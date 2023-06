I 4 giorni del Palio di Siena: riti, tradizioni e appuntamenti

La celebre manifestazione di Siena inizia con l'assegnazione dei cavalli e culmina con la corsa, per il primo Palio 2023, con un intenso programma di appuntamenti che scorre tra il 29 giugno ed il 2 luglio, il giorno della sfida vera e propria. È l’unica corsa al mondo in cui il cavallo può vincere anche senza il fantino e, per regolamento, deve aver compiuto almeno 4 anni e non essere un purosangue.

Nel primo giorno del Palio si svolge la cosiddetta Tratta, costituita dalle batterie di selezione dei cavalli che vengono presentati (quest’anno 35, in realtà 34 perché Uragano Rosso non si è presentato). Tra questi cavalli i Capitani delle Contrade che partecipano al Palio ne scelgono 10 che verranno assegnati in sorte alle Contrade che si sfidano. L'estrazione avviene solitamente tra le 12.30 e le 13.30 nella Piazza del Campo gremita di folla. È un momento fondamentale perché solo dopo aver conosciuto il cavallo con il quale dovranno correre le Contrade potranno mettere in atto le proprie strategie. È dunque un momento di grande tensione, testimoniata dall'esultanza dei contradaioli che ricevono in sorte un buon cavallo e dalla delusione di quelli che ne ricevono uno ritenuto meno buono. In contrada mentre si aspetta si fa colazione, ma non con il cappuccino e il pezzo dolce, bensì con il vino e la trippa, tutti insieme, perché il Palio, prima di tutto è convivialità e ribotta.

La colazione del contradaiolo / Sienatv

Nel tardo pomeriggio viene corsa la prima prova.

I cavalli scelti dai Capitani per il Palio di luglio sono: 1 Violenta da Clodia, 3 Una per tutti, 5 Andra e Bola, 23 Reo Confesso, 24 Viso d’Angelo, 25 Abba Santesa, 26 Astoriux, 27 Veranu, 28 Ungaros, 30 Zio Frac.

La sorte li ha abbinanti in questo modo:

Cavallo e Contrada

1 – 1 Violenta da Clodia – SELVA

2 – 3 Una per tutti – TARTUCA

3 – 5 Anda e Bola – CHIOCCIOLA

4 – 23 Reo Confesso – ISTRICE

5 – 24 Viso D’Angelo – ONDA

6 – 25 Abbasantesa – GIRAFFA

7 – 26 Astoriux – NICCHIO

8 – 27 Veranu – AQUILA

9 – 28 Ungaros – DRAGO

10 – 30 Zio Frac – TORRE

Il prossimo passo, la scelta del fantino.

La mattina del secondo giorno di Palio viene corsa la seconda prova, nel tardo pomeriggio la terza.

Al mattino del terzo giorno di Palio si corre la quarta prova, nel tardo pomeriggio la quinta, detta Prova Generale, solitamente preceduta da un'esibizione di Carabinieri a cavallo. Dopo la prova in ciascuna delle Contrade partecipanti si tiene la tradizionale cena della Prova Generale. Le cene si svolgono all'aperto in strade o piazze di ciascun rione che, per questo motivo, restano chiuse al transito per la maggior parte della giornata.

Al mattino del quarto e ultimo giorno di Palio, ovvero il giorno della corsa, quello che tutto il mondo conosce, si corre la sesta prova, detta Provaccia, preceduta dalla cosiddetta Messa del Fantino, celebrata in Piazza del Campo. Nel primo pomeriggio nella chiesa di ciascuna Contrada partecipante avviene Benedizione del Cavallo. Assistere alla benedizione è molto complicato poiché le chiese di Contrada sono piuttosto piccole e per la benedizione del cavallo viene sempre data la precedenza ai contradaioli.

Se si ha la fortuna di assistere ci sono delle regole severissime di comportamento come ad esempio l’assoluto silenzio, il divieto dell’uso dei flash ed alla fine della benedizione del cavallo e del fantino, guai ad applaudire. Di seguito le comparse in costume di ciascuna Contrada si recano alla Prefettura (vicino al Duomo) da dove parte il Corteo Storico alla volta della Piazza. Quindi in Piazza si svolgono un'esibizione dei Carabinieri a cavallo, poi il Corteo Storico (2 ore circa) e infine la carriera, ovvero la corsa del Palio. La partenza del Corteo storico è prevista per le 16.30, la Carriera per le 19.30.

Un consiglio per chi avesse la fortuna di essere a Siena ma non vuole trovarsi a brutte discussioni con qualche contradaiolo un po’ esuberante: non cercate in alcun modo di avvicinarvi ai cavalli. In prossimità della stalla del cavallo di ogni Contrada partecipante alla Carriera troverete dei veri e propri posti di blocco e sbarramenti con transenne, presidiati da contradaioli. In alcun modo è possibile passare. Né tantomeno si può dare fastidio al cavallo con schiamazzi, sia diurni che notturni. Assistere al Palio dall'interno della Piazza non costa nulla. La forma della Piazza, a conchiglia, favorisce una discreta visuale anche alle persone non troppo alte. I senesi generalmente vanno in Piazza e anche per questo lì si vivono le maggiori emozioni. Se invece si opta per vedere la corsa dai palchi, dalle terrazze o dalle finestre, allora si paga.

Una notizia importante per la buona riuscita della manifestazione, se qualcuno andrà in piazza ad assistere alla corsa, sappia che non ci sono wc: quindi si attrezzi ed è assolutamente proibito portare sedie e sgabelli.

È permesso indossare cappelli per proteggersi dal sole battente ma se qualcuno avesse dei mancamenti, niente paura, all’interno della piazza ci sono diversi punto di Pronto Soccorso.