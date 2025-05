Da Goldenas a Borna aspettando il prossimo Re

Goldenas al rientro dopo il Premio Coccia (rm) f.te Ippodromo capannelle

Goldenas e Borna sono gli ultimi due vincitori del Derby Italiano, la corsa più importante del circuito classico del Bel Paese. Entrambi hanno una storia recente tutta da raccontare e molto simile. Se per il campionissimo italiano abbiamo vissuto da vicino tutto il suo doloroso percorso post derby, per il campione tedesco possiamo presumere le stesse sofferenze nel lungo stop di oltre 10 mesi.

La bellezza di questo sport è che spesso dona a noi cronisti storie da raccontare e questa l’abbiamo vissuta giorno per giorno, in religioso silenzio, a stretto contatto con il suo proprietario Fabrizio Cameli. L’altra speriamo di raccontarla domenica quando anche il campione tedesco metterà la parola fine al suo personale calvario.

Goldenas è un cavallo purosangue inglese di 5 anni dal mantello baio, i suoi genitori sono Golden Horn e Naseej (Medaglia d’oro) che nel 2023 vinse il Derby Italiano da outsider alla quota shock di 40 contro 1. Con il senno di poi, quella quota fu un grossolano abbaglio dei bookmaker… o forse no e decisamente voluta per massimizzare i lori profitti, sta di fatto che da quel giorno il beniamino di casa Cameli ha sofferto moltissimo per una serie di malanni al di là di ogni immaginazione. Domenica però, davanti al suo proprietario, i suoi parenti più stretti e qualche amico ha dimostrato tutto il suo valore vincendo il "Premio In a Tiff", condizionata sui 2.400 metri della Pista derby di Capannelle a Roma. Un rientro da circoletto rosso, una prestazione maiuscola non del tutto scontata, arrivata dopo un lunghissimo stop durato 350 giorni. Bentornato campione, sei un gran guerriero e lo hai dimostrato ancora una volta.

L’emozione di Cameli e della moglie, quando il loro pupillo ha tagliato il traguardo, è molto difficile da descrivere e anche se provassi a farlo non renderei giustizia ai loro sentimenti, posso solo testimoniare che è stata contagiosa e vera. Al rientro al tondino anche Dario Di Tocco era molto emozionato, infatti il fantino pisano ha raggiunto l'apice della sua carriera proprio in sella a Goldenas. La felicità traspariva anche negli sguardi di Endo Botti e Cristiana Brivio, gli artefici della rinascita del figlio di Golden Horn. La coppia d'oro del galoppo italiano, sempre fredda, composta e professionale, in quella circostanza ha fatto una graditissima eccezione al protocollo.

Il viaggio di ritorno verso le Scuderie di Pisa è stato sereno e benaugurante per il prossimo futuro, non mi resta che aspettare la prossima gara per continuare ad alimentare questa bellissima storia.

Sperando di aver narrato al meglio la cronaca di una ordinaria/straordinaria domenica di galoppo, è il momento di presentare le due corse più importanti del palinsesto italiano che saranno di scena all’Ippodromo San Siro Snai di Milano. Il Premio Ambrosiano (GR3) ed il Premio Paolo Mezzanotte (Listed) si correranno domenica 11 maggio.

Partiamo dalla più importante, il Gruppo 3 per cavalli anziani sui 2.000 metri.

Il numero due è Borna, cavallo tedesco vincitore del derby italiano n. 141 e secondo arrivato in quello tedesco. Borna è il protagonista della nostra copertina insieme a Goldenas, con il quale condivide gli imprevisti di un infortunio ed un lungo stop dalle gare; se Goldenas è stato ai box per 350 giorni, lui è fermo da 308. Il Premio Ambrosiano rappresenta la sua rinascita sportiva relegando l’infortunio ad un brutto, triste ricordo.

