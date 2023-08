L’immenso Frankie Dettori e il premio Cittá di Varese

Lanfranco Dettori vince per la sesta volta il premio “Juddmonte International Stakes”, [Halling (1996), Singspiel (1997), Sakhee (2001), Sulamani (2004), Authorized (2007), Mostahdaf (2023)], solamente in Gran Bretagna ha vinto in carriera 118 corse di GR1, un super record che all’interno ne contiene un altro, conquistare per 9 volte la Gold Cup. Nel 2023 ha vinto, per ora, 7 corse di GR1 in UAE (Dubai Turf – Lord North), Gran Bretagna (2000 guineas – Chaldean; Oaks – Soul Sister; Gold Cup – Courage Mon Ami; Coronation Cup - Emily Upjohn; Juddmonte International Stakes – Mostahdaf; Francia (Prix Jackes Le Marois – Inspiral). Il dato statistico che più impressiona è il 23% di vittorie rispetto alle corse effettuate in Gran Bretagna (fonte: racingpost)

In Europa, da mercoledì 23 a sabato 26 agosto c’è il meeting di York.

Mercoledì è stato corso il GR1 “Juddmonte International Stakes”, per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2062 metri. Sono solo in quattro a contendersi la vittoria nella corsa che nel ranking mondiale risulta essere undicesima.

Favoritissimo Paddington, il cavallo di 3 anni allenato da AP O’Brien che punta alla 5 vittoria consecutiva in una corsa di Gruppo1. Antagonista Mostahdaf il numero 3 delle classifiche mondiali…un po’ più discosti The Foxes, altro tre anni vincitore delle Dante Stakes e la femmina Nashwa di 4 anni, già vincitrice di 3 corse di GR1 ma mai con i maschi in campo. Tutto fa pensare ad un duello tra il principe Paddington e l’anziano Mostahdaf… Le quote dei bookmaker parlano chiaro, 3/5 per Paddington, 5/2 per Mostahdaf, 7/1 Nashwa e 16/1 The foxes. Ovviamente il favorito non ha vinto ed è addirittura arrivato terzo, perché Nashwa lo ha battuto a fil di palo. Mostahdaf si conferma un campione e con questa prestazione sontuosa può piazzarsi in testa alla classifica mondiale aspettando le risposte di Equinox e Hukum. Nashwa al primo incontro con i maschi dimostra qualità eccelsa. Paddington ne esce un po’ ridimensionato anche se perdere da questo Mostahdaf ci può stare in carriera. Il vincitore del Dante Stakes, The Foxes segue ma al momento del cambio di marcia il motore non reagisce, da rivedere…lo abbiamo già scritto ma ci piace ripeterlo, in sella al vincitore, sempre e solo lui, The Best Lanfranco Dettori. Tempo del vincitore 2minuti 6 secondi 40 centesimi. Distacchi: 1 – inc – 5

Segnaliamo che il meeting ha in programma altre 7 corse di gruppo di cui due di Gr1, giovedì le “Yorkshire Oaks” che vedrà Lanfranco Dettori protagonista con Free wind e sabato il “Coolmore Woottom Bassett Nunthorpe Stakes” prova per velocisti dove l'Immenso monterà Twilight Calls.

In Italia, sabato il premio "Città di Varese"

Dedichiamo totalmente il capitolo italiano della nostra rubrica alla corsa Handicap (HP A) più importante dell’estate, il Premio "Città di Varese".

L’ippodromo varesino è il punto di riferimento del galoppo estivo, è costituito da un impianto dotato di attrezzature moderne ed efficienti che permettono di offrire al pubblico molti servizi di ottimo livello. Il parco giochi e il ristorante panoramico sono due ottimi ingredienti per accogliere anche chi non è appassionato di corse al galoppo. A livello tecnico ci sono due piste, una in erba dello sviluppo di metri 1400 ed una in sabbia di lunghezza poco inferiore; quest’ultima è utilizzata per lo più per le giornate pomeridiane invernali. Le tribune, totalmente coperte, hanno una capacità di 3000 posti. La palazzina Direzionale, la tribuna stampa, locali di riunione e ristoro e un accogliente ed esclusiva Club House, il cui accesso è consentito ai soli operatori, completano la struttura.

Nella serata di sabato, oltre all'Handicap Principale A vi saranno anche altre 6 corse di cui una dedicata ai Gentleman ed Amazzoni.

Ma torniamo alla corsa principale, il premio “Città di Varese” n. 72. Una competizione molto sentita, un evento dell’estate varesina imperdibile per il pubblico ma anche per tanti proprietari ed allenatori che ambiscono a vincerla perché senza dubbio è una corsa di tradizione. È dedicata a Carlo Curti, lo storico Presidente che assunse l’incarico il 25 giugno 1969 con voto unanime. Lo scorso anno fu Lagomago a vincere con Dario Di Tocco in sella. Il cavallo della Grizzetti galoppo piazzò un ottimo affondo negli ultimi metri risalendo dalla quarta posizione, secondo Ragout e terzo Sopran Kalipso.

Quest’anno i partecipanti saranno 13 e noi per saperne di più abbiamo raggiunto telefonicamente il “Frankie Dettori” pisano ovvero il vincitore del Derby italiano 2023 Dario Di Tocco che in merito alla corsa ha detto: "Il Città di Varese è una corsa aperta a tutti, penso però che i primi della scala si possano giocare le carte migliori, partendo da Sopran Pechino terzo in Listed la scorsa settimana e sulla pista ha già fatto bene. Lagomago idem, l'ultima volta super positivo a Livorno nella Coppa del mare, purtroppo la poca andatura non lo ha agevolato. La condizione c’è, eppoi l'altro anno ha già vinto la corsa; quindi… Sicuramente il cavallo da battere sarà Cime tempestose e gli altri vediamo un po’, con il pesino Rainmaker, dopo la bellissima prestazione nella Coppa del mare potrebbe essere di nuovo protagonista, sempre se si adatta alla pista. Tutti gli altri sono un po’ delle sorprese!".

Il nostro commento tecnico : il top weight è Sopran Pechino, reduce dalla ottima prova di domenica a Merano, arrivando terzo dietro ai tedeschi Lips Freedom e Quebueno. Cime tempestose è il cavallo da battere, la sua ultima uscita conferma il tutto. Lagomago è il detentore del titolo ed ovviamente è il controfavorito, a Livorno nel Premio Coppa del Mare è rimasto un po’ sacrificato… Sopran Dublino, la forma c’è la distanza non è mai stata affrontata. Capotempesta ha fine luglio si è risvegliato sulla pista varesina. Il ginodellecacce può sorprendere. Modigliana, dopo l’ultima può benissimo ripetersi. Rainmaker, fresco vincitore della Coppa del Mare, può continuare a stupire dopo tre primi consecutivi niente gli è precluso. Caterpillar, il vecchio leone può ancora ruggire. Midnight season, la forma c’è, il peso pure, il fantino anche. Xenobio, l’altra pedina di Gasparini-Turri attenzione. Baballi, può contare sul peso piuma e Sara Stampatti. Sopran Kalipso, nel 2023 poca roba, al rientro ha dato segni di risveglio.

Come sempre succede il Città di Varese è un handicap rompicapo… scegliete il vostro cavallo, poi se la scelta ricadrà su un cavallo a 10 non abbiate paura!