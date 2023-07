Hobbyhorsing, lo sport coi cavalli di pezza che arriva dalla Finlandia fa impazzire i social

Sta diventando sempre più virale sui social il fenomeno dell'hobbyhorsing, uno sport che arriva dalla Finlandia. Si tratta di una competizione a dir poco bizzarra, che consiste nel correre a cavallo di bastoni con la testa da equino. Pare incredile, eppure sono in molti a trovarlo divertente, e i video delle gare stanno facendo il giro del web.

In cosa consiste l'hobbyhorsing

Col termine hobbyhorsing si intende uno sport in cui vengono cavalcati bastoni con testa da cavallo. Chi partecipa si cimenta in competizioni di salto a ostacoli o di dressage dove comunemente si gareggia con cavalli veri. In questo caso, però, gli animali vengono sostituiti da bastoni camuffati ad hoc, e tutto sta, ovviamente, all'abilità del partecipante alla sfida. Il paese d'origine di questo stort è la Finlandia, dove si svolge regolarmente un campionato annuale, oltre ai vari campionati regionali. In tanti lo trovano divertente, e vogliono partecipare. Pare che abbia riscontrato parecchio successo specialmente fra le ragazzine, fra i 12 e i 18 anni.

Nei paesi del Nord Europa sta prendendo sempre più piede. Le teste di cavallo applicate ai bastoni vengono spesso cucite a mano e poi riempite con dell'imbottitura di lana. La testa viene poi montana su un bastone, comunemente il manico di una scopa. Il fatto di poter creare tutto a mano, consente di "cambiare" ogni volta il proprio destriero, con la possibilità di aggiungere dettagli e/o accessori a seconda del tipo di competizione. Un mondo tutto da conoscere che, come ammesso dalla stessa associazione che si occupa di organizzare gli eventi principali, potrebbe provocare delle perplessità. " Comprensibilmente molti di coloro che hanno appena sentito parlare del nostro hobby sono più o meno confusi. L'hobby varia molto, a seconda degli interessi dell'appassionato: cavalcare, competere, allenare, fare cavalli, venderli, collezionarli e scambiarli, organizzare competizioni e gestire la società" , è quanto viene scritto sul sito della Finnish Hobbyhorse Association.

La competizione sulle note di Kosha Dillz