La premessa era dovuta per il cavallo più forte ed oggettivamente più sfortunato del campo partenti, la corsa però si preannuncia molto tosta; infatti gli altri nove partecipanti sono cavalli rodati e molto competitivi. La nostra analisi:

Alburno: è il vincitore del Premio Federico Tesio 2024, il rientro ad aprile è stato encomiabile, sicuro protagonista.

Bremen: non corre da sei mesi, la sua carriera giovanile è avvenuta in Irlanda dove non ha sfigurato, poi in Polonia dove è andato forte. Ultima corsa in Francia, una listed race in cui è terminato quarto. A Milano non sarà semplice.

Flag’s up: il beniamino del popolo italiano, è come il vino: più invecchia e più migliora. In questa corsa sarà protagonista, sulla carta è chiuso da Alburno e Woodchuck ma il risultato non è così scontato.

Oberer: La prova del nove per il cavallo della mitica scuderia Dormello Olgiata, nell’ultima uscita è terzo ma a nostro modesto parere ha fatto un passo indietro rispetto alle aspettative.

Rex of thunder: altro ospite di giornata, è rientrato ad aprile giungendo secondo, in Italia è secondo in Listed a Merano, dietro a Lips of freedom, potrei definirlo la mina vagante del lotto, o tutto o nulla, c'è solo da aspettare...

Stern Markka, corre un po' ovunque, le ultime prestazioni non sono esaltanti.

Verso le Stelle fresco vincitore della corsa più antica d’Italia il 25 aprile a Firenze, il figlio di Sea the stars cerca in questa corsa la consacrazione, la forma c’è…occorre trovare il giusto treno per piazzare lo spunto finale.

Wintertraum nell’ottobre 2024 non brillò nel Premio Jockey club, oltremodo era il favorito della corsa. È rientrato il 30 marzo in Listed a Colonia, ha vinto e possiamo pensarlo in progresso, favorito.

Woodchuck, dopo aver battuto il nostro Mr Darcy di una testa nel Vittorio di Capua, è andato a riposo. Il rientro a marzo è da dimenticare, però i mezzi per far male ce gli ha e la pista è gradita.

La corsa è una Listed Race riservata a cavalle anziane sui 2.200 metri…otto al via e tutte con probabilità di piazzamento. La nostra analisi:

Aquila Reale ha battuto Taany, entrambe al rientro…miglior biglietto da visita non può esserci.

Ellerstina, l’ospite tedesca punta al tris dopo i primi due posti ottenuti a Strasburgo e Colonia. Prima Listed in carriera, cerca il neretto per il suo futuro ruolo di mamma.

Ersilia è la stacanovista della compagnia, non riposa ormai da marzo 2024, nel successivo periodo ha corso 13 volte. Possiamo immaginare che abbia la stessa ambizione di Ellestina.

Indie Bright ha corso una sola listed, nel lontano novembre 2023 terminando quarta, ci riprova domenica con chances di piazzamento.

Nonna vanda, la campionessa in carica quest’anno ci riprova, il 13 aprile ha dato segni di risveglio ma è chiusa da Sun Never sets ed Ersilia.

Sun Never sets, dopo 5 secondi posti consecutivi, è tornata al successo il 13 aprile, sarà protagonista.

Taany, la vincente del St. Leger italiano è rientrata con un secondo posto, dando l’impressione che la distanza non fosse proprio quella giusta. Domenica aggiunge 200 metri che sicuramente le gioveranno…

Valuta Straniera, a Pisa e Milano è andata forte ed il suo rendimento è in crescendo, è alla ricerca del neretto per una carriera di fattrice di qualità, l’obiettivo è alla portata.

Dove si corre nel fine settimana

A Siracusa sabato sono in programma sei corse con inizio alle 15.35, alla sesta è abbinata la scommessa TQQ

Oltre che a

, domenica il galoppo sarà presente anche acon partenza alle ore 14.38 ed acon partenza alle ore 14.13. In entrambi gli ippodromi sono sei le corse in programma.