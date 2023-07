Il gran finale del galoppo a San Siro

Notizie dall’Europa e dall’Italia

Con la prima domenica di Luglio vanno in archivio anche il Derby tedesco ed il Derby irlandese, gli ultimi due mancanti del panorama europeo, oltre al Palio di Siena dedicato alla Madonna d Provenzano (l’unica e vera corsa di Gr1 in Italia, ovviamente non riconosciuta dall’European Pattern).

Ad Amburgo vince Fantastic Moon: con un volo sullo steccato esterno e una facilità disarmante, colleziona la quarta vittoria in carriera su cinque corse disputate. Al secondo posto Mr. Hollywood, al terzo Veracruz e quarto Winning Spirit.

Al Curragh si è corso per la storia di questo fantastico sport, sulla carta non c’era pronostico ed Auguste Rodin lo ha rispettato, dopo aver vinto il derby inglese ha vinto anche quello irlandese. Centrato anche il terzo successo in corse di GR1. Il cavallo allenato da Aidan Patrick O’Brien e montato dal fido Ryan Moore entra di prepotenza nella storia del Galoppo mondiale. Infatti dal 1866 la vittoria del Derby Inglese eppoi quella del Derby Irlandese è riuscita solo ad altri 17, lui è il diciottesimo. Leggendario!

Il primo fu Santa Claus nel 1964, l’ultimo Harzand nel 2016, gli altri in ordine alfabetico: Australia (2014), Camelot (2012), Commander in Chief (1993), Galileo (2001), Generous (1991), Grundy (1975) High Chaparral (2002), Kahyasi (1988), Nijinsky (1970), Shahrastani (1986), Shergar (1981), Shirley Heights (1978), Sinndar (2000), The Minstrel (1977), Troy (1978).

A Siena, dopo avervi raccontato la cronaca dal primo giorno, non potevamo non ricordare il vincitore e ripercorrere i momenti più entusiasmanti della Carriera. Il pronostico è stato rispettato, vince la Selva in maniera dirompente per la quarantesima volta, Violenta da Clodia diventa la cavalla dei Pali e Tittia si incolla la Stella sul petto, arricchita da una cinquina consecutiva da leggenda. Spettacolo fantastico, un messaggio al mondo, al pari delle Frecce Tricolori e Nave Amerigo Vespucci.

A Milano

Martedì 4 luglio, si disputa la penultima giornata della sessione primavera-estate all’Ippodromo “San Siro” di Milano. Giornata importantissima per valutare i cavalli nati nel 2021, infatti si corrono i tradizionali premi a loro dedicati. La corsa di GR3 “Primi Passi” (1.200 metri) e 2 Listed Race “De Montel” e “Mantovani” (1.400 metri), il primo dedicato ai maschi e castroni, il secondo alle femmine. Il convegno si completa con l’Handicap Principale A “Premio Lombardia” per cavalli di tre anni ed oltre (2.400 metri), due Handicap (1.600 e 2.000 metri) e una maiden per i 2 anni (1.500 metri), insomma un pomeriggio di spessore Europeo nell’ippodromo più selettivo del vecchio continente. Alla chiamata hanno risposto in tanti. Per la precisione i partenti saranno 84.

L'auspicio è che giornate come questa possano aumentare, distribuite tra Milano, Roma, Pisa, Napoli e Siracusa. Servirebbe uno sforzo economico pari a 2 milioni e mezzo di euro che garantirebbe ossigeno puro a tutto il movimento e credibilità nel contesto europeo perché, è inutile girarci intorno, il galoppo funziona e funziona bene dove i premi al palo sono consistenti: un ricco montepremi garantisce la qualità e la selezione.

Come di consuetudine, proviamo ad analizzare le corse più importanti del programma meneghino…

“Premio Primi Passi”, GR3 sulla distanza dei 1.200 metri p.d. Amorevole: tre uscite in crescendo, l’ultima la vince da favorito ed in bello stile. Apollo Theatre: due corse, un quarto ed un primo lasciando ad una lunghezza Amorevole. Emir: il primo tedesco all’appello, debutta e vince a Baden Baden. Folgaria: tre corse e tre vittorie, la nostra eroina, Claudio Colombi è molto fiducioso. Jerry Jewells: tre corse sul pesante, una vittoria in bello stile, l’allievo di Vincenzo Fazio se si adatta al tracciato milanese può dire la sua. Littlejames: vince la maiden al secondo tentativo, Antonio Marcialis ci ha abituato a colpi di teatro, attenzione. Mr Bayonetta: tre corse due vittorie di spessore, Dario Vargiu non ha ancora vinto una corsa di Gruppo ed Agostino Affè sembra aver preparato il suo allievo per l’appuntamento. Nostro favorito. Portomatto: tre corse due primi posti, vince sul terreno pesante e sul buono ma sempre a Roma. Royal grey: Sembra chiusa da Folgaria ma siamo certi che la pupilla di Nino Caracciolo sarà protagonista. Zafton: tre corse, due primi scalando categorie, l’ultima è troppo brutta per essere vera.

“Premio De Montel”, Listed Race per maschi e castroni sulla distanza dei 1.400 metri. La scuderia Sagam può fare enplein. Al pari di Gaeli e Melfi, c'è Orso che ha vinto le due corse a cui ha partecipato, lasciando i secondi a distanza di sicurezza. Master è la mina vagante.

“Premio Mantovani”, Listed Race per femmine sulla distanza dei 1.400 metri, Beauty of Tuscany parte favorita. Chi l’ha battuta corre i primi passi, ragion per cui…Confort Zone è la rivale dichiarata. Free galaxy è all’ottava corsa in carriera ed arriva dalla categoria Vendere, incognita. Sioux life può fare bottino pieno. Sopran adda è la scelta di Grizzetti. Le altre possono ambire ad un posto al sole perché nelle corse dei cavalli, nessuno parte sconfitto.

“Premio Lombardia”, HP A per cavalli di tre anni ed oltre sulla distanza dei 2.400 metri), 14 partenti, al via i migliori della categoria. Tra il primo della scala e l’ultimo ci sono ben 12 chilogrammi. Un premio Lombardia affollatissimo che assomiglia più ad una tombola che ad una corsa di cavalli, gli scarti al peso sono insignificanti nei primi sette della scala a conferma che i purosangue dal numero 1 al numero 7 sono di pari valore. Elegant Drago è l’unico tre anni, ha vinto nelle due ultime uscite e con 10-12 chilogrammi in meno potrebbe mettere tutti d’accordo.

I fantini impegnati su sette corse sono: Federico Bossa, Dario Di Tocco, Andrea Mezzatesta, Alberto Sanna e Alessio Satta. A seguire, con sei ingaggi, Salvatore Sulas e Dario Vargiu. Unica rappresentante al femminile Sara Stampatti, con due ingaggi.

Buon divertimento, che sia dal vivo oppure in tv (canale 151 dt).