Ghinee inglesi e Kentucky derby, un fine settimana mondiale nelle corse dei cavalli

Con il mese di maggio il galoppo entra nel vivo e nel mondo incomincia la stagione classica della classe 2021. Ad aprire le danze è l'Inghilterra con le Ghinee maschili e femminili, poi sarà la volta degli Stati Uniti con la corsa che ferma la nazione, il Kentuchy derby, che quest'anno raggiunge la straordinaria edizione numero 150. Il 12 maggio sarà la volta del "Poules" francesi, il 19 andrà in scena il Derby Italiano e il 26 le Ghinee irlandesi.

In Inghilterra

A Newmarket ci sono le vere “Ghinee”, “2000 Guineas Stakes” riservata ai maschi, “1000 Guineas Stakes” per le femmine. Un miglio sulla pista più faticosa del mondo

Sabato e Domenica, tutti davanti alla tv per vedere i nuovi "mostri" della generazione 2021, la corsa ha raccolto undici partenti. Su tutti City of Troy (Justify e Together forever), designato come il probabile sostituto del mitico Frankel. Nella speranza di vedere veramente un nuovo campione è doveroso ricordare che non correrà solo ed allora attenzione agli avversari, i bookmakers d’Oltre Manica hanno designato al ruolo di controfavorito, nell’ordine Rosallion (da Blue point e Rosaline) e Notable Speech (da Dubawi e Swift Rose).

La corsa delle femmine sembra più equilibrata, il numero delle partenti è 20, con tre che si staccano sul resto del gruppo Fallen Angel (da Too darn Hot e Agnes Stewart), Ylang Ylang (Frankel e Shambolic) e Dance sequence (da Dubawi e Tearless). A seguire See the fire (Sea the Stars e Arabian Queen), a noi però intriga l’imbattuta Cinderella’s dream (da Shamardal e Espadrille) a 20 contro 1.

Negli Stati Uniti

Silver Charm - Vincitore dell'edizione 1997 (f.te Pagina ufficiale FB Kentucky Derby)

A Churchill Down si corre la corsa più importante d’America, il “Kentucky Derby”: favorito è il numero 17 Fierceness (da City of light e Nonna Bella), il controfavorito è il numero 2 Sierra Leone (Gun Runner e Heavenly). Il ritiro di Encino ha fatto entrare in campo la prima riserva, il numero 21 Epic Ride.

In campo ci sono anche due giapponesi T O Password (da Copano Rickey e T O Rachel, numero 10) e Forever Young (da Real Steel e Forever Darling, numero 11) che si presentano in America da imbattuti, il primo con un 2 su 2, il secondo con un 5 su 5 di tutto rispetto.

Anche l’Italia è rappresentata, ovviamente con i fantini perché un cavallo da Kentucky derby nel nostro Paese è impossibile che nasca per mille ragioni. Lanfranco Dettori è in sella al numero 20 Society Man che è arrivato secondo alla sua ultima in GR2 e poi castrato, Antonio Fresu è in sella al numero 18 Stronghold, fresco vincitore del Santa Anita derby e Umberto Rispoli è in sella al numero 14 Endlessy che all’ultima ha vinto il “Jeff Ruby Steak” corsa di GR3, tutti sono abbondantemente sopra la quota di 30 contro 1. Rispetto ai migliori fantini americani, Irad Ortiz sale in sella a Domestic Product, due corse nell’anno con un secondo e primo posto dopo una carriera a 2 anni senza sussulti. John Velazquez sale in sella al favorito Fierceness, mentre Tyler Gaffaglione sul controfavorito Sierra Leone. In conclusione, sarà una corsa fantastica e qualche sorpresa ci sarà, perché altrimenti non sarebbe il Kentucky Derby.

Il “Kentucky Oaks”, la corsa riservata alle femmine vede favorita Thorpedo Anna (da Fast Anna e Sataves) allenata da Kenneth McPeek, tre corse all’attivo con due primi posti, la sua corsa di preparazione l’ha convincendo, a seguire Tarifa (da Bernardini e Kite Beach), la pupilla di Godolphin che ha vinto tutte le tappe di avvicinamento alla corsa, in carriera 5 uscite e 4 primi posti. Just F Y I (da Justify e Star act) allenata da William Mott, imbattuta a 2 anni ma che al rientro è finita seconda, Leslie’s Rose anch’essa allenata da William Mott è la quarta incomoda, in totale saranno 15 alle gabbie di partenza e le altre non partono battute.

Le corse in Italia

Milano

Un sabato a supporto del grande galoppo mondiale, le prove più impegnative sono le seguenti:

Commento tecnico : ultimissima chiamata per il derby. Aretino deve doppiare il successo, Ballyrichard vince a Varese poi si piazza all’ultima sull’anello milanese. Neorion cavallo rodato e per ora da Handicap, alla prova del nove. Nightliner ha lo stesso percorso di Neorion. Rifleman cavallo tardivo, ha vinto la maiden da favorito, prova a spiccare il volo. Touch me again è la pedina di Stafano Botti, sembra in progresso.

Commento tecnico : velocisti agli ordini dello starter. La scuderia Ciampoli contro tutti. A sfidarli il solito coriaceo Ghepardo da Todi, Gode Save e Jack folla che a Milano dà il meglio di sé.

Roma

Domenica in programma 7 corse la più importante è il Premio Agriformi, Handicap Principale cat. B per cavalli di 3 anni, Dotazione €25.300 sulla distanza dei 2.400 metri

Commento tecnico : il tradizionale handicap sui 2.400 metri potrebbe aprire le porte al Derby, infatti il termine delle iscrizioni è previsto per il giorno 9 maggio alle 12.00. Nove al via, Wind the storm se dovesse vincere potrebbe osare. Pensoso è l’oggetto misterioso del clan Turri, per ora ha corso in gare importanti ma senza raccogliere risultati. King collector al 13° tentativo è riuscito a vincere, in precedenza quasi sempre a premio. Grey creek, altro cavallo rodato che potrebbe fare bene. Cyclonic arrow è finito spesso al ridosso dei primi. Dusan corre molto e finisce spesso nel marcatore. Ritratto, il peso potrebbe fargli fare il colpo grosso. Kandy house è un cavallo che ha vinto negli ippodromi di provincia, a Roma non per caso. Pascoski, l’allievo di Aragoni è ancora maiden ma in progresso e con 50 chili potrebbe mettere tutti in fila.

Merano

Domenica in programma 6 corse, spicca la prova in Steeple-Chase Premio Lunedì di Pentecoste – Memorial Ludovica Albertoni, Listed Race sulla distanza dei 3900 metri. Cinque al via e lo possiamo scrivere, i migliori della categoria, Joseph Vania ne schiera 3, uno a testa per Raffaele Romano e Grzegorz Witold.

Corsa incertissima.