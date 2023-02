Ippica, incomincia il programma serio

La stagione agonistica entra nel vivo ed il Ministero fissa definitamente i criteri per l’organizzazione delle corse, meglio tardi che mai…

In data 17 febbraio con il D.M. n. 107764 il Ministero delle Politiche Agricole e della sovranità alimentare attraverso la direzione preposta ha emanato il decreto che sancisce i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l’intero anno 2023; le giornate di corse sono previste nel numero complessivo di 874 per il trotto, di cui 260 inserite in apposito circuito organizzato a livello centralizzato dall’Amministrazione e di 428 per il galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali ed al fine di garantire un adeguato numero di giornate di corse per l’attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, le competizioni riservate ai cavalli di due anni, di tre anni e di quattro anni non possono essere inferiori al numero di 3.400 per il trotto ed al numero di 1.500 per il galoppo.

Il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in nove per il trotto ed in sei per il galoppo, salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse. Inoltre nella redazione del calendario, deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per

specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina. Per quanto riguarda invece il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo, lo stesso verrà emanato secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell’European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Infine, segnaliamo che la programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sei giorni la settimana, ordinariamente da martedì a domenica, salvo festività.

Nella singola giornata, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 14.00 e le 20.30. Nel periodo estivo, che va dal 6 giugno 2023 al 2 settembre 2023, le corse dovranno svolgersi nella fascia oraria dalle 18.00 alle 23.30 (orario di partenza dell’ultima corsa della giornata).

Per chi fosse interessato al testo integrale, questo il link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19239

Il Diario della settimana

Martedì 14/2 a Napoli

Nel convegno dedicato per metà al film "La mandrakata" e per l’altra metà a San Valentino svetta ancora una volta il pisano Dario Di Tocco che infila una tripletta consolidando il primato stagionale. Il fantino venticinquenne vince e convince con Maurino, Giorgine rose e Chiaroscuro.

Mercoledì 15/2 a Varese

La vera notizia è la firma di contratto di sponsorizzazione fra una società commerciale e un fantino. Primo caso in Italia, protagonisti dell’iniziativa sono MST e Sara Del Fabbro. Iniziativa analoga è stata fatta, sempre dalla medesima società con il Driver Andrea Farolfi nel comparto Trotto.

Sabato 18/2 a Follonica (Gr) e Siracusa

Corse decisamente ordinarie a Follonica mentre a Siracusa ci sono due interessanti ingaggi, la condizionata per i tre anni e l’handicap per gli anziani. Nel Premio Borges sono 6 i partenti con la scuderia leggermente favorita su Temperance King. Nel Premio Cassandra, 11 al via con la scuderia Cuschieri a menar le danze. Corsa incertissima con 4 cavalli su 10 che hanno vinto l’ultimo ingaggio. Impossibile un pronostico, infatti non è un caso che la corsa sia dedicata proprio a Cassandra, la sacerdotessa della mitologia greca con il dono della preveggenza.

Domenica 19/2 a Pisa

Si entra ufficialmente nella stagione del galoppo che conta, sette gli ingaggi e tutti di alto spessore. Noi, come sempre proviamo ad analizzare le più qualitative, ricordando però che la prima corsa è riservata ai Gentleman ed Amazzoni, la seconda per cavalli debuttanti dell’età di tre anni ed infine la quarta per cavalli anziani sulla distanza dei 7 furlong.

- Commento tecnico: Premio “Renzo Guidotti”. Blatant ci riprova e la terza vittoria consecutiva lo proietterebbe da favorito al prossimo Premio Thomas Rook, in alternativa Meran che ha vinto al debutto in bello stile e con un buon tempo e My Eternal Love al rientro ma con già due vittorie nel palmares ed oltremodo ottenute in buona compagnia.

- Commento tecnico: Premio “Croce Rossa Italiana”, handicap limitato per velocisti di difficile lettura, noi ci affidiamo a Mister B che l’anno scorso in una prova analoga fece l’arrivo, a seguire il sempre positivo You make a Shever e Dandy dei Grif che ha raccolto meno di quanto seminato.





- Commento tecnico: Premio “27° Barbaricina” la corsa clou del pomeriggio, 1750 metri in pista grande. 14 al via e tutti con chance di vittoria. Con un pizzico di fortuna i tre alfieri di Francesca Turri e Marco Gasparini possono bissare il successo del 22 gennaio scorso, alternativa Keniote a premio consecutivamente nelle ultime sei uscite, Clean Emperor che ha i chili giusti e Lucrezio poco fortunato nel periodo.





- Commento tecnico: Premio “Giorgio Canaccini” un miglio e mezzo tutto da gustare ed anche per l’ultima corsa i partenti sono 14. Shark Alert dopo tre secondi posti come si comporterà? Avrà ancora benzina per lottare fino all’arrivo? Attenzione però al trio che arriva dalla corsa per dilettanti ovvero Hard Worker, Coaxiorum e Sense of Emperor. E gli altri? In una corsa nessuno parte battuto... a buon intenditor poche parole.