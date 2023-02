Impresa di Marta Bassino ai Mondiali di sci: è oro in SuperG

Marta Bassino trionfa nel SuperG ai Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel e vince la seconda medaglia d'oro per l'Italia, dopo quella di Federica Brignone in combinata.

La sciatrice piemontese si impone con il tempo di 1'28"06 davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'28"17) che centra l'argento. Bronzo ex-aequo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Cornelia Huetter (1'28"39). Una gara da incorniciare per Marta, che ha interpretato al meglio il tecnico pendio transalpino, esaltandosi soprattutto sull'ultimo tratto dove ha ultimato il suo capolavoro, costruito anche nella parte centrale della pista.

L'azzurra aveva perso tanto sul piano iniziale, nella zona più congeniale alle velociste, ribaltando nel finale la gara come solo una fuoriclasse sa fare, sciando con leggerezza e linee impossibili da eguagliare. Ottava Federica Brignone (1'28"61), undicesima Sofia Goggia (1'28"82), quindicesima Elena Curtoni (1'29"07).

26 anni, piemontese di Borgo San Dalmazzo, portacolori dell'Esercito, due anni fa a Cortina d'Ampezzo oro mondiale ex aequo nel parallelo e bronzo nella prova a squadre di Are 2019, sei vittorie in Coppa del mondo (tutte in slalom gigante) e vincitrice della coppetta di gigante nel 2021, è la seconda sciatrice italiana ad aver vinto l'oro mondiale in SuperG. In precedenza, a Sierra Nevada 1997 e a Sestriere 1997, a laurearsi campionessa iridata era stata Isolde Kostner.

Le prime parole

"Ho tremato fino alla fine, nella parte alta della pista mi davano tutte mezzo secondo, non è poco da recuperare. È stato un patimento ma ora sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. È bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Mondiali, è incredibile". Queste le parole di Marta Bassino dopo la vittoria in SuperG ai mondiali di Courchevel. "Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l'ha fatta il voler spingere a tutte le curve ", aggiunge, ai microfoni di Rai Sport, la 26enne piemontese, vincitrice dell'oro iridato nel parallelo a Cortina 2021.

"Il parallelo era stato bello, ma oggi è una vittoria forte e incredibile. Sono senza parole, sono contenta di me stessa e meravigliata di aver sciato così bene. Sono felice, è il coronamento del lavoro e della costanza. Mi è spiaciuto lunedì per l'errore in combinata, ma ho deciso di voltare pagina e guardare al lato positivo. Al Mondiale è inutile guardarsi indietro e avere rimpianti, ho sbagliato ma ho cercato di avere sensazioni positive per oggi. Bello esserci riuscita. Domani riposo, nei prossimi giorni farò un pò di gigante e poi torniamo in gara per il parallelo".

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo del SuperG femminile valido per i Mondiali 2023 di sci alpino: 1. Marta Bassino (Ita) in 1'28"06 2. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0"11 3. Cornelia Huetter (Aut) a 0"33 3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) a 0"33 5. Ragnhild Mowinckel (Nor) a 0"36 6. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"37 7. Alice Robinson (Nzl) a 0"54 8. Federica Brignone (Ita) a 0"55 9. Tessa Worley (Fra) a 0"58 10. Michelle Gisin (Sui) a 0"69 11. Sofia Goggia (Ita) a 0"76 15. Elena Curtoni (Ita) a 1"01.