Corsa siepi, prova di GR3 Mauricius non delude vincendo e convincendo, i 120 giorni di riposo ci hanno consegnato un cavallo già pronto per gli appuntamenti a seguire, la scuderia Eichner e l’allenatore Josef Vania possono dormire sonni tranquilli e a confermarlo sono le parole di Sandro Marranini in diretta “È un canter di Mauricius!”.

Nelle corse in piano, sono tre le notizie da ricordare. La prima vera notizia è che Dario Senior e Dario junior sono rimasti a secco, la seconda è che la premiata ditta Turri Gasperini centrano un doppio successo nel Premio Luigi Toni e Roberto Supino, sfiorando uno storico tris nella corsa sul miglio, Canticchiando primo, Chic secondo, City of Star quarto. Nel handicap sul doppio chilometro Parisiamo batte il più quotato Shark Alert con uno spunto veramente incisivo, il portacolori della Scuderia Turri entra in retta praticamente ultimo, bravo Maicol Arras a sfruttare le corsie interne e chiamarlo con decisione ai 200 finali. Chiudiamo il commento ricordando con soddisfazione la doppia vittoria di Josef Bartos sugli ostacoli e di Maicol Arras in piano.

Martedì 24/1 a Napoli

Dario Di Tocco si riprende e vince 3 corse in sella a Balayage, Orange Drop e Believe your Eyes.



Mercoledì 25/1 a Varese

Nella corsa TQQ con premio raddoppiato, sui 1.500 metri in sabbia dell’anello varesino Denaar parte con i favori del pronostico con una quota d’apertura di 5,5, chiude in discesa. Il controfavorito è Gran Pierino ma come spesso accade a vincere non è né l’uno né l’altro. Con una magistrale interpretazione Valeria Toccolini in sella a Bridge Dino, li folgora e ad una quota di 15 contro 1 fa incassare ai fortunati scommettitori della

scommessa Quintè oltre 3.800 euro. Ordine di arrivo ufficiale 9 – 6 - 3 – 4 - 5.

Giovedì 26/1 a Pisa

Da segnalare la presenza di un bel sole, sugli scudi il fantino Alessio Satta che vince tre corse in sella alle femmine Donna, People from Ibiza e Lady Tiger, due vittorie per Mario Sanna in sella a Verbena e Viburno, una vittoria a testa per Dario Di tocco in sella a Merlano e Marco Monteriso in sella a Dottor Luc.