Il Diario della settimana

il punto di "Al galoppo" sulle principali corse di cavalli svoltesi in tutta la Penisola.

Martedì a Napoli, nel Premio Jemifa arrivo strettissimo tra Maurino e Cebalrai, la spunta il secondo per corto muso. Il cavallo di Andrea Occhipinti, allenato da Soc. Al Pierdomenico, finalizza la sua rincorsa al battistrada in maniera millimetrica. Bravo anche Manuel Porcu a crederci fino alla fine.

Mercoledì a Milano, Premio Bellaflora, condizionata sui 1.400 metri per femmine di 2 anni, Confort Zone batte la favorita Nomellina prendendosi la rivincita e con autorità. Nomellina in testa sin dall’inizio seguita da confort Zone che ai 300 affianca la battistrada e la stacca nell’ultimo furlong. Prestazione invidiabile. Premio Tramuschio, condizionata sui 1.400 metri per maschi di 2 anni, Orso concede il bis, dopo la vittoria tra i debuttanti stravince anche la condizionata dimostrando un ottimo motore e soprattutto un ottimo assetto.

Venerdì a Napoli, Premio to go città di Napoli, handicap sui 1.000 metri di preparazione vince con autorità Hurricane Glory che regola Naas Sweety e Nanga Jambu. Tempo del vincitore, 57 secondi e 6 decimi. Premio Barcellona, condizionata sui 1.500 metri Diavlita con corsa molta accorta, beffa un ottimo Alf Moon al rientro dopo 229 giorni di stop. Tempo del vincitore 1 minuto 29 secondi e 6 decimi.

Alf Moon nel box, aspettando Napoli

Nel fine settimana si corre:

Sabato

A Siracusa sei corse in programma, spicca il Premio Sagra, condizionata per i 2 anni sui 1.400 metri. Alba del Nilo la cavalla da battere, segue il Re Miki. A Chilivani, 7 corse due per PSI e 5 per PSA. Nelle corse per Puro Sangue Inglese, da seguire con attenzione la condizionata per i 2 anni sui 1.200 metri. Vento a Sud va alla ricerca del Tris… dopo le due vittorie in altrettante uscite.

Domenica a Chantilly

Royal mylea rappresenta tutta l’Italia del galoppo nella corsa di Gruppo 3 “Prix du Bois”, la due anni portacolori della Scuderia Effe Emme, allenata da Vincenzo Fazio proverà a confermare quanto di buono espresso fino ad ora. La portacolori di Nino Caracciolo sarà montato dell'espertissimo fantino romano Carlo Fiocchi. La corsa è sui 1200 metri in pista dritta, 9 le avversarie alle gabbie di partenza al via. Noi siamo tutti a tifare, dopo Belbek sarà… Questi i nomi delle concorrenti: 1 Zorken, 2 Dubai Hills, 3 Balon d’or, 4 Royal mylea, 5 Les Pavots, 6 Antifona, 7 Ramatuelle, 8 Dance Sioux, 9 Gotta Skedaddle e 10 Ziggi’s Dream.

Domenica a San Siro

Invasione tedesca, la pattuglia è ben attrezzata e farà di tutto per fare bottino pieno, ma gli italiani non staranno a guardare. Un convegno ben riuscito, la qualità è sotto gli occhi di tutti. Come nostra prassi, proviamo ad analizzare le corse più importanti.

Corsa n. 2 Premio “del Giubileo” (Corsa di Gruppo 3) E. 88.000,00 (34.000,00 - 14.960,00 - 8.160,00 - 4.080,00). Per femmine di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2000 metri circa. (Pista Media). Commento tecnico:

1 - Kolossal, M. Forest, kg 57, prima tedesca, prima favorita.

2 - Norge, D. Vargiu, kg 58, seconda tedesca, habitué della pista milanese, sarà la controfavorita.

3 - Omnia Munda Mundis, C. Colombi, kg 57, di properietà di Roberto Di Paolo ambisce ad un piazzamento ma se tornasse quella del 2021 la mira potrebbe alzarsi notevolmente.

4 - Sadalsuud, A. Satta, kg 57, se il terreno è pesante vince

5 - Stella, A. De Vries, kg 57, terza tedesca ha già corso in Italia ma non ha brillato, che sia la volta buona

6 - Task, Piechulek, kg 57, Francia e Germania il suo terreno di caccia, da domenica anche l’Italia, pluri piazzata in Listed.

7 - Valpolicella, L. Delozier, kg 57, nome italiano per un’altra tedesca che ambisce al ruolo di protagonista, tre uscite in altrettante listed race, 2 le vittorie

8 - Wintry Flower, D. Di Tocco, kg57 la portacolori di Elsa Locchi, allenata da Endo Botti ci proverà.

Corsa n. 3 Premio “Carlo Vittadini” (Corsa di Gruppo 3) E. 88.000,00 (34.000,00 - 14.960,00 - 8.160,00 - 4.080,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1600 metri circa. (Pista Grande). Commento tecnico:

1 - Aggenstein, D. Vargiu, kg 58½. Alla ricerca del Tris e con tante probabilità di riuscirci.

2 - Arnis Master, A. De Vries, Kg 58½, secondo Tedesco…a maggio ha incominciato ad ingranare, puoò essere arrivato con il piglio giusto, attenzione

3 - Closer Look, Ma. Sanna, kg 58½, sempre più in alto, se lo merita

4 - Ghepardo da Todi, D. Di Tocco, kg 58½, allunga la distanza, se arriva in fondo può piazzare la stoccata che fa male.

