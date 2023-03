Galoppo, si inizia a fare sul serio: due appuntamenti da non perdere a Roma e a Pisa

Sabato sono in programma gli abituali appuntamenti a Follonica (Grosseto) e Siracusa. Nell’ippodromo siciliano sarà di scena la corsa TQQ, 12 al via con la scuderia Cuschieri che ambisce a fare doppietta. Vega Magic primo e Tenzig secondo.La domenica dà il benvenuto alla stagione primaverile del galoppo italiano con due appuntamenti da non perdere negli ippodromi di Pisa e Roma, rigorosamente in ordine alfabetico perché le due riunioni hanno pari importanza e daranno risposte molto interessanti per la valutazione degli eventi futuri. Sette corse a Pisa, altrettante a Roma con almeno 8 gare di interessante livello. A Pisa si corrono i tradizionali premi Hp C “Galileo Galilei” e “Federico Regoli-Memorial Silvio Parravani” per cavalli anziani, a concludere il programma il Premio “Magistratura dei Satiri” e “Premio Avis-Memorial Alessia Franchini”.

A Roma (Capanelle) iniziano le corse di preparazione ai grandi eventi che culmineranno con il Derby del 21 maggio prossimo. Nell’ordine il “Premio Tupini”, il “Premio Arconte”, il “Premio Ceprano” ed il “Premio Ribero” saranno i protagonisti assoluti del pomeriggio romano. Nell’Arconte e Ceprano si affronteranno i tre anni, maschi e femmine, che ambiscono ad un percorso classico. Nel Premio Tupini e Ribero saranno gli anziani a scaldare i motori per affrontare i grandi appuntamenti. A seguire il nostro commento tecnico sulle gare più importanti in programma.

“Premio Avis – Memorial Alessia Franchini”, condizionata sulla distanza 1.200 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 9, sette maschi, una femmina e un castrone. Blue Metal Jacket sembra essere di un’altra categoria rispetto al lotto, ma anche Blatant sembrava esserlo due settimane fa, quindi occhio alle sorprese. You make a Shever sta correndo con profitto, Please exceed pure. Poi ci sono le punte di diamante del Sig. Sirletti ovvero Rooster e Shikami e se la distanza è ideale per il gallo questo non può valere per il secondo, ma il grigione ci ha sempre sorpreso quindi… Liborio è la mina vagante. Le Broon e Miami of Delano sono ingiudicabili e se il primo ha avuto trascorsi importanti il secondo dopo 6 corse è ancora maiden.

Premio “Magistratura dei Satiri”, condizionata-maiden sulla distanza 1.600 metri percavalli di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 13, 5 maschi e 8 femmine. L’unico ad aver vinto è Cor Valentine che tutto sommato potrebbe ripetersi, Wartime warrior rimane il nostro favorito perché arrivare ad un’incollatura dal quotato Friedrich è un segno di qualità e progresso. First Fantasy e Iguana spettatori molto interessati.

Premio “Galileo Galilei”, HPC sulla distanza 2.200 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 10, 7 maschi e 3 castroni. Come ogni anno la corsa è ben riuscita, l’anno scorso vince Total Euphoria su Reggiolo ma quest’anno non saranno della partita. Cristal Drake è il nostro favorito, vincitore in bello stile il 1° gennaio, a seguire Kadabration che negli ultimi due ingaggi ha stentato un po’ a carburare per poi però finire sempre forte. Gli altri a ventaglio con una piccola punta di simpatia per Pink Guy che a Varese ha fatto una prestazione da circoletto rosso, l’anziano di 8 anni sembra abbia ritrovato forza e vitalità e punta dritto alla terza vittoria consecutiva che lo porterebbe a quota 22…Attenzione al "pesino pesino" dello schieramento.

Premio “Federico Regoli – Memorial Silvio Parravani”, HPC sulla distanza 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 15, 5 maschi, 4 femmine e 6 castroni. Una sorta di rivincita del Premio Barbaricina di due settimane fa. Francesca Turri e Marco Gasparini ci riprovano, Canticchiando, Storm Shelter e Zittella contro tutti e statene certi saranno ancora protagonisti. Alternativa? Vincere insieme, Irish Girl, Close Look. Sarà una corsa bellissima.

Premio “Tupini”, condizionata sulla distanza dei 2.000 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 8 maschi. Praticamente tutti al rientro, e non avendo visto gli allunghi mattutini la corsa che può dare qualsiasi risultato, i pupilli del team Botti un gradino sopra agli altri, visti i risultati in carriera. Autre Atape come alternativa.

Premio “Arconte”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli maschi di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 8. Rotta sul Parioli…tutti al rientro tranne Hizaam e My Eternal Love, e se il punto di arrivo è la corsa di maggio, puntiamo sui cavalli rodati, per qualità Wide Sea e Moqui Marble potrebbero correre con qualche chilo in più.

Premio “Ceprano”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli femmine di 3 anni, hanno accettato l’ingaggio in 12. Rotta sul Regina Elena…Hey Honey su tutte e seguire la pupilla di Mr. Allegri e a chiudere la trio Scarlett Beauty.

Premio “Ribero”, condizionata sulla distanza dei 1.600 metri per cavalli di 4 anni ed oltre, hanno accettato l’ingaggio in 11, 8 maschi e 3 castroni. Qui la tappa di avvicinamento è al circuito classico per miler, ragion per cui il cavallo da battere non può che essere Dalek, che con tre primi posti prima della sosta ha dimostrato tutta la sua qualità. Controfavorito il sempre verde Frozen Juke. Ulteriori alternative Terrible Land e il coriaceo Win the Best.