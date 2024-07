Gli Handicap principali sotto le stelle

Ippodromo Le Bettole (ippodromolebettole.it)

Finalmente riapre l’ippodromo di Varese, giovedì scorso la commissione del Comune ha dato l’ok sull’agibilità ancorché a regime ridotto. E così sabato 20 luglio, Le Bettole riaprirà i cancelli ed esordirà con un bel convegno. Clou della serata il Premio Novella HP di categoria C riservato alle femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.600 metri.

Venerdì 19 luglio

Milano

Si corre in regime di straordinarietà visto il ritardo accumulato dall’ippodromo di Varese, sei corse con il clou della serata riservato ai 2 anni che andranno a disputare la tradizionale condizionata “Premio Silvio Carletti” sui 1.500 metri della pista media. 4 buoni soggetti al via con la scuderia di Stefano Botti in deciso primo piano.

Napoli

Dopo i fuochi d’artificio di venerdì scorso, con Noble Title che ha tagliato il traguardo delle 11 vittorie, stabilendo così un nuovo record per i cavalli in attività, il convegno sarà incentrato sulla TQQ di giornata all’ultima corsa sui 1.800 metri della pista grande. Si contenderanno la vittoria 17 ottimi soggetti. Questi i nostri favoriti: Chat Noir, Elbe, Feeling Tip top, IlGeng, Giulia Red. La corsa è decisamente complicata e i colpi di scena sono assicurati.

Sassari

Sono sei le corse in programma, la più importante è la condizionata per femmine di 3 anni intitolata "1° Premio Memorial al Fantino Stefano Cherchi", la giovanissima promessa del nostro galoppo prematuramente scomparso alcuni mesi fa dopo una terribile caduta in corsa in terra australiana.

Da seguire anche la corsa n.4, altra condizionata ma questa volta per cavalli maschi di 2 anni sui 1.500 metri, intitolata Giuseppe Rabattu.

Sabato 20 luglio

Varese

Il Premio La Novella (corsa n. 5) sarà l’evento principale della giornata inaugurale dell’Ippodromo “Le Bettole”, infatti dopo tanti tormenti e rinvii, finalmente si corre. Tecnicamente la corsa è un HP di cat. C. La corsa è prevista per le ore 20.20 e vede agli ordini dello Starter 8 femmine dai 3 ai 5 anni. Le nostre favorite: Love Tonight (1), Calzolaia (3), Sopran Papavera (8).

Il convegno è impreziosito anche dalla corsa n. 2 “Premio Bernasconi” condizionata per cavalli anziani sui 2.300 metri con 5 ottimi soggetti: 1) Cime Tempestose, 2) Creek Island, 3) Emperor of love, 4) Permare, 5) Tramaglino. Favorita d’obbligo la scuderia di Stefano Botti, ma gli altri venderanno cara la pelle.

Follonica

Sei le corse in programma, convegno ordinario che partirà allle ore 18.30 e terminerà alle ore 20.45. La miglior corsa in termini di qualità è la terza, un Handicap sulla distanza dei 2.200…otto al via con Sepius che porterà ben 68 chilogrammi e proverà a calare il tris. controfavorito Treasure Soul con un peso decisamente abbordabile e il pesino Ladridibiciclette.

Siracusa

Un altro grande e tradizionale appuntamento all’ippodromo del Mediterraneo dove si corre il Nastro d’oro ed il Criterium. L’estate siracusana entra nel vivo, previste 6 corse con partenza alle ore 19.30.

Il Criterium è da sempre la corsa della speranza e questo vale anche per tutto il movimento siciliano, anche perchè negli ultimi anni ha regalato al vincitore una splendida carriera agonistica. L'ultimo che poi è una vincitrice è stata Greater Queen. Nostri favoriti: Mademoiselle Reby (5), Dalan Fay (2), Sogno Maltese (8).

Il Nastro d’oro è sempre stata una corsa dalle mille emozioni e mai scontata. Le ultime due edizioni sono state vinte da Canoeing che proverà a fare un tris da leggenda…ci riuscirà? Le tappe di avvicinamento consigliano di non scartarlo…sarà corsa vera e trovare un vero favorito è decisamente difficile, poi però qualcuno deve esserlo ed allora noi scegliamo Terrible Land, Muharaar Dream e Tumultuous.

Domenica 21 luglio



Merano

Momento importante ed atteso per l’ippodromo di Maia, l’arrivo dei fantini professionisti apre il ciclo delle corse in piano che avrà il suo clou il 15 agosto con la disputa di due Listed e del tradizionale Premio delle Alpi. Questa è anche la domenica in cui, a Maia, approdano i 2 anni: l’ippodromo meranese è stato più volte palestra per puledri poi affermatisi a livello classico sulle piste metropolitane: la prima prova loro riservata sarà una maiden (cavalli non ancora vincitori o debuttanti) sui 1500 metri, che vede il duello teorico fra Otello, della Scott Racing Stable, e il già esperto Cosmick Luck sellato da Bruno Grizzetti per la Rangio Farm. Le altre prove in piano sono handicap: in evidenza, quello per i 3 anni in ricordo dell grande Emilio “Mil” Borromeo, grande cavaliere da ostacoli in gioventù a Merano poi allenatore di statura internazionale. Proseguono le prove intitolate agli alberghi meranesi, questa volta Ansitz Plantitscherhof (un affollato handicap in siepi con occhio sul vecchio Dalton rientrato bene, ma corsa apertissima), Villa Tivoli ed Imperial Art (due prove in piano). Completa il programma il cross-country Premio Anniversario Steeple, otto emeriti specialisti al via sulle spettacolari giravolte dell’inconsueto, bellissimo percorso di 3900 metri. I cancelli dell’ippodromo apriranno alle 14.30, la visita guidata avrà luogo alle 15.00, la prima delle sette corse prenderà il via alle 16.20. In funzione bar pasticceria, champagneria, gelateria e i pony per bambini, mentre il ristorante aprirà per la cena nella zona eventi a lato del tondino. Durante il pomeriggio, la musica dal vivo è a cura di Daniela Bavetta e Lele Poletti.

Tagliacozzo

Sei corse in programma con partenza alle ore 17.10. Programma decisamente ordinario con il Premio Sciarretta ed il Premio Parco Nazionale d’Abruzzo ad animare il convegno. Entrambi per cavalli di 3 anni, il primo sulla distanza dei 1.000 metri ed il secondo sulla distanza dei 1.900.



Livorno

C’è il Premio Livorno, HP di categoria B per cavalli di 3 anni ed oltre sui 1.500 metri.

Commento tecnico : dodici al via, dieci chilogrammi tra il primo e l’ultimo della scala.Corsa ben costruita dall’ Handicapper. Rooster ha pescato il 2 di gabbia e questo potrebbe consentirli di attuare una corsa di testa e con il pesino potrebbe diventare imprendbile, Zar Bitter si potrebbe accodare e provare lo spunto ai 100 finali, per gli altri sarà questione di posizioni perché la dirittura dell’anello livornese non consente distrazioni.

A seguire, se la tattica di gara non sarà quella da noi prevista, la miglior qualità dovrebbe avere la meglio ed allorareduce da un ottima prestazione in Hunter. Concludiamo ricordando che gli ultimi vincitori sono stati Ranger in Paradise e Self Praise.