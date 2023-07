Il galoppo estivo in Italia e nel mondo

Notizie dall’Europa

Longchamp, venerdì 14 luglio, festa nazionale francese: a Longchamp si è corso il tradizionale “Prix de Paris”, corsa di GR1 sulla distanza dei 2.400 metri. L’ha spuntata Feed the Flame, in sella il nostro Christian Demuro su Adelaide River e il favorito Soul Sister. Feed the flame era alla sua quarta corsa in carriera, in precedenza due vittorie in condizionata e il quarto posto nel derby francese. Il programma parigino prevedeva anche due corse di GR2 sulla distanza di 2.400 e 2.800 metri. La prima è stata vinta da Rue Boissonade (G. Mosse) mentre la seconda da The good Man (A. Pouchin)

Newmarket, sabato 15 luglio a Newmarket, nel GR2 “Bet365 Superlative Stakes” sulla distanza dei 1400 metri è nata una stella, City of Troy maschio baio di 2 anni, allenato da AP O’Brien e montato da Ryan Moore, ha letteralmente stracciato gli avversari, confermando quanto di buono aveva fatto vedere al debutto. Vince con 6 lunghezze sugli avversari e si candida come protagonista per la stagione dei tre anni per l’anno 2024. I bookmakers anglosassoni lo hanno già nominato “favorito” e non possiamo che essere d’accordo con loro.

Nel GR1 “July Cup”, Shaquille vince con un’accelerazione impressionante agli ultimi 200 metri, ma ciò che ha destato stupore è stata il primo cambio di passo per prendere posizione. Vince meritatamente, in sella Rossa Ryan. L’altro 3 anni Little Big Bear subisce un danneggiamento anche se non sembrava molto in palla. Il vincitore conquista la sua settima vittoria in carriera su otto corse disputate e il suo secondo GR1.

Chantilly, domenica 16 luglio, Il “Prix Papin”, GR2 per giovani velocisti, al via 2 maschi e 3 femmine. Vince Ramatuelle con Aurelien La Matre in sella, la pupilla di Chris Head vince e convince, parte terza, poi a metà corsa prende la testa facendo fermare il cronometro sul 1minuto 9 secondi 55 centesimi piazzando uno scatto imparabile ai 400 finali con una velocità sul furlong pari a 64,8 chilometri orari.

Il “Prix Messidor Stakes”, GR3 sulla distanza dei 1.600 metri 4 maschi ed un castrone. Vince Fast Raaj, con Alexis Pouchin in sella, allenatore Y. Barberot. Secondo Top gear, terzo Ancient Rome. Tempo del vincitore 1 minuto 36 secondi 81 centesimi.

Il “Prix Chloe”, GR3 sulla distanza dei 1.800 metri, al via in 8 con una rappresentanza italiana, Estrosa la cavalla di Max Allegri, allenata da Endo Botti, i bookmaker l’avevano relegata al ruolo di estrema outsider, è finita quinta e con un pizzico di fortuna il risultato poteva essere più esaltante. Tra la terza arrivata e la quinta i distacchi sono di 5 e 2 centesimi, traduzione: il famosissimo “corto muso” di Max, in questa occasione, ha giocato a sfavore. Tra i 400 ed i 200 finali era risalita sino alla seconda posizione con una velocità di 64,7 chilometri orari. Vince Aramintas con l’ottimo tempo di 1 minuto 51 secondi 82 centesimi.

In Italia si è corso a Napoli, Varese, Livorno e Tagliacozzo. In evidenza Dalek che vince la condizionata a Napoli con un'accorta corsa di testa staccando Frozen Juke, Paosan e Mordimi.

Nel Premio Livorno (HP B) vince Self Praise (tre anni): con un allungo perentorio dal fondo gruppo beffa gli avversari; secondo un ottimo Ranger in Paradise a cui non riesce il bis per un soffio, terzo Win the best, quarto Criminal grey.

In questo fine settimana, le corse di gruppo 1, in Europa e nel mondo

Sabato 23 luglio

Curragh, Irlanda : Juddmonte Irish Oaks, corsa riservata alle femmine di 3 anni ed oltre sui 2414 metri, dotazione 500.000 Euro. Otto al via, la favorita per i bookmaker anglosassoni è Savethelastdance alla pari, controfavorita Warm Heart.

Monmouth Park, USA : United Nations Stakes, corsa per 3 anni ed oltre sui 2200 metri, dotazione 600.000 Dollari. Dieci al via, favorito Red Night a 2 e mezzo, controfavorito il cavallo brasiliano Planetario a 3 contro 1, terzo favorito Catnip a 4 contro 1.

TVG Haskell Stakes, corsa riservata ai 3 anni sui 1800 metri, dotazione 1.000.000 Dollari. Otto al via favorito Arabian Night a 2 e mezzo, alternativa Mage (vincitore del Kentucky derby) e Tapit Trice a 3 contro 1.

Fine settimana italiano nel segno dell’ordinarietà

Sabato si corre a Napoli e Varese dove spicca il tradizionale Premio “La Novella”, Handicap Principale di classe C riservato alle femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.500 metri della pista in erba, dotazione 20.900 Euro. L’anello varesino ha le seguenti caratteristiche: misura 1.280 metri con dirittura da 320 mt circa e una larghezza pari a 20 metri quindi già in curva i cavalli sono lanciati a tutta velocità. Proprio per questo motivo non tutti i soggetti sanno esprimersi al meglio, l’attitudine alla pista farà sicuramente la differenza.

Commento tecnico: Love shots ha il numero 1. Aristovic sta cercando la vittoria e questa potrebbe essere la volta buona. Blue kiss è sempre temibile in questo tipo di corse se saprà adattarsi. Sliding woman non vince da dicembre 2021. Jar Jar binks arriva all’appuntamento con un’ottima prestazione alle spalle e tenta il bis dopo l’affermazione del 2022. Scarlett Beauty potrebbe sorprendere. Gingi life si cimenta per la prima volta sulla pista. Sopran modigliana è sicuramente pronta dopo una prova d’assaggio. She looks like fun vince all’ultima uscita sulla pista. Miami of Delano è l’oggetto misterioso. Sopran Papavera ha corso due volte a Varese finendo entrambe le volte lontano dal vincitore.

Domenica si corre a Merano e Livorno, al Maia sono in programma sette corse, tre in ostacoli e quattro in piano. Al Caprilli le corse saranno sei. Come nostra abitudine proviamo ad analizzare le sfide più qualitative della giornata festiva.

Commento Tecnico : Mordimi e Pease Exceed dovrebbe fare primo e secondo. Sopran aragorn ha qualità ed ha già vinto al Maia. Sopran Dublino arriva da una prova convincente. The king’s horses è molto regolare, ambisce a ruolo di guastafeste. No Waltz, unica femmina si divide tra Monaco e Merano: la qualità c’è, la forma un po’ meno. Salah al Din è l’outsider.