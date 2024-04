La cavalla italiana Folgaria corre a Newbury

I migliori della settimana

Mercoledì 16 aprile a Milano nella condizionata “Premio Monza” si è rivista Taany, la 4 anni grigia dopo un lungo stop 151 giorni mette in fila le più quotate avversarie, seconda è The Dams, terza Vaux Le Vicomte e quarta la favorita Zola Sakura. Bella prestazione della vincitrice del Premio Giovanni Falck 2023 che con questa prestazione si candida a protagonista per la stagione classica delle anziane.

I protagonisti del fine settimana

A Newbury in Inghilterra, debutto stagionale per la nostra Folgaria, ormai agli ordini di Marco Botti. L’imbattuta di casa Sagam si presenta in una corsa con 6 partenti, la prova è un GR3 sulla distanza dei 1.400 metri. La bella notizia è che i bookmaker inglesi la rispettano quotandola 9 contro 2 come terza forza del campo.

In sella la numero uno delle fantine Hollie Doyle. Per un commento abbiamo raggiunto al telefono Enrica Baragiola, general manager della scuderia Sagam e l’allenatore Marco Botti.

Enrica Baragiola: "Ormai è da qualche mese che è in Inghilterra da Marco Botti, l’altra settimana ha lavorato anche con Claudio, un lavoro che le ci voleva. Sinceramente la cavalla è quella che è partita dall’Italia, passata dalle mani di Stefano Botti a quelle di suo fratello Marco, era bella e forte prima e con il passaggio di età ha confermato tali caratteristiche. Dispiace doverla vedere correre fuori dall’Italia per la mancanza di un palinsesto adeguato. La corsa di Newbury è stata scelta collegialmente anche perché la pista è simile alle piste italiane. Per me che l’ho scelta e voluta fortemente è molto più di un cavallo da corsa, sabato sarà un po’ la prova la prova del 9, ma alla fine non perdiamo niente ed abbiamo solo da guadagnare. La scelta di farla montare a Hollie Doyle ci è sembrata la più corretta ancorché possa essere un dispiacere per Claudio. Non mi chieda un pronostico, personalmente sono scaramantica, diciamo che sarebbe bellissimo…".

Marco Botti: “Folgaria sta bene e sembrerebbe avere una buona condizione, sicuramente è pronta per la corsa anche se penso che poi la corsa le servirà per migliorare ancora. Adesso c’è solo da aspettare e vedere di che categoria siamo. Contro le cavalle inglesi e nella corsa giusta, il terreno sarà sicuramente morbido però non dovrebbe essere un problema perché si era adattata bene in Italia. La monta mi sembra buona (Hollie Doyle) e ripeto, siamo contenti della cavalla e del lavoro che ha svolto al mattino, dire adesso se vale 95, 100, 105 come official rating è difficile, un cavallo italiano che affronta le pari età inglesi in terra inglese è sicuramente intrigante, difficile, attendiamo e vediamo domani come va e poi faremo un programma sul futuro. Senza alcun dubbio Folgaria sta bene”.

Sabato 20 aprile si corre a Chilivani e Siracusa. Nell’ippodromo sardo si partirà alle 15.40, mentre in quello siciliano alle 16.05, in entrambi gli impianti sono sei le corse in programma. Il premio più significativo in Sardegna è la seconda corsa, una condizionata per cavalli anglo-arabi che ha raccolto 11 partenti. NF: Fantastic Day, Farfalla bianca. Il premio più significativo in Sicilia è il Premio Enable, condizionata per anziani che ha raccolto 7 partenti. Nostri favoriti: La reveur, Arkend

Domenica 21 a Milano, in programma sette corse, tre le gare sotto la nostra lente di ingradimento

Commento tecnico : Blast Exit dopo il buon rientro a Pisa stecca la successiva a Roma. Bonny in love percorso iudentica a Blast Exit. Dufar è rientrata bene, poi ha vinto la maiden con autorità. Nikkei già rodata può ancora dire la sua. Punta lancia tre corse all’attivo e sempre in crescendo un ulteriore allungo di distanza per un futuro verso le Oaks. Sujaya è rientrata senza forzare, aspettiamoci un cambio di passo. Tatooine ha vinto al debutto, la seconda in carriera l’ha sofferta, è attesa alla prova d’appello.

Commento tecnico : tappa decisiva per il derby, chi vince stacca il biglieto per Roma. Borna, il tedesco rientra e sarà della partita. Amonet nell’ultimo mese si è rivisto in palla. Anthony vuole bissare il successo della maiden. Caos calmo, cavallo italiano che fa sperare, il rientro è stato molto buono e ci si aspettano altre buone notizie. Grey fast ha vinto la corsa debuttanti con autorità, l’asticella si alza ma il valore sembra esserci. Henry of star sta facendo progressi aspettiamocelo in palla. Impeartorius cavallo americano che a Pisa si è fatto valere, è atteso alla prova di maturità. Lacomte il cavallo di dormello, ragion per cui sarà protagonista. Pensoso è alla ricerca della sua dimensione, nel Premio Pisa non ha battuto il colpo. Verso le stelle il rientro non è stato da buttare, la qualità c’è. Wind fire storm altro cavallo americano, il padre è stato un vero campione lui lo deve ancora dimostrare

Commento tecnico : Talentuosa concede la rivincita a Noble Title, gli altri staranno a guardare…

A Roma in programma 6 corse, inizio alle ore 14 la corsa più importante del pomeriggio

Commento tecnico : un miglio tutto da gustare, Fontebranda è rientrata con poco mordente. Hey Honey, la pupilla di Fabrizio Cameli darà filo da torcere. Incantatrice è la favorita per titoli e classe. White lips, 180 giorni di stop poi una vittoria sui 1.900 metri pisani, adesso di nuovo sul miglio, Endo botti e Cristiana Brivio continuano a sperimentare. Zittella ha la classe per emergere e mettere tutte d’accordo.

A Merano, in programma 6 corse, inzio alle ore 14.30 da seguire con attenzione il Premio Pietro Santoni condizionata per cavalli di 5 anni ed oltre sui 3300 metri in siepi, una prova importante per il proseguimento della stagione, 7 al via con la Scuderia Eichner e Josef Vania a dettar le danze.

Il punto sull'ippodromo di Varese

Ci soffermiamo, per concludere, sul contenzioso fra la società che gestisce l’impianto di Varese e gli operatori che ne usufruiscono. Martedì 16 aprile in un comunicato stampa l’Associazione Nazionale Galoppo ha così riassunto l’incontro tra le parti. “In data 15 aprile a Varese presso l’ippodromo delle Bettole si è svolto l’incontro organizzato da ANG alla presenza dei rappresentanti della SVICC, società di gestione dell’impianto, e i rappresentanti degli operatori varesini. Per ANG erano presenti i rappresentanti Viani (UPG) e Casati (AGRI). Al termine, le parti hanno condiviso la scelta di produrre nel breve periodo un piano di rientro della situazione debitoria degli operatori, nonché la corresponsione in capo agli stessi dei futuri costi delle utenze delle palazzine del centro e al contempo la garanzia che i necessari lavori di manutenzione alle piste in sabbia ed erba verranno eseguiti dalla SVICC in tempo per il regolare svolgimento della prossima stagione estiva dell’ippodromo varesino.

ANG e i suoi rappresentanti desiderano ringraziare le parti per la disponibilità dimostrata e si augurano che questo primo positivo incontro possa portare a un accordo finale che tuteli le rispettive prerogative e funga da rilancio del galoppo varesino".