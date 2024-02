Gran corsa siepi a San Rossore e riapre Capannelle

Sono passati pochi giorni dal tremendo evento che ha colpito il movimento del galoppo, il ricordo di Dominik Pastuszka, fantino polacco deceduto a causa di una caduta in corsa è ancora lì, vivo nei nostri pensieri. Le sue vittorie, i suoi sorrisi, la grande disponibilità nei confronti di tutti non saranno facilmente dimenticabili e noi non lo faremo. Dare la tragica notizia sarebbe stato solo dovere di cronaca, ma questa rubrica va oltre la cronaca ed un evento così nefasto non può essere lasciato andare. Speriamo vivamente che quel tragico e maledetto giovedì all’ippodromo di San Rossore (Pisa) possa essere l’ultimo, una speranza ovviamente, sapendo benissimo che la professione del fantino è molto pericolosa e che tali tragedie ciclicamente accadono.

A sostegno della famiglia è stata aperta una raccolta fondi. Il dolore non si placherà ma l’aiuto, piccolo o grande che sia, sarà un gesto fatto con il cuore a favore di chi rimane. Nel momento in cui scriviamo le donazioni sono 287 ma possiamo solo augurarci che crescano ancora, un gesto d'amore per Dominik, la moglie e la piccola figlia. Nel nostro piccolo abbiamo aderito e convintamente vi proponiamo di farlo attraverso il sito gofundme.com/it-it.

fonte: altoadige.it

Venerdì a Roma

È ripartito l’ippodromo di “Capannelle”. La querelle con il Comune di Roma non è ancora terminata ma almeno per questo 2024 la Capitale avrà le sue corse al galoppo ed al trotto. Un magro risultato dal momento che il futuro rimane molto incerto. C’è una certezza: se cade Roma cade tutto il movimento italiano, con migliaia di posti di lavoro a rischio ed una platea di appassionati e scommettitori che si sentirebbe tradita ancora una volta. Il Ministero sta facendo proseliti e ad onor del vero anche qualche passo in avanti… voci di palazzo confermano che sia partito il progetto della nuova ippica ed a breve ce lo faranno conoscere.

Sabato a Napoli

Si corre la riunione n. 7, cinque le corse in programma. La prima alle 13.40, l’ultima alle 16.00. La più interessante è sicuramente la prima, una Maiden sui 1000 metri per cavalli di tre anni.

Commento tecnico : tutti cavalli tardivi, con il numero 9 Lady Macbeth è lap iù rodata con 3 corse in carriera. Visto il debutto, Come va va è il favorito della contesa, a seguire la femmina Heel fire, anch’essa seconda nella sua seconda uscita. Come terzo incomodo segnaliamo Good King.

Sabato a Siracusa

Il convegno è dedicato alle grandi firme della moda italiana, sei le corse in programma. La prima alle 14.30, l’ultima alle 17.20. Le più interessanti sono la prima e la terza, due condizionate, una per 3 cavalli di anni, l’altra per cavalli anziani.

Commento Tecnico : Zio Ciccio nice va alla ricerca del tris, il peso non lo agevola però ha già dimostrato qualcosa, favorito. Benfas è alla sua 12° in carriera, per ora ha raccolto poco, le ultime in categorie decisamente difficili. Palla al centro scala le categorie, sembra difficile il contesto. Sicilian Jewel a 1.800 ha vinto facile. Smokinglight è ancora maiden e prova la distanza per la prima volta.

Commento tecnico : Corsa di rivincita del HP A “Gaetano Mazzarella”. Il Grande gatsby punta al bersaglio grosso, dopo il terzo posto in HP. Keniote vale il Grande Gatsby. Miss Breath è appena dietro ai primi due. Not by chance è finito sesto con qualche recriminazione. Spicy Kiss non sembra della categoria, sorpresa. Vincere insieme, se si ricordasse chi è…Windseeker ha vinto il 20 gennaio dopo 141 giorni di stop, attenzione.

Domenica a Pisa

Nell’ippodromo di San Rossore si disputano i Gran Premi sulle siepi. Non sarà una giornata di festa, il ricordo di quanto accaduto è ancora troppo vivo, Dominik sicuramente ci guarderà sorridendo e tiferà, perché è quello che avrebbe voluto che fosse.

Noi abbiamo il dovere di raccontare la cronaca ed allora la “Gran corsa Siepi” GR1, Il “Criterium d’inverno” GR2, Premio “Neni de Zara” GR3 sono il piatto forte della giornata pisana, nelle corse in piano spiccano gli Handicap dedicati a "Luigi Toni" e alla "Magistratura dei Satiri".

In totale scenderanno in pista ben 71 purosangue, un piccolo record che fa ripensare ai bei tempi del galoppo italiano.

Commento tecnico : Desert Dancer è l’oggetto misterioso. Kerry du Rib il francese che sembra abbia poco da dire. Khouer Cauvelliere, l’altro francese che può piazzarsi. Movie Night sembra chiuso da almeno due avversari. Pan de Azucar è pronto per vincere. Sopran Leger è il favorito d’obbligo. Tonk è la punta di diamante di Raffaele Romano.

Commento tecnico : Apex le ultime due uscite lo candidano alla vittoria. First polar è l’avversario. Kensington square è lontano dai primi due. Light French è in progresso ma rimane dura. Poirot non sembra poter invertire il pronostico. Policasta, l’allievo di Raffaele Romano ha i giusti mezzi e può sorprendere. Solar Portrait, niente all’attivo estremo outsider.

Commento tecnico: da quando è stato istituito il Premio la corsa è sempre stata partecipata e molto incerta. L’anno scorso lanciò Canticchiando. Noi scegliamo nell’ordine: Padre Daniele, Infinity light, Falconetta, Rooster…

Commento tecnico : un nome solo Mauricius, il castrone di Joseph Vania, dopo l’assolo del 21 gennaio va alla ricerca del tris leggendario.