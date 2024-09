Grande spolvero al galoppo di Capannelle

Partiamo da una rapida carrellata sui migliori risultati della settimana.

Martedì a Roma Noble Title fa 12 e consolida la prima posizione come cavallo più vincente delle ultime due stagioni (8+4), staccando di due lunghezze Talentuosa, che nella sua condizionata non va oltre il secondo posto da nettissima favorita.

Mercoledì a Milano nota di merito a Beauty of tuscany, Some respect, Sopran brescia, Valhalla.

Giovedì a Firenze, nella corsa di apertura riservata ai 2 anni, s’impone Wangari che alla sua quarta uscita, con un percorso di testa, si toglie la qualifica di maiden.

I protagonisti del fine settimana

Sabato a Chilivani (Sassari) un programma ordinario dopo la grande kermesse della scorsa settimana. Sette le corse in programma con partenza alle ore15.30. Molti i partenti del pomeriggio. Le corse più numerose saranno la terza e la sesta, rispettivamente con 15 e 16 partenti. Entrambe le corse sono riservate al Purosangue arabo.

Terza corsa i nostri favoriti sono: Fruits of love (13), Federico mio (5), Faccibellu (1)

Sesta corsa, i nostri favoriti: Fragranza d’estate (1), Fragolina (7), Fiore sardo (9)

Domenica a Roma

Un gran bel convegno con 7 corse tutte di primaria importanza.

Premio Fiuggi Trofeo Goffs (Condizionata) €22.000,00 per maschi e castroni di 2 anni sulla distanza dei1500 metri circa. (P.Grande)

Commento tecnico : Bridge Ashi Kun al rientro corre decisamente bene, possiamo solo auspicare ulteriori progressi. Fast luxury vince la prima di una testa dimostrando carattere da vendere, se avrà recuperato dallo sforzo di 15 giorni fa, potrebbe ripetersi. Great Day out, 4 corse in carriera, l’ultima a Firenze vincendo di una incollatura, va alla ricerca di conferme per ulteriori salti di categoria. Our little secret ha vinto il Criterium di Napoli e con il terreno buono sarà sicuramente protagonista. Paparemobeach è al rientro e conoscendo Agostino Affè sarà sicuramente preparato per fare bene. Prime time è la scelta di Stefano Botti, vince la seconda dettando i ritmi dall’inizio alla fine e reagendo da cavallo vero al ritorno di whatever you can. Zenorione al rientro è secondo dietro ad uno splendido Marcalyx in una qualitativa condizionata, può solo crescere ancora.

Prime Time (f.te fermo immagine Masaf)

Premio Ubaldo Pandolfi (Listed Race) €48.400,00 per femmine di 2 anni sulla distanza dei 1200 metri circa, (P.Dritta)

Commento tecnico : Bubuz ha vinto facile al rientro con gli avversari che però non sono sembrati campioni. Candid Smile ha ben impressionato al debutto che è stato vincente. Earth filly è buon seconda dietro a Candid Smile. A maggio Invincible Naomi ha destato buona impressione vincendo a Napoli e Roma, il rientro ad inizio settembre l’ha vista soccombere a Royal Xenia. Korisa, l’allieva di Melania Cascione è sicuramente la cavalla da battere dopo la gran vittoria nel premio “Primi passi”. Dopo la coraggiosa trasferta francese che si è conclusa in un nulla di fatto è andata al riposo, domenica è chiamata a confermare quanto di buono fin qui fatto. Royal Xenia arriva all’appuntamento con un palmares di tre primi posti consecutivi e sempre in crescendo, sicuramente la controfavorita. Tindari, una corsa in carriera ed un quinto posto su dodici partenti in una prova per debuttanti, sinceramente non sembra di tal categoria.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Fabrizio Cameli, proprietario di Candid Smile e il dottor Nino Caracciolo, proprietario di Royal Xenia. Cameli ha convintamente dichiarato che Candid Smile arriverà quarta, reputa la corsa un bel banco di prova per la sua pupilla e questa seconda corsa così qualitativa sarà utile per programmare il futuro prossimo. Caracciolo, invece, crede molto nelle doti di Royal Xenia anche se attualmente ritiene Korisa leggermante superiore. Entrambi hanno convenuto sul fatto che saranno sicuramente 1.200 metri molto avvicenti.

