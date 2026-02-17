Hochey su ghiaccio maschile: la Svizzera sconfigge l’Italia, azzurri eliminati

Non c’è stato nulla da fare nemmeno contro la Svizzera ma si conclude con onore l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio sconfitta 3-0 dagli elvetici. Sfumano, così, i sogni dei quarti di finale: 51 tiri per gli elvetici contro 20 degli azzurri, parziali di 2-0, 0-0, e 1-0.

L’Italia si è piazzata quarta nel gruppo B concludendo la fase a gironi al dodicesimo posto. Gli azzurri hanno iniziato l’avventura di Milano-Cortina perdendo contro la Svezia per 5-2: poi è arrivata la sconfitta di misura contro la Slovacchia (3-2) per poi essere letteralmente dominati dalla Finlandia che ha vinto 11-0.

La gara

Il primo dei tre tempi da 20 minuti effettivi inizia subito in salita per l’Italia che subisce la rete di Kurashev dopo appena 120 secondi grazie a un tap-in vincente. Gli elvetici partono forte, gli azzurri provano a fare il loro gioco allentando un po’ la pressione degli avversari ma senza impensierirli più di tanto sotto porta. Con l’uomo in più (power play) arriva il raddoppio della Svizzera con Josi che infila Clara con un gran diagonale dalla distanza, 2-0. Il primo tempo finisce con 18 tiri in porta a due per la Svizzera, dominio netto.

Nel secondo tempo c’è senz’altro maggiore equilibrio: determinante il portiere azzurro Clara che salva la porta dagli attacchi svizzeri che continuano a mantenere il possesso del disco, attaccando a più riprese. Una delle poche occasioni per l’Italia è firmata da Fryklund ma para il portiere elvetico. Alla fine, la seconda frazione si conclude 0-0 con gli azzurri ancora in gara.

Il terzo e ultimo tempo vede sempre gli elvetici attaccare e schiacciare l’Italia nella propria metà campo

fino alla terza rete al 6’ siglata da Hischier, uno dei più talentuosi. Gli ultimi minuti trascorrono con il pallino del gioco sempre per gli elvetici, gli azzurri provano qualche ripartenza ma senza i frutti sperati.