5 - Lord Sakay, A. Sanna, kg 58½. L’ultima troppo brutta per essere vera, si attende il pronto riscatto

6 - Pirouz, L. Delozier, kg 58½, terzo tedesco, indecifrabile il suo rendimento sul miglio, provato solo al debutto e con scarsi risultati, sui 2.000 metri ha vinto ed anche bene.

7 - Sean, L. Maniezzi, kg 58½, nel premio Presidente della Repubblica arriva quarto, con una prestazione in chiaroscuro, Milano è la sua pista…

8 - Swipe Up, C. Colombi, 57, la vincitrice del Regina Elena 2022 si confronta con i migliori miler maschi in circolazione…molta curiosità sulla prestazione che sfodererà.

9 - Terrible Land, S. Sulas, kg 58½, costante e coriaceo nel rendimento, ultima vittoria in handicap nel novembre scorso.

10 - Way to Dubai, H. Doyle, kg 58½, in sella la prima ed unica fantina a vincere le Oaks d’Italia, e questo può essere già il segno che il num. 10 dello schieramento sia preparato a dovere…tedesco

11 - Western Soldier, R. Piechulek, kg 58½, altro tedesco, secondo dietro ad See Hector ad aprile, non può essere escluso.

Corsa n. 4 Premio “Trenno” (Hp A) E. 31.900,00 (12.325,00 - 5.423,00 - 2.958,00 - 1.479,00) per cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 1800 metri circa. (Pista Media)

Commento tecnico : se l’handicapper ha lavorato bene, tutti hanno le loro chance di vincere. La differenza la farà il fantino agli ultimi duecento metri… quello che avrà trovato il miglior treno.

1 Silver Mission, S. Urru, kg 62; 2 Tramaglino, C. Colombi, kg 62; 3 Cima emergency, L. Maniezzi, kg 61; 4 Emperor of love, D. Vargiu, kg 61; 5 Lagomago, W. Gambarota, kg 60½; 6 Man in Promise A. Sanna, kg 60; 7 Out of Time, S. Sulas, kg 59½; 8 Storm Shelter, M. Arras, kg 57; 9 Sopran Pechino, A. Satta, kg 56½; 10 Oleksander, N. Pinna, kg 55½; 11 Reggiolo, D. Di Tocco, kg 53; 12 Capotempesta, A. Mezzatesta, kg 52; 13 Celtico Arcano, Ma. Sanna, kg 52; 14 Sopran Dublino, F. Bossa, kg 52; 15 Zittella, Gav. Sanna, kg 51½; 16 Gingi Life, S. Spampatti, kg 50.

Corsa n. 5 Premio “Gran Premio di Milano” (Corsa di Gruppo 3) E. 121.000,00 (46.750,00 - 20.570,00 - 11.220,00 - 5.610,00). Per cavalli di 3 anni ed oltre Pesi: anni 3 kg 54; anni 4 e oltre kg 59,5. Sopraccarico di kg 1 ai cavalli che abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 01/08/2022. Metri 2000 circa. (Pista Grande)

Commento tecnico : la corsa più importante del pomeriggio, sette i partenti, spicca l’assenza di Tempesti.

1 - Best of lips, R. Piechulek, kg 59½. Primo tedesco in gara e cavallo da battere.

2 - Cantocorale, D. Vargiu, kg 59½, conoscendo Grizzetti, le corse precedenti erano solo allenamenti per arrivare all’appuntamento. Tutti dovranno farci i conti.

3 - Goldenas, D. Di Tocco, kg 54. Il vincitore del Derby italiano si presenta per la prima volta contro gli anziani, prova durissima ma se facesse un risultato pieno si candiderebbe per un volo a Longchamp.

4 - Mordimi, N. Pinna, kg 59½, la scelta di Stefano Botti, traduzione garanzia assoluta.

5 - Queroyal, A. De Vries, kg 59½. Il tedesco è rientrato dopo 8 mesi fornendo una prestazione soddisfacente. L’allenatore Andreas Wohler punta al En plein

6 - Rio Natal, A. Sanna, k9 59½. Una trasferta molto impegnativa ma intrigante ha già vinto come estremo outsider

7 - See Hector, L. Delozier Kg 59½, il vincitore del Parioli 2022…a 1600 metri vince e convince a 2.000 è ancora maiden, ma siccome da maiden ha vinto il Parioli, corsi e ricorsi storici…

Il programma milanese si compone di altre tre corse, una maiden per cavalli di 2 anni intitolata a Gianfranco Verricelli e due handicap molto interessanti, entrambi con una dotazione di 16.500 euro, ovvero le finali del Premio San Siro, “Mile” e “Classic”

Il programma nazionale di galoppo prevede anche i Convegni di Merano e Livorno. Al Maia consueta giornate dedicata ai salti, 6 corse con inizio alle ore 16.15, la corsa più qualitativa è il Premio Giuseppe Chiodini, condizionata sui 3.300 metri, 5 al via. Assassin con il ruolo di nostro favorito.

Al Caprilli sei corse con inizio alle ore 17.35, alla seconda “Premio Coteto” handicap di minima, un augurio speciale a Nera Sassetti che debutta a Livorno in qualità di allenatrice di Better Day, cavalla di cui è anche proprietaria. In bocca al lupo!