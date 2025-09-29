Francia: Corte dei Conti, entrate Giochi Parigi 2024 modeste, impatto minimo su crescita

L’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha generato solo entrate modeste per la Francia, con un impatto quasi trascurabile sulla crescita, mentre la spesa pubblica complessiva ha superato i sei miliardi di euro. Lo riferisce la Corte dei Conti francese in un rapporto pubblicato in vista delle Olimpiadi Invernali 2030, che si svolgeranno nelle Alpi francesi. La spesa pubblica legata ai Giochi comprende 3,02 miliardi per l'organizzazione dell’evento e 3,63 miliardi per gli investimenti infrastrutturali, circa 690 milioni di euro in più rispetto alla stima iniziale dei revisori pubblicata a giugno.

Le Olimpiadi hanno generato entrate pubbliche da imposte e attività commerciali stimate in 293,6 milioni, mentre il Comitato organizzatore - finanziato principalmente con risorse private - ha registrato un utile di 75,7 milioni di euro. «L’impatto dei Giochi sulla crescita economica annuale del 2024 è stimato in +0,07% del Pil, una volta considerati gli effetti indiretti - ha sottolineato la Corte dei Conti -. I benefici sono stati modesti, sia nella fase preparatoria, quando l’impennata dei prezzi ha limitato l’effetto reale della spesa per le infrastrutture, sia durante i Giochi stessi, poiché il turismo tradizionale è stato in parte escluso. I benefici economici a medio e lungo termine rimangono incerti».

La Corte dei Conti ha invece affermato che la sicurezza dei Giochi è stata ampiamente efficace, fatta eccezione per il sabotaggio delle linee ferroviarie ad alta velocità nel giorno d’apertura delle Olimpiadi, criticando però il sottobilanciamento dei costi per la sicurezza, che alla fine hanno raggiunto 1,44 miliardi di sterline di spesa statale.

Il rapporto della Corte dei Conti è stato pubblicato mentre gli oppositori ai Giochi del 2030 in Francia hanno avviato un’azione legale per chiedere lo svolgimento di un dibattito pubblico in vista dell’evento in programma sulle montagne francesi e a Nizza per quanto riguarda gli sport del ghiaccio. Il comitato organizzatore ha fissato un budget provvisorio operativo di 2 miliardi di sterline. I costi di costruzione delle operate, tra cui una pista di pattinaggio a Nizza, rappresentano una spesa aggiunti