Premio Repubbliche Marinare (Listed Race) €48.400,00 per femmine di 2 anni sulla distanza dei 1500 metri circa. (P.Grande)

Commento tecnico : Brown Lady sembra essere la migliore del lotto. Capichera Gold vince l’ultima in bello stile senza mai accorciare l’azione, compito alla portata. Holycostance è la mina vagante del lotto, sicuramente dal rientro dovrebbe aver qualche cartuccia in più da sparare. Kampur joy vale quanto scritto per Holycostance. Klaynn vince la prova per debuttanti con un volo a centro pista da cavallo centrato, attenzione. Monster’s ball dopo le prime buone prestazioni sulla pista dritta allunga la distanza in prospettiva dei tre anni, dovesse far bene la via verso Il Regina Elena 2025 sarebbe tracciata. Pacaya ancora maiden ma l’ultima la pone al centro della contesa...

Klaynn (f.te fermo immagine Masaf)

Premio Conte Felice Scheibler (Listed Race) €48.400,00 per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 2400 metri circa. (P.Derby)

Commento tecnico : Caos Calmo è al rientro, dopo 97 giorni di riposo, il terzo arrivato del Derby italiano rimane il nostro favorito, Chicotai al rientro è terzo ma davanti ha cavalli rodati, controfavorito. Cyclonic arrow torna in gara dopo 140 giorni di stop, incognita. Infinity romance, 10 corse in carriera, tutte all’ippodromo Mediterraneo di Siracusa, si sposta a Roma con ambizioni. Nightliner è rientrato il 14 settembre nel Premio Fassati, sul miglio allungato di Milano, senza mai essere protagonista. No further comment non si è mai fermato, contro cavalli freschi durerà molta fatica. Rising palace, l’ultime due a Tagilacozzo e contro questi avversari la partita sembra molto ostica. The tweed è anch’esso al rientro, 97 i giorni di riposo, Roberto Biondi lo ha sicuramente preparato bene. Wind fire storm, l’allievo di Melania Cascione, ha fatto un’ottima campagna estiva, se gli rimanessero un po’ di energie potrebbe dire la sua.

Premio Handicap d’Autunno (HP C) €20.900,00 per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2000 metri circa (P.Grande)

Commento tecnico : Mangiafuoco, Merlano, Storm shelter, Zola sakura, Anthony, Theatre lodge, Super drago, My Captain, El dorato, Magic Show, Sopran Lucca, Leondina, Last Born, Don Aureliano…. Nella tombola della domenica l’handicapper ha mescolato bene le carte: tutti hanno la facoltà di vincere.

Concludono il convegno capitolino due corse riservate al Purosangue Arabo categoria Listed Race: il “Premio Sheika Fatima Bint Mubarak Cup” €24.200,00 per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1800 metri circa. (P.Grande) ed il “Premio Sheikh Zayed Bint Sultan Zayed Al Nayan” €24.200,00 per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2200 metri circa. (P.Grande)

In Europa

A Colonia (Germania) il Preis von Europa, corsa di GR1 per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.400 metri. In sei al via. Si rivede Rebel’s romance che ha decisamente i favori del pronostico, il castrone di 6 anni che ha collezionato 20 partenze e ben 13 vittorie per un guadasgno totale di oltre 8 milioni di euro e ben 5 GR1 non corre dal 27 luglio ma questo non può che essere un dato a suo favore. Il figlio di Dubawi prova a bissare la vittoria del 2022, prestazione che lo lanciò verso l’olimpo mondiale e contestualmente riscattare il terzo posto del Luglio scorso ad Ascot che lo ha visto dietro ad un sorprendente Goliath ed una favolosa Bluestocking.

1 Lordano J: Rene Piechulek T: Marcel Weiss

2 Rebel's Romance J: William Buick T: Charlie Appleby

3 Straight J: Thore Hammer Hansen T: Marian Falk Weissmeier

4 Trevaunance J: Shane Foley T: Mrs John Harrington

5 Palladium J: Bauyrzhan Murzabayev T: Henk Grewe

6 Erle J: Adrie de Vries T: Maxim Pecheur